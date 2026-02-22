Apucatul de Bolojan poate aprinde mâine la Oradea o scânteie ca la Timișoara în decembrie 1989

La Oradea există riscul să fie aprinsă mâine scânteia unei revolte similare cu cea declanșată la Timișoara în decembrie 1989 din cauza evacuării forțate a pastorului reformat Laszlo Tokes din biserica în care slujea. Luni, 23 februarie 2026, orele 10, este programată executarea silită a unei sentințe aberante de evacuare a abatelui Anzelm Rudolf Fejes din mănăstirea romano-catolică cu hramul Sfântul Ștefan, Primul Martir, situată în centrul municipiului Oradea (pe strada Episcop Roman Ciorogariu nr.16). Mănăstirea aparține Ordinului Canonic Premonstratens, care activează la Oradea de 900 de ani și se află sub supunerea și protecția Papei de la Roma. Pe rețelele sociale, zeci de orădeni au propus să fie organizat mâine în fața mânăstirii un miting de solidaritate cu abatele Anzelm. Conform surselor noastre, la acest miting vor participa credincioși romano-catolici, reformați și greco-catolici, urmând ca alături de maghiari să fie prezenți și români. Se anunță și prezența episcopului reformat Laszlo Tokes, declanșatorul revoluției la Timișoara în decembrie 1989, care locuiește în Oradea după încheierea carierei de europarlamentar.

Cerere de evacuare absolutamente nefundamentată

Așa cum am mai arătat, s-a ajuns aici după ce, cu câțiva ani în urmă, actualului premier Ilie Bolojan, pe atunci primar al municipiului Oradea, i s-a pus pata pe mânăstirea Ordinului Premonstratens pentru a realiza un proiect de reabilitare a clădirii Colegiului Național Mihai Eminescu, situată alăturat și fostă proprietate a aceluiași ordin, trecând peste adevăr și peste lege. Pentru acest proiect a fost obținută o finanțare europeană de 20 de milioane de euro și trebuie realizat cu prieteni care știu de ce. Pentru a-și îndeplini această fixație, Bolojan nu are scrupule să evacueze și chiar să demoleze o mănăstire, care are statut de lucru sacru, fiind considerată casa lui Dumnezeu, indiferent de confesiunea căreia îi aparține. Cererea de evacuare a abatelui Anzelm a fost formulată în vara anului trecut de către Primăria municipiului Oradea, care este condusă în continuare de Bolojan prin ciracii săi, primarul Florin Birta și secretarul general Eugenia Borbely.

Pe lângă motive legate de calitatea procesuală a părților, de înscrierile de carte funciară și de numerotarea imobilelor, cererea de evacuare este absolutamente nejustificată pentru simplul fapt că abatele Anzelm nu are statutul unui ocupant ilegal al imobilului din care se urmărește ostracizarea sa. Conform unui act emis de Secretariatul de Stat pentru Culte în data de 15 septembrie 1997, mănăstirea din Oradea strada Episcop Roman Ciorogariu nr,16 are personalitate juridică potrivit art. 28 din Decretul nr. 177/1948 și este inclusă în schema de funcțiuni a Episcopiei Romano-Catolice Oradea. Declarația din 27 mai 2025 a Curiei Generalizia a Ordinului Premonstratens din Roma certifică faptul că imobilul de la adresa susmenționată constituie sediul Prepoziturii Oradea a Ordinului și că abatele Anzem este reprezentantul legal al acesteia. Pe de altă parte, batele are contract individual de muncă încheiat cu Episcopia Romano-Catolică Oradea din anul 1998 și tot din același an are încheiat contract de folosință/locațiune pe imobilul în cauză. În același timp, abatele are înscris ca domiciliu în cartea de identitate și pe listele electorale Oradea str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 16.

Judecătoare neștiutoare și manipulabile

Cu toate acestea, Judecătoria Oradea a admis cererea primăriei printr-o sentință executorie pronunțată în data de 27 ianuarie 2026, după un singur termen de judecată cu ușile închise. Hotărârea a fost pronunțată de judecătoarea Anamaria Negrea, promovată recent la instanța de la Oradea de la Judecătoria Marghita, cunoscută ca făcând parte din gruparea judecătorilor hastagiști apropiați de fostul primar actualmente premier Bolojan. Abatele Anzelm a declarat apel, pentru judecarea căruia a fost fixat termen în data de 19 martie 2026. În 11 februarie, abatele Anzelm a primit somație de executare silită din partea executorului judecătoresc Gheorghe Sorin Moza, prin care a fost anunțat că va fi evacuat din mănăstire în data de 23 februarie, dacă se va impune cu sprijinul forțelor de poliție și de jandarmerie. Abatele a solicitat suspendarea executării până la judecarea apelului, care are termen peste o lună.

