Un astrofizician de top readuce în discuție existența lui Dumnezeu prin constantele universului care sunt "reglate" cu precizie pentru a rezulta viața

Într-o lume tot mai dominată de explicații științifice, una dintre cele mai profunde întrebări ale existenței continuă să persiste la granița dintre fizică și filozofie: de ce legile universului par a fi atât de perfect calibrate pentru a permite existența vieții?

Acest mister, cunoscut sub numele de „argumentul reglajului fin" (fine-tuning argument), a fost recent readus în atenția publică de către dr. Willie Soon, un astrofizician de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, care a susținut că această precizie cosmică indică, în mod logic, existența unui creator inteligent, Dumnezeu.

Într-o apariție recentă în cadrul rețelei media a lui Tucker Carlson, dr. Soon și-a expus convingerea că probabilitatea ca viața să apară dintr-o pură coincidență este aproape infinit de mică. Argumentul său se bazează pe observația că valorile constantelor fizice fundamentale ale universului nostru par a fi „reglate" cu o precizie uluitoare.

De exemplu, dacă forța gravitațională ar fi fost infim mai puternică, universul s-ar fi prăbușit la loc într-o singularitate la scurt timp după Big Bang. Dacă ar fi fost puțin mai slabă, stelele și galaxiile nu s-ar fi format niciodată. O modificare minusculă a forței nucleare tari ar fi făcut imposibilă formarea carbonului, elementul esențial al vieții așa cum o știm. Această calibrare perfectă, susțin adepții teoriei, este asemenea găsirii unui ceas complex pe o plajă: mecanismele sale intricate implică existența unui ceasornicar inteligent, nu a unei simple întâmplări.

Această idee nu este nouă. Ea reflectă o linie de raționament exprimată încă din 1963 de legendarul fizician de la Cambridge, Paul Dirac, care, uimit de frumusețea matematică a legilor naturii, a afirmat: „Am putea descrie situația spunând că Dumnezeu este un matematician de foarte mare rang și a folosit matematică foarte avansată în construirea universului."

Deși argumentul „reglajului fin" este unul puternic din punct de vedere intuitiv și filozofic, majoritatea comunității științifice oferă două contraargumente majore, care explică această aparentă improbabilitate fără a apela la un creator.

Ipoteza Multiversului: Aceasta este poate cea mai populară explicație alternativă. Teoria multiversului postulează că universul nostru nu este unic, ci doar unul dintr-un număr infinit sau foarte mare de universuri, fiecare având propriul său set de legi și constante fizice. Dacă există nenumărate universuri, atunci, prin simpla lege a probabilităților, este aproape inevitabil ca cel puțin unul dintre ele - al nostru - să aibă, din pură întâmplare, combinația perfectă de condiții pentru a permite apariția vieții. Este ca și cum ai juca la o loterie cosmică cu un număr infinit de bilete: în cele din urmă, vei avea un câștigător, scrie gadgetreport.ro.

Principiul Antropic: Acesta este un argument mai subtil, de natură logică. În forma sa slabă, principiul antropic afirmă că nu ar trebui să fim surprinși că observăm un univers „reglat fin" pentru viață, deoarece, dacă universul ar fi fost altfel, noi nu am fi existat pentru a-l putea observa și a ne pune această întrebare. Existența noastră acționează ca un filtru de selecție; putem observa doar acele condiții cosmice care au permis apariția noastră.

Este important de menționat că, deși dr. Willie Soon este un om de știință cu acreditări, el este o figură controversată în mediul academic, în special pentru pozițiile sale sceptice față de consensul științific privind schimbările climatice. Argumentul său privind „reglajul fin" nu este o teorie științifică testabilă în sensul tradițional, ci o interpretare metafizică a datelor pe care le avem.

Potrivit experților citați de GadgetReport.ro, dezbaterea despre originile universului și despre aparenta sa perfecțiune pentru viață rămâne una dintre cele mai profunde și mai fascinante. Ea evidențiază limitele cunoașterii noastre actuale și setea umană de a găsi un sens.