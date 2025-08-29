Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
Postat la: 29.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Meteorologii avertizează că vremea se va schimba pe litoral în perioada următoare, devenind în general instabilă. Pe lângă acest lucru, temperatura apei mării va scădea semnificativ, făcând baia dificilă pentru cei care se află zilele acestea pe litoral.
"Vremea va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate după-amiaza şi noaptea, şi trecător vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 18 şi 20 de grade", anunță meteorologii.
De asemenea, de duminică, 31 august, apa mării se va răci semnificativ.
"Curenții marini vor aduce apă mai rece din adâncime spre țărm, iar temperatura apei va fi în scădere de la 20°...21°C spre 15°...17°C", conform Meteoplus.
Anunțul vine în contextul în care alte zone din țară sunt vizate de coduri galbene de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic care vizează Capitala și nouă județe.
Un Cod galben este în vigoare pentru trei județe vineri, de la 12:00 până la 21:00.
În judeţele Timiş, Arad şi Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade.
Al doilea Cod galben a fost emis pentru sâmbătă, 30 august, între orele 12:00 și 21:00.
În judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade.
