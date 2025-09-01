Uite de ce ne tin in inflatie si faliment! Românii își schimbă obiceiurile: Magazinele "la colț de stradă" pierd teren, supermarketurile câștigă. Multinationalele, scutite de taxe

Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Uite de ce ne tin in inflatie si faliment! Românii își schimbă obiceiurile: Magazinele

Magazinele de proximitate, cândva vedetele comerțului urban, trec printr-o perioadă dificilă. După câțiva ani de expansiune accelerată și de investiții susținute, românii par să își mute din nou atenția spre supermarketuri.

Potrivit unui studiu, în prima jumătate a lui 2025, micile magazine de proximitate au înregistrat scăderi de 3,1% în volum și de 0,1% în valoare față de aceeași perioadă a anului trecut. Practic, sunt singura categorie internațională care a pierdut teren, în timp ce supermarketurile au bifat creșteri: plus 4,1% în volume și 8,4% în valoare, scrie Economica.

Pandemia a favorizat apariția și extinderea rapidă a lanțurilor de tip convenience - Shop&Go, Carrefour Express, La Doi Pași Extra, Froo sau Inmedio. Investițiile erau mai mici, francizele se deschideau ușor, iar consumatorii preferau proximitatea. În 2020-2021, segmentul marca salturi de 8% anual, iar chiar și în 2023, în ciuda unei piețe aflate pe minus, convenience-urile reușeau să crească valoric cu peste 18%.

Astăzi, însă, realitatea arată diferit. Inflația și nesiguranța economică i-au determinat pe clienți să revină la supermarketuri, unde prețurile și promoțiile sunt mai atractive. În contrast, doar rețelele locale au pierdut mai mult decât convenience-urile: minus 6,2% la volum și 1,6% la valoare.

Pe piață, hypermarketurile și cash&carry au avut creșteri modeste: 1,7% în volum și 4,1% în valoare. Dar, spre deosebire de magazinele mici, acestea nu se mai află pe o pantă descendentă, cum se întâmpla în 2023, când pierdeau aproape 3% din vânzări în volum. In plus, multinationalele au fost iarasi scutite de taxe in România si exporta profiturile.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Uite de ce ne tin in inflatie si faliment! Românii își schimbă obiceiurile: Magazinele "la colț de stradă" pierd teren, supermarketurile câștigă. Multinationalele, scutite de taxe

Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Magazinele de proximitate, cândva vedetele comerțului urban, trec printr-o perioadă dificilă. După câțiva ani de expansiune accelerată și de investiții susținute, românii par să își mute din nou atenția spre supermarketuri.

Potrivit unui studiu, în prima jumătate a lui 2025, micile magazine de proximitate au înregistrat scăderi de 3,1% în volum și de 0,1% în valoare față de aceeași perioadă a anului trecut. Practic, sunt singura categorie internațională care a pierdut teren, în timp ce supermarketurile au bifat creșteri: plus 4,1% în volume și 8,4% în valoare, scrie Economica.

Pandemia a favorizat apariția și extinderea rapidă a lanțurilor de tip convenience - Shop&Go, Carrefour Express, La Doi Pași Extra, Froo sau Inmedio. Investițiile erau mai mici, francizele se deschideau ușor, iar consumatorii preferau proximitatea. În 2020-2021, segmentul marca salturi de 8% anual, iar chiar și în 2023, în ciuda unei piețe aflate pe minus, convenience-urile reușeau să crească valoric cu peste 18%.

Astăzi, însă, realitatea arată diferit. Inflația și nesiguranța economică i-au determinat pe clienți să revină la supermarketuri, unde prețurile și promoțiile sunt mai atractive. În contrast, doar rețelele locale au pierdut mai mult decât convenience-urile: minus 6,2% la volum și 1,6% la valoare.

Pe piață, hypermarketurile și cash&carry au avut creșteri modeste: 1,7% în volum și 4,1% în valoare. Dar, spre deosebire de magazinele mici, acestea nu se mai află pe o pantă descendentă, cum se întâmpla în 2023, când pierdeau aproape 3% din vânzări în volum. In plus, multinationalele au fost iarasi scutite de taxe in România si exporta profiturile.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE