Un expert în cititul pe buze dezvăluie ce au discutat in secret Elon Musk și Donald Trump la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk

Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, în marja ceremoniei de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona, la mai bine de trei luni de la spectaculoasa lor despărţire.

Preşedintele american şi antreprenorul multimiliardar au discutat vizibil amical în tribunele stadionului din Arizona unde cei doi, alături de zeci de mii de susţinători, au omagiat memoria activistului ultraconservator Charlie Kirk, asasinat cu aproximativ zece zile mai devreme.

Un expert în cititul pe buze a dezvăluit detalii ale scurtei lor conversații. Trump l-a salutat pe Musk cu o întrebare lejeră: „Ce mai faci?" și apoi a adăugat: „Elon, am auzit că voiai să vorbim." A continuat cu propunerea: „Hai să încercăm să găsim o cale să revenim pe drumul cel bun." Musk a dat doar din cap în semn de răspuns, iar Trump i-a bătut mâna și i-a spus: „Mi-a fost dor de tine."

Trump și Musk au părut a fi foarte apropiaţi timp de câteva luni, antreprenorul mergând chiar până la a-şi aduce fiul de patru ani în Biroul Oval al Casei Albe, înainte ca Elon Musk să-şi părăsească misiunea guvernamentală la sfârşitul lunii mai. Elon Musk a mers chiar până acolo încât a anunţat lansarea propriului partid, "Partidul Americii". Certa lor a captivat presa americană şi a zguduit preţurile acţiunilor companiilor lui Elon Musk.