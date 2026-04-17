Un asteroid cât un autobuz cu două etaje a fost observat abia abia cu 72 de ore înainte să treacă pe lângă Pământ: "Pur și simplu nu l-am văzut!"

Un autobuz urban cu două etaje, de aproximativ 16 metri lungime, ar fi reprezentarea exactă a dimensiunii asteroidului 2026 GD, care a trecut pe lângă Pământ în noaptea de 9 spre 10 aprilie 2026, în jurul orei 22:59 (ora Parisului).

Obiectul cosmic a fost observat abia cu 72 de ore înainte de momentul apropierii maxime. Fără avertismente din timp sau pregătiri prealabile, asteroidul a fost descoperit pe 6 aprilie 2026 de observatorul MAPS din San Pedro de Atacama, Chile, cu doar trei zile înainte de trecerea sa. Intervalul extrem de scurt dintre descoperire și apropiere scoate în evidență limitele actuale ale sistemelor de monitorizare a obiectelor din spațiu.

La ora 0:59 (ora Parisului), în acea noapte de joi spre vineri, asteroidul a trecut la o distanță de 250.000 de kilometri de Pământ, echivalentul a aproximativ 65% din distanța dintre noi și Lună. Chiar dacă nu a existat un pericol real, fapt confirmat rapid de oamenii de știință, lipsa amenințării nu ar trebui să umbrească esențialul: pur și simplu, nu l-am văzut venind. Asteroidul 2026 GD a fost reperat târziu, în principal din cauza dimensiunii sale reduse și pentru că reflectă foarte puțin lumina Soarelui.

Asteroizii „întunecați", adesea compuși din materiale bogate în carbon, absorb mai multă lumină decât reflectă, ceea ce îi face aproape invizibili până când se apropie foarte mult de Pământ. 2026 GD a zburat cu o viteză de aproximativ 45.000 km/h. La o asemenea alură, obiectul parcurge distanța Pământ-Lună în mai puțin de nouă ore. Problema principală rezidă în „unghiul mort" al sistemelor noastre de observare. Telescoapele actuale detectează un obiect în apropiere doar atunci când mai mulți factori sunt îndepliniți.

Dacă orbita unui asteroid îl aduce spre Pământ dinspre partea „luminoasă", strălucirea Soarelui orbește complet telescoapele optice. Chiar și sistemele avansate precum ATLAS sau Pan-STARRS prezintă deficiențe, deoarece depind de un cer senin și de observații nocturne. Bilanțul general este îngrijorător: doar 20 până la 30% dintre asteroizii apropiați de Pământ, care sunt periculoși, sunt detectați.

Dr. Kelly Fast, ofițer la NASA, subliniază: „Problema o reprezintă cele de dimensiuni medii, care ar putea provoca daune regionale, și pe acestea nu știm unde se află." Miza se referă la ceea ce specialiștii numesc „ucigașii de orașe": asteroizi între 50 și 300 de metri, capabili să șteargă o metropolă de pe hartă. În anul 2026, doar aproximativ 40% din aceste obiecte erau catalogate. Se estimează că aproximativ o sută de asteroizi mici trec anual între Pământ și Lună, iar 2026 GD se încadrează exact în această statistică.

Răspunsul tehnologic progresează constant. Piatra de temelie a strategiei actuale a NASA este telescopul spațial NEO Surveyor, conceput pentru a rezolva problema unghiului mort. Spre deosebire de telescoapele de pe Pământ, acesta va utiliza senzori infraroșii pentru a detecta amprentele termice ale asteroizilor întunecați. Algoritmii de inteligență artificială, precum HelioLinc3D, depășesc deja metodele tradiționale în identificarea urmelor slabe.

Misiunea DART din 2022 a demonstrat că știm cum să deviem un asteroid, dar acest lucru funcționează doar dacă detectăm obiectul suficient de devreme. O lună de preaviz nu este suficientă pentru a lansa o misiune de deviere; este nevoie de ani. Așadar, adevărata provocare rămâne extinderea ferestrei de detecție pentru obiectele mici și rapide ce vin dinspre Soare.