Cererea de suspendare a fost însă respinsă în data de 20 februarie, printr-o sentință pronunțată de judecătoarea Patricia Ioana Banciu, care a fost numită în magistratură cu numai opt luni în urmă. Culmea este că a fost numită în funcție printr-un decret semnat, în data de 5 mai 2025, chiar de către preopinentul Ilie Bolojan, în calitate de președinte interimar al României, care a și invitat-o și a primit-o pe 7 mai la o festivitate specială la Palatul Cotroceni. Judecătoarea Banciu a fost repartizată la Judecătoria Beiuș, dar după câteva luni a fost promovată întocmai și la timp la Judecătoria Oradea.

Trădare de la UDMR, gaz pe foc de la SRI

Liderii locali și naționali ai UDMR tac ca porcul în cucuruz pentru că au făcut înțelegeri pe sub masă cu Ilie Boljan, de când era primar și până acum, inclusiv în privința abatelui Anzelm și a mănăstirii Sfântul Ștefan, Primul Martir. Cu câțiva ani în urmă, UDMR Bihor a fost împroprietărită mascat de către Primăria Oradea cu 19 hectare de teren, iar acum a primit promisiunea unei funcții de viceprimar al urbei de pe Crișul Repede. Mulți credincioși maghiari consideră că cel mai ordinar comportament l-a avut deputatul Odon Szabo, președintele filialei orădene a UDMR, care a încercat să-l convingă ca să nu zicem să-l constrângă pe abatele Anzelm să abandoneze mănăstirea și să plece de bună voie. Unii își amintesc că acest Odon, fandosit și fudul cât încape astăzi, s-a pripășit în Oradea dintr-un sat izolat din județul Sălaj, venind îmbrăcat cam țărănește și vorbind stricat limba maghiară. De un comportament laș și trădător este acuzat și episcopul romano-catolic de Oradea, Laszlo Bocskei, care nu l-a apărat pe abatele Anzelm, aliniindu-se politicii tranzacționiste a UDMR.

În speță au pus gaz pe foc și niște ciumeți din SRI, care au interese și temeri proprii generate de faptul că Ordinul Premonstratens a revendicat baza veche de tratament din Băile Termale Felix, pe care ordinul a construit-o cu două secole în urmă. Baza a fost naționalizată în 1948 și a fost înhățată de Securitate, de la care a fost moștenită de SRI. Securiștii ante și postdecembriști s-au lăfăit aici de-a moca vreme de aproape 80 de ani. Premonstratens vrea să redea această bază de tratament poporului, respectiv oamenilor simpli, cu posibilități materiale modeste. Bolojan și ciracii săi, precum și ciumeții din SRI vor să-l scoată pe abate din joc, din oraș și din țară.

Modus operandi a la Bolojan

Fixațiile și abuzurile lui Bolojan pot declanșa acum o revoltă cu motivație etnică și religioasă, cu repercursiuni asupra relațiilor României cu Vaticanul și cu Ungaria. De un an, începând după desemnarea lui ca președinte interimar și continuând după investirea sa ca premier, am avertizat asupra unor probleme psiho-somatice ale lui Ilie Bolojan, cu potențiale efecte distructive, chiar letale asupra României. De un an refuză să răspundă referitor la alegațiile privind internarea sa la Scoala ajutătoare pentru copii din satul Cadea comuna Diosig județul Bihor și la tratamente urmate la Spitalul de neuropsihiatrie din orașul Ștei județul Bihor și la Spitalul AKH din Viena.

Poate fi considerat normal un individ care a preluat posesia actualei partenere de viață apelând la forța coercitivă a statului, respectiv la un fost comandant al Poliției Județene Bihor ( amic și naș masonic) să-l constrângă pe fostul soț al acesteia (polițist rutier) să o lase în brațele sale și să divorțeze fără scandal? Poate fi considerat normal un individ căruia, după ce a ajuns primar, i s-a pus pata pe doi nuci frumoși și umbroși din curtea interioară a primăriei și a dat dispoziție să fie tăiați, în pofida interdicției legale și a opoziției unei organizații ecologiste? Ca modus operandi specific, taximetriști și juriști din Oradea mi-au relatat că este de notorietate și de pomină în oraș că, în cazul unor proiecte fixiste ale sale (centuri, poduri, pasaje ș.a.), primarul Bolojan scotea excavatoarele, apoi expropria și apoi se judeca cu proprietarii afectați. Având porniri de Nero, pentru el legea este zero. Fapt demonstrat și în cazul Premonstratens. Vae victis!

Valer Marian