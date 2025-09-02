Un român atrage atentia asupra Catastofei Informatice: Peste nu mult timp numarul de biti stocati pe Terra va fi egal cu numarul electronilor si datele vor cantari cât Luna

Un român atrage atentia asupra Catastrofei Informatice: Nu peste mult timp numarul de biti stocati pe Terra va fi egal cu numarul electronilor si datele vor cantari cât Luna
Postat la: 02.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Conform unui nou studiu, conținutul digital este pe cale să egaleze jumătate din masa Pământului până în 2245. Cercetarea realizată de dr. Melvin Vopson, lector senior la Universitatea din Portsmouth, Marea Britanie, evidențiază fizica creării informației și cerințele de stocare a cantităților uriașe de date digitale. Vopson este un român care a absolvit Universitatea Bucuresti si pe care il cheama de fapt Marian Vopsiroiu.
„Presupunând că tendințele actuale de creștere a conținutului digital vor continua, lumea va ajunge la un punct singular în ceea ce privește cantitatea maximă de informații digitale care pot fi create și energia necesară pentru a le susține, numit catastrofa informațională", scrie Melvin Vopson într-un articol publicat în AIP Advances, revista Institutului American de Fizică. „Catastrofa informațională" se va adăuga provocărilor globale existente, precum clima, mediul, populația, alimentația, sănătatea, energia și securitatea, potrivit cercetătorului.
Studiul examinează creșterea „incredibilă" a biților digitali, unitatea utilizată pentru măsurarea datelor computerizate. În punctul de singularitate, vor fi creați mai mulți biți digitali decât atomi pe planetă. „În același timp, producția de informații digitale va consuma singură cea mai mare parte a capacității energetice planetare", scrie Vopson. La un moment dat, cantitatea de date stocate in toate serverele planetei care acum e sub un kilogram va cantari aproape cat Luna de pe cer. Conceptul a fost pentru prima data introdus de Claude Shannon sub titulatura de Entropie Informationala, dar si Teoria Comunicarii Matematice. La fel a presupus un alt matematician celebru Rolf Landauer care a demonstrat ca informatia are masă.
Având în vedere densitățile actuale de stocare a datelor, numărul de biți produși pe an și dimensiunea unui bit în comparație cu dimensiunea unui atom, la o rată de creștere anuală de 50%, numărul de biți ar fi egal cu numărul de atomi de pe Pământ în aproximativ 150 de ani, potrivit unui comunicat de presă privind cercetarea. Vopson spune că ar dura aproximativ 130 de ani până când energia necesară pentru a susține crearea de informații digitale ar egala toată energia produsă în prezent pe planeta noastră. Până în 2245, potrivit cercetării, jumătate din masa Pământului ar fi masa informațiilor digitale.
„În scenariul extrem în care creșterea producției noastre de informații digitale se menține la 50% pe an, până în 2070, vom avea 1 kg de conținut digital pe planetă stocat în toate centrele tradiționale și cloud de stocare a datelor și în dispozitive finale precum PC-uri, smartphone-uri și dispozitive Internet of Things (IoT)", a explicat autorul în studiul de cercetare. „În mod similar, la o creștere de 50% pe an, până în anul 2245, jumătate din masa planetei va fi alcătuită din biți digitali."
Memoria este stocată în capcane de sarcină care au o anumită barieră potențială, fiind astfel stocată la un nivel energetic mai ridicat decât cel inițial. De obicei, această barieră este de ordinul câtorva eV, astfel încât acestea câștigă puțin mai multă masă atunci când există un 1 stocat în capcană. Dacă presupunem că memoria neînregistrată este întotdeauna stocată ca 0, atunci da, prin E=mc2.
