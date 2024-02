Vladimir Putin face afirmații șocante în interviul cu Tucker Carlson VIDEO

Interviul acordat de Vladimir Putin jurnalistului american Tucker Carslon, chiar la Moscova, a generat un val de reacții. În acest interviu, Vladimir Putin vorbește deschis despre relația cu președinții SUA și face afirmații care provoacă rumoare în America.

Vladimir Putin a povestit că în anul 2000, la o întâlnire pe care a avut-o la Kremlin cu fostul preşedinte Bill Clinton chiar într-o încăpere alăturată celei în care i s-a luat interviul, l-a întrebat pe preşedintele american: „Bill, crezi că dacă Rusia cere să se alăture NATO, crezi că se va putea întâmpla asta?"

„Brusc, el a spus: Ştii, asta e chiar interesant. Cred că da", a relatat Putin. „Dar seara, când ne-am întâlnit la cină, a spus: Ştii, am vorbit cu echipa mea. Nu, nu, nu e posibil acum", a susţinut liderul de la Kremlin.

„Puteţi să-l întrebaţi, cred că se uită la interviu, poate confirma. N-aş fi povestit asta, dacă nu s-ar fi întâmplat", a adăugat Putin încercând să fie convingător.

Întrebat dacă a fost sincer şi dacă într-adevăr s-ar fi alăturat NATO, Putin a evitat un răspuns direct şi a spus: „Eu am pus întrebarea, dacă e posibil sau nu. Iar răspunsul pe care l-am primit a fost nu. Am fost sincer în demersul meu de a afla care este poziţia conducerii".

Întrebat dacă ar fi intrat în NATO, în cazul în care răspunsul ar fi fost da, Putin a spus că în cazul acesta, ar fi început procesul de apropiere şi în cele din urmă s-ar fi putut întâmpla, dacă ar fi văzut „o dorinţă sinceră" din partea celorlalţi parteneri.

„Dar nu s-a întâmplat. Nu înseamnă nu. Ok, bine", a comentat Putin. „Am realizat că nu suntem bineveniţi acolo", a mai spus Putin care susţine că apoi a vrut să construiască o relaţie cu NATO într-o altă modalitate.

„Trebuie să vă întrebaţi liderii voştri de ce am primit un răspuns negativ atât de categoric", a mai declarat Putin întrebat de ce crede că a fost refuzat.

Vladimir Putin a spus că fostul preşedinte american George W. Bush a împins extinderea NATO din Europa de Est către Ucraina, afirmând că acesta a fost "un tip atât de dur".

"Au existat cinci valuri de extindere. Statele baltice, tot estul Europei şi aşa mai departe. Iar acum ajuns la principalul lucru. Au ajuns la Ucraina. În cele din urmă, în 2008, la summitul de la Bucureşti, au declarat că uşile sunt deschise pentru ca Ucraina şi Georgia să adere la NATO.

Preşedintele Bush - un tip dur, un politician dur - cum mi s-a spus mai târziu, a exercitat presiuni asupra noastră şi noi trebuia să acceptăm. Este ridicol", a subliniat preşedintele rus, în interviul acordat lui Tucker Carlson.

Întrebat dacă schimbarea administraţiei americane ar fi o premisă pentru o restabilire a comunicării bilaterale sau, de fapt, nu contează cine este preşedinte în SUA, Putin a evitat un răspuns direct şi a început prin a se lăuda cu relaţia pe care o are cu „prietenul şi colegul" Xi Jinping, preşedintele Chinei. El a arătat că volumul comerţului bilateral a depăşit deja obiectivul pe care şi-l propuseseră. „Comerţul nostru e bine echilibrat, completându-se reciproc în hi-tech, energie, dezvoltare ştiinţifică", a spus Putin.

El a scos apoi un alt as pe care i se pare că îl are în mânecă - organizaţia BRICS, din care fac parte, între altele, Rusia, China şi India şi a cărei preşedinţie este deţinută anul acesta de Moscova. El a spus că G7 avea în 1992 o pondere de 47 la sută din economia mondială, în timp ce în 2022 a ajuns la circa 30 la sută. În schimb, BRICS avea numai 16 la sută în 1992, în timp ce acum are mai mult decât G7.

„Asta n-are nimic a face cu Ucraina, ci este trendul dezvoltării globale. Este inevitabil. E ca răsăritul soarelui. Nu-l poţi împiedica, ci trebuie să te adaptezi lui. Cum fac Statele Unite asta? Cu ajutorul forţei, a sancţiunilor, a presiunii, a bombardamentelor, orice folosire a forţei armate. Se amăgesc singure. Elitele dvs politice nu înţeleg că lumea se schimbă în circumstanţe obiective", i-a spus Putin lui Carlson. „Asemenea decizii brutale în legătură cu Rusia sunt contraproductive", a punctat liderul rus. El a numărat printre aceste presiuni scutul antirachetă al SUA din Europa şi atragerea Ucrainei în NATO.

„M-aţi întrebat dacă ar veni un lider care ar schimba ceva. Nu este vorba despre lider, nu e vorba de personalitatea unei persoane anume. Am avut o relaţie bună cu Bush. Ştiu că în SUA are o reputaţie de băiat de la ţară care nu înţelege prea multe. Vă asigur că nu este cazul. Cred că şi el a făcut o mulţime de greşeli în legătură cu Rusia. V-am spus de 2008 şi de decizia de la Bucureşti de a deschide uşile NATO Ucrainei. S-a întâmplat în timpul preşedinţiei sale. De fapt, a făcut presiuni asupra europenilor. Dar în general, la nivel personal, am avut o foarte bună relaţie cu el. N-a fost mai rău decât oricare alt politician american, european sau rus. Vă asigur că înţelegea ce face la fel ca şi ceilalţi. Am avut o asemenea relaţie personală şi cu Trump. Nu e vorba de personalitatea liderului, e vorba de mentalitatea elitelor. Dacă ideea dominantă a societăţii americane se bazează pe acţiuni în forţă, nu se va schimba nimic, va fi mai rău. Dar dacă în cele din urmă realizează că lumea se schimbă în circumstanţe obiective şi dacă se adaptează cu timpul folosindu-se de avantajul pe care SUA încă îl au azi, atunci poate ceva se va schimba", şi-a continuat Putin răspunsul elaborat.