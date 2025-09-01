Urmează un val de falimente în România. Peste 160.000 de firme, cu 650.000 de angajați, sunt în pragul colapsului!

Un barometru arată că 67% dintre managerii chestionați consideră întârzierea plăților o vulnerabilitate sistemică pentru firmele românești. Inflația a afectat puternic mediul de afaceri românesc, deja fragil, cu peste 90% dintre companii slab capitalizate, multe dintre ele aflate în zona de supraviețuire, fără resurse financiare pe termen mediu și lung.

Potrivit datelor colectate în perioada 10-15 august 2025 de la 1.450 de respondenți, majoritatea managerilor privesc cu îngrijorare la perspectivele business-ului. Întrebați în ce măsură condițiile economice din prezent le-au influențat afacerile, 82% au declarat că inflația, scăderea vânzărilor și modificările fiscale i-au afectat în mare măsură, 11% într-o oarecare măsură, în timp ce doar 7% s-au declarat „imuni" la efectele crizei.

Cei mai mulți dintre managerii chestionați (48%) au semnalat o scădere a business-ului cu peste 30%. Alte 23% dintre companii s-au confruntat cu diminuări între 20% și 30%, în timp ce 16% au raportat pierderi de până la 10%. Doar 7% dintre firme au afirmat că cifra de afaceri nu le-a fost afectată. Potrivit barometrului, principalele probleme invocate de manageri au fost întârzierea plății facturilor (52%) și scăderea vânzărilor (37%), urmate de inflație, criza de personal și alte dificultăți structurale.

În fața acestor provocări, 58% dintre manageri au indicat „restructurarea afacerilor" ca măsură principală pentru protejarea business-ului, în timp ce 11% au declarat că nu vor lua măsuri suplimentare. Restructurările vizează reconfigurarea ofertelor și a serviciilor (43%), reducerea creditului furnizor (29%), scăderea cheltuielilor de funcționare (23%), reduceri de personal (16%) și stoparea investițiilor (12%).

Cele mai mari probleme se înregistrează în construcții, retail, industria farmaceutică și industria prelucrătoare. Aproape 160.000 de firme, cu peste 650.000 de angajați, care se confruntă cu mari probleme. Mare parte dintre aceste companii au nevoie de ajutor, de o restructurare a ofertelor, a relației cu partenerii. Doar în acest fel vor reuși să evite falimentul și să se reintegreze în mediul de business.

Întrebați cum ar proceda dacă afacerea lor ar intra în dificultate, peste 60% dintre manageri au declarat că ar apela la măsurile de protecție prevăzute de legislație, precum acordul de restructurare, concordatul preventiv și insolvența. Pe lângă insolvență și concordatul preventiv, specialiștii estimează că numeroase firme își vor închide porțile în următoarele șase luni.

Multe dintre firmele românești nu au stocuri suficiente pentru a acoperi o eventuală sincopă pe lanțul de aprovizionare de la furnizori iar acest lucru poate avea consecințe foarte grave în derularea operațiunilor. Lipsa planurilor manageriale de răspuns la situații de criză, slaba digitalizare a proceselor operaționale de producție și de business, precum și lipsa unor rezerve financiare pentru astfel de situații, situații prezente la scară largă în economie, sunt de natură să ducă la întârzierea plăților și blocaj financiar.