Cu toate acestea, cel mai probabil nu este cazul. S-ar putea presupune că există o distribuție ușor asimetrică către starea 0, dar va exista un procent considerabil de biți care se află în starea 1. Așadar, dacă presupunem că ~n(.5-ε) biți neordonați se află în starea 1, atunci datele stocate în unitatea flash sunt puțin mai grele dacă numărul de biți stocați (n_1) este n_1> n(.5-ε). Deci, în medie, este puțin probabil ca scrierea memoriei pe un stick USB să îi crească masa, iar chiar dacă o face, masa este ~ 10eV/c2 (n_1-n(.5-ε)). Chiar și acest lucru neglijează efectele termice ale detrapării și trapării. Ceea ce va avea efecte mult mai mari asupra masei decât schimbările potențiale. Deci, în cele câteva secunde în care scriem memoria și unitatea flash se încălzește, am crescut cu siguranță masa unității flash.
Mai multe amanunte in video-ul de mai jos de la min 2:
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
"Riviera Gaza" - un proiect nebunesc respins pe motiv ca este doar o încercare de a acoperi epurarea etnică
Proiectul propune stramutarea forțata a intregii populații și plasarea teritoriului sub tutela Statelor Unite. Un plan c ...
-
PSD îi dă o lovitură grea lui Ilie Bolojan: Jocul se mută în Parlament, după refuzul de la Guvern
Fostul ministru al Finanțelor Adrian Caciu anunța luni seara ca PSD va depune zilele urmatoare un proiect de lege cu ame ...
-
Alertă maximă în România după atacul Rusiei la Odesa și Kiev: avertisment pentru cetățeni
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis, in noaptea de marti spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pe ...
-
Dr. Antonio Franco, doctorul vedetelor din Italia, cucerește Bucureștiul cu Lipo VASER 360 și BBL
Cand vorbim despre transformari spectaculoase și frumusețe redefinita, numele Dr. Antonio Franco apare tot mai des. Supr ...
-
Trump e mai criptic decât Schwab: "Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează!"
Președintele american Donald Trump a postat o fotografie cu el pe Truth Social cu descrierea: „Lumea va ințelege i ...
-
Ursula a venit ca sa-si bata joc de noi: Cel mai mare benefiar al investițiilor de 150 miliarde de euro in apărare va fi Polonia dar noi sa platim!
Un nou plan de accelerare a investițiilor UE in aparare cu 150 de miliarde de euro va fi cel mai benefic pentru Polonia, ...
-
O monedă de argint cu chipul lui Vladimir Putin, lansată în Germania
Dupa cum spune presa germana, inițiativa aparține revistei germane Compact. Moneda „Patriotul Putin" poate fi ...
-
Avionul Ursulei von der Leyen, forțat să aterizeze la Plovdiv - Se bănuiește o interferență rusească
Un atac de interferența suspectat a fi orchestrat de Rusia a dezactivat duminica sistemele GPS ale unui aeroport din Bul ...
-
Matteo Salvini: Războaiele cu Rusia nu au adus nimic bun Europei
Orice razboi purtat de europeni impotriva Rusiei nu a adus nimic bun Europei, iar in locul escaladarii militare, UE ar t ...
-
ACUFENE (Tinitus) - Cum ne pot afecta acufenele calitatea vieții?
Un țiuit constant in urechi, un bazait care nu dispare nici cand e liniște, un zgomot imaginar care devine obositor &nda ...
-
Cum alegi electrocasnicele în funcție de designul mobilei de bucătărie
Într-o bucatarie moderna, electrocasnicele nu mai sunt doar obiecte utile – ele sunt parte integranta a desi ...
-
Cum alegi firma de securitate potrivita intr-un mediu competitiv
Într-o piața in care numeroase companii promit „cele mai bune servicii de paza și protecție”, cum știi ...
-
O echipă de cercetători spune că a descoperit cheia apariției vieții pe Pământ. Totul se reduce la o chimie foarte simplă
O echipa de biologi de la University College London susține ca a reușit sa demonstreze, in condiții controlate, modul in ...
-
Uite de ce ne tin in inflatie si faliment! Românii își schimbă obiceiurile: Magazinele "la colț de stradă" pierd teren, supermarketurile câștigă. Multinationalele, scutite de taxe
Magazinele de proximitate, candva vedetele comerțului urban, trec printr-o perioada dificila. Dupa cațiva ani de expansi ...
