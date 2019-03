Guvernul nu sustine parteneriatul civil intre persoane de acelasi sex: Ar aduce cheltuieli in plus pentru buget

Executivul a avizat negativ proiectele de lege care prevad ca persoanele de acelasi sex pot incheia in fata notarului sau la starea civila un parteneriat civil, respinse de Senat, motivand ca parteneriatul civil nu este reglementat la nivelul UE.

Unul dintre cele doua proiecte a fost initiat de ALDE, iar al doilea de deputatii Florin Manole (PSD) si Ovidiu Raetchi (PBL), impreuna cu colegi din USR si UDMR. "Considerentele conform carora 'Relatiile de cuplu consensuale, protejate prin parteneriat civil, sunt o realitate de fapt recunoscuta juridic in legislatia majoritatii statelor membre ale Uniunii Europene: Andora, Austria, Belgia, Croatia, Republica Ceha, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria' sunt irelevante, intrucat parteneriatul civil tine de un domeniu care, cel putin deocamdata, nu este supus reglementarii la nivelul Uniunii Europene, fiecare stat membru avand libertatea de optiune in privinta unei astfel de reglementari", arata reprezentantii Guvernului, in punctul de vedere pe cele doua proiecte de lege, obtinut de Mediafax.

Executivul mai arata ca "prin adoptarea Codului Civil, Parlamentul si-a exprimat deja optiunea de politica legislativa in materia relatiilor de familie, reglementand ca unica forma de convietuire recunoscuta casatoria intre persoane de sexe diferite". De asemenea, Guvernul sustine ca prevederile juridice europene si internationale consacra principiul casatoriei, nu cel al parteneriatului civil. "Precizam faptul ca numeroase prevederi ale actelor juridice europene si internationale consacra principiul casatoriei si nu pe cel al parteneriatului civil, aceasta realitate fiind recunoscuta de Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si alte norme europene si internationale referitoare la drepturile omului.

Mai mult, la pct 4. 40 din Decizia Curtii Constitutionale nr. 580/20165 se stabileste faptul ca art. 48 din Constitutie consacra si protejeaza dreptul la casatorie si relatiile de familie rezultand din casatorie, distinct la dreptul la viata familiala/respectarea si ocrotirea vietii familiale, cu un continut juridic mult mai larg, consacrat si ocrotit de art. 26 din Constitutia Romaniei", potrivit sursei citate. Executivul mentioneaza dispozitiile din Codul Civil care reglementeaza casatoria si familia, precizand ca, "din punct de vedere al dreptului european, reglementarea parteneriatului civil nu reprezinta o cerinta europeana, ci cade exclusiv sub incidenta reglementarilor nationale ale statelor membre".

"Mentionam ca, potrivit dispozitiilor art. 258 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

' (1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor.

(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.

(3) Statul este obligat sa sprijine, prin masuri economice si sociale, incheierea casatoriei, precum si dezvoltarea si consolidarea familiei. (4) In sensul prezentului cod, prin soti se intelege barbatul si femeia uniti prin casatorie'.

Din punct de vedere al dreptului european, reglementarea parteneriatului civil nu reprezinta o cerinta europeana, ci cade exclusiv sub incidenta reglementarilor nationale ale statelor membre", conform sursei citate.

Reprezentantii Guvernului mai spun ca cele doua proiecte privind parteneriatul civil implica cheltuieli suplimentare din bugetul asigurarilor sociale de stat. "In cazul parteneriatului civil deschis persoanelor de sex diferit, obligatia de intretinere a copiilor proveniti dintr-o astfel de relatie este preluata de asigurarile sociale sub forma pensiei de urmas, pe cand in cazul copiilor proveniti din afara relatiei de parteneriat, obligatia de intretinere este recunoscuta doar in raport cu parintele decedat. In cazul decesului unuia dintre partenerii aflati intr-o relatie de parteneriat civil, asigurarile sociale nu pot prelua obligatia de intretinere prin acordarea unei pensii de urmas din sistemul public.

De asemenea, mentionam faptul ca in expunerile de motive se precizeaza ca masurile propuse nu implica alocare de resurse suplimentare de la bugetul de stat, fara a se face referire la impactul asupra bugetului asigurarilor sociale de stat. In acelasi context, mentionam ca masurile propuse implica cheltuieli suplimentare din bugetul asigurarilor sociale de stat, avand in vedere faptul ca se extinde sfera beneficiarilor de pensie de urmas prin modificarea conditiilor de eligibilitate la aceasta categorie de pensie", sustine Executivul. Guvernul mai precizeaza ca CEDO a statuat "in jurisprudenta sa privind adoptia de catre un partener a copilului celuilalt partener - ca nu se poate considera ca un cuplu homosexual necasatorit se afla intr-o situatie juridica similara celei a unui cuplu heterosexual casatorit (Gas si Dubois c. Frantei, hot. din 15 martie 2012, * 68) ".

De asemenea, "potrivit Recomandarii CM/Rec (2010) 5, cu privire la combaterea discriminarii intemeiate pe orientarea sexuala sau identitatea de gen, adoptata de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei, la data de 31 martie 2010, in cazul in care legislatia nationala recunoaste parteneriatele inregistrate intre persoane de acelasi sex, statele membre trebuie sa incerce sa se asigure ca statutul lor juridic, precum si drepturile si obligatiile acestora, sunt echivalente celor ale cuplurilor heterosexuale aflate intr-o situatie comparabila (pct. 24) ", mai arata sursa citata. Prin urmare, Guvernul nu sustine adoptarea initiativelor legislative privind parteneriatul civil. Senatul a respins, pe 18 martie, doua proiecte de lege care prevedeau ca persoanele de acelasi sex puteau incheia in fata notarului sau la Starea civila un parteneriat civil in scopul organizarii vietii comune ca familie.

Actele normative aratau drepturile si obligatiile partenerilor. "Parteneriatul civil reprezinta uniunea liber consimtita intre doua persoane, incheiat in conditiile legii", prevede proiectul. Astfel, notiunea de parteneriat civil este definita in proiect drept "uniunea dintre doua persoane de sex diferit sau de acelasi sex prin declararea sa in fata ofiterului de stare civila in scopul organizarii vietii private comune si a gospodaririi impreuna". O alta prevedere a initiativei ALDE arata ca partenerii aveau obligatia sa intretina copiii celuilalt partener. Parteneriatul civil inceta prin decesul sau declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre parteneri. Acesta se putea desface prin decizia unilaterala a unuia dintre parteneri consemnata in scris de catre ofiterul de stare civila.

Spre deosebire de propunerea legislativa a lui Florin Manole si Ovidiu Raetchi, proiectul ALDE prevede folosirea unui interpret autorizat, in cazul in care parteneriatul civil este incheiat intre cetateni straini sau persoane surdomute. Senatorii au respins, insa, si proiectul de lege al deputatilor Florin Manole si Ovidiu Raetchi, impreuna cu colegi din USR si UDMR, cu privire la parteneriatul civil. Proiectele legislative urmeaza sa fie dezbatute si adoptate in plenul Camerei Deputatilor, for decizional pentru cele doua initiative. Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia si Romania sunt singurele tari din Uniunea Europeana care nu permit nici casatoria intre persoane de acelasi sex, nici parteneriatele civile. 13 din cele 28 de state UE permit casatoria si alte noua au admis parteneriatul civil.