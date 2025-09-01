Uite de ce ne tin in inflatie si faliment! Românii își schimbă obiceiurile: Magazinele "la colț de stradă" pierd teren, supermarketurile câștigă. Multinationalele, scutite de taxe

Magazinele de proximitate, cândva vedetele comerțului urban, trec printr-o perioadă dificilă. După câțiva ani de expansiune accelerată și de investiții susținute, românii par să își mute din nou atenția spre supermarketuri.

Potrivit unui studiu, în prima jumătate a lui 2025, micile magazine de proximitate au înregistrat scăderi de 3,1% în volum și de 0,1% în valoare față de aceeași perioadă a anului trecut. Practic, sunt singura categorie internațională care a pierdut teren, în timp ce supermarketurile au bifat creșteri: plus 4,1% în volume și 8,4% în valoare, scrie Economica.

Pandemia a favorizat apariția și extinderea rapidă a lanțurilor de tip convenience - Shop&Go, Carrefour Express, La Doi Pași Extra, Froo sau Inmedio. Investițiile erau mai mici, francizele se deschideau ușor, iar consumatorii preferau proximitatea. În 2020-2021, segmentul marca salturi de 8% anual, iar chiar și în 2023, în ciuda unei piețe aflate pe minus, convenience-urile reușeau să crească valoric cu peste 18%.

Astăzi, însă, realitatea arată diferit. Inflația și nesiguranța economică i-au determinat pe clienți să revină la supermarketuri, unde prețurile și promoțiile sunt mai atractive. În contrast, doar rețelele locale au pierdut mai mult decât convenience-urile: minus 6,2% la volum și 1,6% la valoare.

Pe piață, hypermarketurile și cash&carry au avut creșteri modeste: 1,7% în volum și 4,1% în valoare. Dar, spre deosebire de magazinele mici, acestea nu se mai află pe o pantă descendentă, cum se întâmpla în 2023, când pierdeau aproape 3% din vânzări în volum. In plus, multinationalele au fost iarasi scutite de taxe in România si exporta profiturile.