-
Jaf ca-n filme la un magazin Dior: hoții au folosit o metodă ingenioasă și au furat articole de lux de 200.000 de euro
Un furt spectaculos s-a petrecut noaptea trecuta la magazinul Dior de pe Via Strozzi din Florența, unde hoții au sustras ...
-
Urmează un val de falimente în România. Peste 160.000 de firme, cu 650.000 de angajați, sunt în pragul colapsului!
Un barometru arata ca 67% dintre managerii chestionați considera intarzierea plaților o vulnerabilitate sistemica pentru ...
-
A venit marele anunț așteptat de toată lumea: Când începe, de fapt, Programul Rabla 2025 și care e valoarea totală
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anuntat ca programul Rabla pentru persoane fizice va incepe cel tarziu la finalul ...
-
Nebunie generală pe piața muncii: Companiile plătesc oameni cu bani grei care să repare greșelile inteligenței artificiale
"Boom-ul" generativ AI, care parea sa amenințe locurile de munca din domenii precum scrisul, arta și programarea, a desc ...
-
Cum să alegi jocurile de noroc potrivite dacă preferi un ritm mai lent, fără elemente care să îți distragă atenția?
Daca iți place sa joci in liniște și fara agitație vizuala, selecția jocului conteaza enorm. Alegerea potrivita iți poat ...
-
Panică pe litoralul românesc: O sferă metalică cu inscripții rusești a fost găsită în apă. Turiștii au fost evacuați
Un obiect negru, cu forma ascuțita, a fost observat duminica in apropierea țarmului, in zona "Micul Golf", din localitat ...
-
„Secolul umilinței" al Europei ar putea fi abia la început (Politico)
Dupa infrangerea suferita in fața britanicilor in primul razboi al opiului, dinastia Qing a semnat in 1842 un tratat car ...
-
Impozitul pe locuințe crește cu 80% din 2026. Ce sumă va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Impozitul pe locuințe va inregistra, de anul viitor, o creștere de aproape 80%, depașind prognoza inițiala a premierului ...
-
Pământul "vibrează" în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen
Un fenomen ciudat a fost descoperit in 1960 de geologul Jack Oliver: o serie de microseisme regulate care continua sa fa ...
-
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Textele sacre ale celor trei mari religii monoteiste - creștinismul, islamul și iudaismul - ofera justificari pentru toa ...
-
Probleme foarte mari în Germania: Rusia a trimis multe drone de spionaj, fix pe rutele de transport ale armelor
Drone de supraveghere au survolat recent rute in Germania de Est, tranzitate de material trimis de catre aliati Ucrainei ...
-
Cea mai bizară creatură de pe Pământ: are nouă creiere, trei inimi și sânge albastru
De-a lungul timpului, miturile și superstițiile au inconjurat caracatița cu o aura misterioasa, prezentand-o fie ca o cr ...
-
De unde a plecat zvonul că Donald Trump ar fi mort
O declarație neclara a vicepreședintelui J.D. Vance a aprins un val de speculații pe rețelele sociale, unde a inceput sa ...
-
Cercetătorii confirmă: adânc, sub picioarele noastre, se află o lume ascunsă, vastă și uimitoare
Adanc, dincolo de straturile de sol și roca pe care le cunoaștem, se afla o lume ascunsa, vasta și uimitoare. Acolo exis ...
-
Doua inotatoare italiene care se intorceau acasa de la Campionatele Mondiale din Singapore au fost retinute pentru scurt timp de autoritatile aeroport
Doua inotatoare italiene care se intorceau acasa de la Campionatele Mondiale din Singapore au fost retinute pentru scurt ...
-
Un tânăr a fabricat șantajul perfect: A amenințat o minoră cu imagini intime, dar un artificiu legal îl scapă basma curată
Un tanar din Iași, condamnat pentru șantaj și influențarea declarațiilor, a primit o pedeapsa simbolica dupa ce o buna p ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu