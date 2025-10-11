Unde e "incalzirea globală"? Ce stim despre noul interval de vreme rece

Un anticiclon de blocaj oceanic (tiparul ATR) va continua sa activeze in zona Arhipelagului Britanic. In ciuda tentativelor repetate de a urca spre zona polara, acesta nu pare sa reuseasca sa avanseze spre latitudini ridicate. Racirea pare a fi uscata...

In pozitia actuala, anticiclonul cupleaza cu ciclonii atlantici prezenti in Nord-Estul continentului. Acest cuplaj duce la formarea unui fenomen de tip Arctic Blast, in care o masa de aer foarte rece este antrenata cu putere spre Estul Europei, unde va incepe sa soseasca inca de Luni.

La noi in tara, valorile de temperatura incep sa scada de Luni, o data cu sosirea transportului de aer rece. Scaderea este una graduala, incepand de la mijlocul zilei de Luni, urmand ca masa de aer rece sa se acumuleze in zona noastra. Astfel, valorile de temperatura vor scadea in fiecare zi, iar apogeul pare sa fie abia Vineri.

Sosit dinspre Nord, aerul rece nu pare sa reuseasca sa declanseze ciclogeneza mediteraneana, urmand sa se acumuleaza in zona Peninsulei Balcanice si nu numai. Pare ca intreaga Europa Centrala si Sudica va avea parte de un nou episod de vreme rece in care vor mai fi ploi, dar nu unele importante cantitativ.

Scenariul rece pare sa fie foarte longeviv in estimarea modelarii europene, dar mult mai scurt in estimarea modelului american.

Acesta mizeaza pe un scenariu similar lui Octombrie 2002, in care masa de aer rece va fi prezenta in Europa pana finalul celei de-a doua decade din Octombrie, lasand loc unei perioade atlantice care sa continue pana spre finalul lunii.