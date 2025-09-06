Viață veșnică cu transplanturi de organe: Se poate realiza ceea ce au vorbit Vladimir Putin și Xi Jinping?
Este posibil să ajungi nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe, se întreabă jurnaliștii de la BBC, după ultimele discuții din spațiul public. Acesta a fost subiectul neașteptat al discuției din această săptămână între președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, când s-au întâlnit la o paradă militară la Beijing.
Un traducător, vorbind în mandarină în numele lui Putin, i-a spus lui Xi cum organele umane pot fi transplantate în mod repetat "astfel încât cineva să poată deveni din ce în ce mai tânăr" în ciuda vârstei și ar putea chiar să poată evita bătrânețea "pe termen nelimitat". "Se preconizează că în acest secol ar putea deveni posibil să trăiești până la 150 de ani", a adăugat el. Transplanturile de organe salvează cu siguranță vieți - în Marea Britanie, peste 100.000 de oameni au fost salvați în ultimii 30 de ani, spune NHS Blood and Transplant.
Unii pacienți au avut un transplant de rinichi care a continuat să funcționeze mai bine de 50 de ani. Durata de viață a unui organ depinde de cât de sănătos este donatorul și primitorul - plus cât de bine au grijă de el. De exemplu, dacă ar fi să aveți un rinichi nou de la un donator viu, v-ați putea aștepta să dureze 20 până la 25 de ani. Dacă îl obțineți de la un donator decedat, acesta scade la 15 până la 20 de ani. Tipul de organ contează și el. Un ficat ar putea dura aproximativ 20 de ani, o inimă 15 ani și plămânii aproape 10 ani, potrivit cercetătorilor.
Putin și Xi ar putea vorbi despre transplantul mai multor organe și poate în mod repetat. Totuși, o intervenție chirurgicală este o sarcină mare, cu riscuri semnificative. În prezent, persoanele care primesc un organ nou trebuie să ia medicamente puternice anti-respingere numite imunosupresoare pe viață. Acestea pot avea efecte secundare, cum ar fi hipertensiune arterială, și pot crește riscul de infecții.
Respingerea - atunci când sistemul imunitar începe să atace organul transplantat pentru că îl recunoaște ca provenind de la o altă persoană - poate apărea uneori chiar dacă luați medicamentele. Oamenii de știință lucrează la formarea de organe fără respingere, folosind porci modificați genetic ca donatori. Ei folosesc un instrument de editare a genelor cunoscut sub numele de crispr pentru a elimina unele dintre genele porcilor și pentru a adăuga anumite gene umane pentru a face organul mai compatibil.
Creșterea porcilor speciali pentru acest lucru este ideală, spun experții, deoarece organele lor sunt aproximativ de dimensiunea potrivită pentru oameni. Știința este încă extrem de experimentală, dar o operație la inimă și o operație la rinichi au mers mai departe. Cei doi bărbați care au fost de acord să facă procedurile au fost pionieri ai acestui nou domeniu al medicinei de transplant. Ambele organe au eșuat de atunci, dar au ajutat la avansarea xenotransplantului - transplantul de celule, țesuturi sau organe vii de la o specie la alta.
O altă cale explorată este creșterea unor organe noi folosind propriile noastre celule umane. Celulele stem au capacitatea de a crește în orice tip de celulă sau țesut găsit în organism. Niciun grup de cercetare nu a reușit încă să facă organe umane complet funcționale, transplantabile, dar oamenii de știință se apropie de asta. În decembrie 2020, cercetătorii britanici UCL și Francis Crick Institute au reconstruit un timus uman - un organ esențial în sistemul imunitar - folosind celule stem umane și o schelă bioinginerească. Când a fost transplantat la șoareci ca test, părea să funcționeze.
Oamenii de știință de la Great Ormond Street Hospital din Londra spun că au cultivat grefe intestinale umane folosind celule stem din țesutul pacientului care ar putea duce într-o zi la transplanturi personalizate pentru copiii cu insuficiență intestinală. Dar aceste progrese sunt pentru tratarea sănătății precare, mai degrabă decât pentru menținerea oamenilor în viață până la 150 de ani. Antreprenorul Bryan Johnson, între timp, cheltuiește milioane pe an încercând să-și reducă vârsta biologică. Nu a încercat încă să obțină organe noi - din câte se știe - dar si-a infuzat plasma fiului său de 17 ani. De atunci, a oprit acest lucru, după ce nu a văzut niciun beneficiu și un control medical sporit din partea organizațiilor precum Food and Drug Administration.
Dr. Julian Mutz de la King's College London a spus că dincolo de transplantul de organe, abordări precum înlocuirea plasmei sunt explorate, dar acestea rămân experimentale. "Dacă astfel de strategii vor avea un impact semnificativ asupra duratei de viață, în special asupra duratei maxime de viață umană, rămâne incert, deși este un domeniu de interes științific considerabil". Profesorul Neil Mabbott, expert în imunopatologie la Institutul Roslin, Universitatea din Edinburgh, speculează că traiul până la 125 de ani ar putea fi limita superioară.
"Cea mai în vârstă persoană în viață verificată a fost o franțuzoaică, Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani, între 1875 și 1997", a declarat el pentru BBC News. Și, în timp ce organele deteriorate și bolnave pot fi înlocuite de transplanturi, pe măsură ce îmbătrânim, corpurile noastre devin mult mai puțin rezistente sau capabile să facă față factorilor de stres fizic. "Începem să răspundem mai puțin eficient la infecții, iar corpurile noastre devin mai fragile, predispuse la răni și sunt mai puțin capabile să se recupereze și să se repare.
"Stresul, trauma și impactul intervenției chirurgicale de transplant, împreună cu utilizarea continuă a medicamentelor imunosupresoare necesare pentru a preveni respingerea organelor transplantate ar fi prea severe la pacienții de o vârstă atât de înaintată". El spune că mai degrabă decât să ne concentrăm pe prelungirea duratei de viață, ar trebui să ne străduim să trăim ani sănătoși. Profesorul Mabbott a spus: "Trăiesc mult mai mult, dar sufăr de morbiditățile multiple care pot însoți îmbătrânirea și intrarea și ieșirea din spital pentru un alt transplant de țesut nu sună un mod atractiv de a-mi petrece pensia!"
