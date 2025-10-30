Presiunea AI este imensă - Marile companii globale anunţă valuri de concedieri
Postat la: 30.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizare bazată pe inteligenţă artificială. Giganți precum Amazon, Nestlé şi UPS au anunţat mii de disponibilizări, în timp ce consumul scade, iar investitorii cer eficienţă mai mare în urma investiţiilor uriaşe în AI.
Potrivit unei analize Reuters, companiile americane au anunţat în octombrie peste 25.000 de concedieri, la care se adaugă cele 48.000 de posturi eliminate de UPS la începutul anului. În Europa, totalul depăşeşte 20.000 de locuri de muncă, dintre care 16.000 provin de la Nestlé, care derulează cea mai amplă restructurare din istoria sa.
Amazon a confirmat eliminarea a până la 14.000 de posturi din zona corporativă, iar surse apropiate companiei estimează că cifra ar putea urca la 30.000. Alte firme, precum Target, Procter & Gamble sau Carter's, anunţă reduceri similare, în special în rândul angajaţilor de birou, segmente tot mai vulnerabile la automatizare.
Analiştii subliniază că aceste tăieri reflectă o tendinţă structurală: companiile încearcă să demonstreze rentabilitatea investiţiilor în AI, care s-au intensificat cu 14% în ultimele luni. Conform unui sondaj KPMG, 78% dintre directorii americani se află sub presiunea acţionarilor de a arăta că automatizarea reduce costurile şi creşte profiturile.
Economiştii avertizează însă că piaţa muncii traversează o fază de "low-hiring, low-firing" - firmele angajează puţin, concediază selectiv şi evită înlocuirea posturilor vacante. Dacă ritmul concedierilor se va accelera, acesta ar putea submina încrederea consumatorilor şi stabilitatea economiei SUA, deja afectată de inflaţie ridicată şi tarife comerciale impuse de administraţia Trump.
