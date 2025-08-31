Un tânăr a fabricat șantajul perfect: A amenințat o minoră cu imagini intime, dar un artificiu legal îl scapă basma curată

Un tânăr din Iași, condamnat pentru șantaj și influențarea declarațiilor, a primit o pedeapsă simbolică după ce o bună parte din acuzații s-au prescris. Întârzierile procurorilor, durata mare a procesului și greșelile de procedură au dus la o situație paradoxală: deși faptele erau grave, pedeapsa finală a fost șase luni de închisoare cu suspendare.

În perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, Ana C., o fată de 15 ani, a avut o relație cu un coleg de școală în vârstă de 14 ani. La insistențele băiatului, i-a trimis fotografii cu caracter intim. După despărțire, imaginile au ajuns la Valentin Botezatu, un văr al colegului, care, la doar 18 ani, a încercat să profite de situație, relatează Ziarul de Iași.

Acesta i-a cerut Anei să-i trimită un film explicit, amenințând că, în caz contrar, va arăta fotografiile părinților ei. Fata a refuzat și i-a povestit tatălui ce se întâmplă, iar cazul a ajuns pe masa procurorilor.

Deși faptele erau clare, ancheta a trenat. Dosarul a fost trimis în instanță abia în iunie 2023, la peste trei ani de la comiterea faptelor. Între timp, o decizie a Curții Constituționale din mai 2022 a redus la jumătate termenele de prescripție a răspunderii penale, ceea ce a schimbat radical perspectivele dosarului.

Astfel, dacă treceau cinci ani de la comiterea faptelor, infracțiunea de șantaj s-ar fi prescris.

În primă instanță, Judecătoria Iași l-a condamnat pe Botezatu la 1 an de închisoare pentru șantaj și 6 luni pentru influențarea declarațiilor. Cele două pedepse au fost contopite, rezultând 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Judecătorii au tratat cazul ca pe un „teribilism adolescentin", aplicând pedepse minime. Mai mult, în cazul infracțiunii de influențare a declarațiilor, au stabilit o pedeapsă chiar sub limita minimă legală - șase luni în loc de minimum opt luni.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel la începutul acestui an. Între timp, însă, termenul de prescripție pentru șantaj se împlinise pe 4 aprilie, iar magistrații nu au putut face altceva decât să anuleze condamnarea pentru această infracțiune.

În privința influențării declarațiilor, judecătorii au constatat că pedeapsa aplicată de Judecătorie fusese sub minimul legal, dar nu au putut corecta greșeala: pentru că apelul fusese declarat doar de inculpat, instanța nu putea agrava situația fără să încalce legea.

Astfel, Valentin Botezatu a rămas cu o pedeapsă definitivă de doar șase luni de închisoare cu suspendare.