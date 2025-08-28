Un expert american: "Elon Musk și PeterThiel vor dominația globală. Controlează deja mare parte din viețile noastre"

Sistemul american „a derapat profund", iar inegalitatea accelerată a creat un teren fertil pentru o elită care visează la putere absolută, avertizează Sandra Navidi, expertă americano-germană în economie și politică, într-un interviu pentru Der Standard. Ea susține că, sub președinția lui Donald Trump, s-a format o alianță între marii miliardari din tehnologie și extremiștii conservatori, care amenință nu doar democrația americană, ci și echilibrul global.

„Elon Musk și Peter Thiel, împreună cu alți magnați, nu se mai mulțumesc cu influență economică. Ei își doresc dominația totală. În spatele lor se află ideologi care promovează un nou tip de feudalism tehnologic, în care democrația e înlocuită cu o ordine condusă de corporații", a declarat Navidi. Ea atrage atenția că fenomenul nu este doar unul financiar: „Tech-titanii controlează deja datele, infrastructura și mare parte din viața noastră de zi cu zi. Dacă vor prelua complet frâiele, nu vom mai putea scăpa de sub influența lor." Potrivit expertei, companii precum Palantir (fondată de Thiel) sau proiectele lui Musk, de la Doge la planurile colonizării planetei Marte, nu reprezintă doar inovații, ci instrumente de concentrare a puterii și resurselor.

Ea spune că miliardarii americani nu își mai ascund pregătirile pentru un viitor catastrofic. „Fiecare dintre ei deține buncăre subterane de lux, echipate pentru a rezista ani de zile. Unii au chiar piste de avioane private, rute de evacuare și rezerve de hrană și apă pentru scenarii apocaliptice. Elon Musk vorbește deschis despre colonizarea planetei Marte, dar acest proiect e și un paravan: un plan de evadare pentru el și o elită restrânsă, în timp ce restul omenirii rămâne pradă crizelor", explică Navidi. Expertul susține că una dintre cheile ascensiunii acestor „titani tech" este faptul că societatea americană a fost treptat „dumbed down" - sedată și redusă la tăcere prin divertisment facil, rețele sociale și consum masiv de medicamente. „Avem cea mai mare rată de consum de psihotrope și analgezice din lume. Oamenii nu se mai revoltă, nu mai pun întrebări, pentru că sunt prea ocupați să supraviețuiască de la un salariu la altul sau pur și simplu sedati de reality-show-uri și pastile", a spus Navidi.

Dincolo de infrastructura de supraviețuire și manipularea maselor, miliardarii construiesc și o nouă ideologie, avertizează ea. „Curtis Yarvin, unul dintre ideologii lor, vorbește deschis despre sfârșitul democrației și instaurarea unui regim de tip tech-feudalism. În această lume, corporațiile devin guverne, iar Musk și Thiel sunt conducătorii de facto." Navidi avertizează că, deși Trump acționează ca un catalizator, pericolul real vine din partea acestei elite tehnologice, care ar putea să-și impună propria viziune distopică asupra lumii: „Ținta lor finală este dominația globală. Ei cred că oamenii sunt prea slabi pentru a se autoguverna și se pregătesc pentru o lume post-democratică." Ea subliniază că, în timp ce tot mai mulți americani cad pradă sărăciei și precarității, miliardarii își consolidează pozițiile prin lobby agresiv, control asupra politicienilor și proiecte speculative finanțate cu bani publici. „Este un mecanism prin care se deturnează resurse uriașe, în timp ce majoritatea populației trăiește de la un salariu la altul", spune Navidi.