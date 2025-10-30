De ce întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump este o victorie pentru China chiar de înainte de a fi început
Postat la: 30.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pentru liderul chinez Xi Jinping, întâlnirea istorică cu Donald Trump reprezintă un moment-cheie pentru a demonstra ceea ce Beijingul caută de mult timp: poziția de egalitate a Chinei față de Statele Unite pe scena mondială.
Războiul comercial declanșat de Trump împotriva Chinei a pus la încercare ambițiile lui Xi privind creșterea și inovația, dar i-a oferit totodată Beijingului un cadou neașteptat: o vizibilitate globală puternică, sub care își poate etala forța economică, relatează CNN.
În timp ce restul lumii se grăbea să-l lingușească pe Trump și să negocieze reducerea tarifelor vamale impuse de acesta în primăvară, China a ripostat prin propriile măsuri, până când ambele părți au fost nevoite să ajungă la masa negocierilor pentru un armistițiu.
În cadrul primei lor întâlniri față în față din al doilea mandat al lui Trump, cei doi lideri sunt așteptați să convină asupra unui cadru de gestionare a relațiilor economice bilaterale. Nu este însă clar ce concesii a făcut fiecare parte pentru a ajunge aici, iar această întâlnire reprezintă doar un episod dintr-o competiție complexă și volatilă între superputeri.
Totuși, momentul marchează și intrarea lui Xi într-o nouă etapă a relațiilor sino-americane: China este dispusă să negocieze, dar nu va fi intimidată. „China este foarte calmă." Asta nu înseamnă că miza nu este uriașă pentru Xi.
În loc ca SUA și China să colaboreze la amenințările globale ca un „G2" al celor mai mari economii ale lumii, Beijingul vede în Washington o putere care încearcă să-i frâneze ascensiunea prin tarife, controale la exporturile de tehnologie înaltă și tensiuni politice. Tarifele americane actuale asupra bunurilor chinezești, care ajung în medie la peste 50%, pun presiune pe economia chineză deja încetinită, iar acestea s-ar putea chiar dubla dacă cei doi lideri nu ajung la un acord.
În timp ce oficialii americani laudă capacitatea lui Trump de a „crea pârghii" pentru a presa China, de cealaltă parte a ecranului împărțit, Beijingul consideră și el că strategia sa dă rezultate.
Percepția dominantă în China este că țara este pregătită pentru această confruntare: și-a creat pârghii naturale prin dominația strategică asupra lanțului global de aprovizionare cu pământuri rare, și-a diversificat comerțul pentru a deveni mai puțin dependentă de piața americană și accelerează inovația pentru a-și reduce dependența de produse americane, precum semiconductori de ultimă generație.
China era „pe deplin pregătită" pentru modul în care Trump urma să acționeze față de Beijing la începutul celui de-al doilea mandat, potrivit lui Wang Yiwei, director al Institutului de Afaceri Internaționale de la Universitatea Renmin din Beijing. „Dar, din perspectiva americană, orice tarif sau măsură luată de partea chineză l-a făcut pe președintele Trump să înțeleagă că capacitățile Chinei nu mai sunt cele de acum opt ani... și că ceea ce s-a schimbat este faptul că Statele Unite nu mai sunt puterea dominantă," a spus Wang.
Beijingul continuă, de asemenea, să-și consolideze reziliența față de șocurile viitoare, inclusiv prin viitorul plan cincinal, care vizează aprofundarea unei strategii de sus în jos pentru autosuficiență tehnologică și industrială.
„China este foarte calmă în fața tuturor acestor conflicte și dificultăți provocate de Statele Unite", a declarat Wang Wen, decanul Institutului Chongyang pentru Studii Financiare de la Universitatea Renmin din Beijing, într-o întâlnire cu jurnaliștii săptămâna trecută.
„Statele Unite rămân un partener important, dar, în peisajul Chinei, importanța lor este în scădere", a adăugat el.
Ambele părți au transmis semnale pozitive după discuțiile comerciale din weekend, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, sugerând că Beijingul ar putea amâna aplicarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare, în timp ce SUA ar renunța la amenințarea tarifelor de 100% și ar extinde armistițiul anterior. Totuși, China nu a confirmat aceste declarații, iar riscul ca cei doi lideri autoritari să nu ajungă la un consens, sau ca o remarcă imprudentă să strice echilibrul fragil, rămâne ridicat.
Așa cum s-a întâmplat adesea în diplomația lui Trump, multe lucruri ar putea depinde de „chimie" în ziua întâlnirii dintre cei doi, care nu s-au mai văzut din 2019. Aceeași dinamică s-a observat marți în Japonia, unde Trump s-a înțeles de minune cu noua prim-ministră conservatoare, Sanae Takaishi, promițând că, dacă Japonia va avea nevoie de sprijin, SUA va fi acolo.
În întâlnirea cu Trump, principalele priorități ale lui Xi vor fi reducerea tarifelor americane și relaxarea controalelor la export impuse de Washington, spun analiștii. Pentru a obține acest lucru, Xi ar putea fi dispus să relaxeze sau să amâne propriile restricții privind exporturile de pământuri rare.
China a impus aceste restricții pentru a „determina SUA să nu aplice sancțiuni generalizate împotriva Chinei", ci doar în „anumite domenii restrânse ce țin de securitatea națională", a explicat analistul în afaceri externe Shen Dingli, din Shanghai.
Eficiența acestei strategii va fi testată joi, într-o întâlnire în care Beijingul speră ca Trump să-l trateze pe Xi cu respectul și cordialitatea pe care le-a manifestat în ultimele luni și în campania electorală.
Cel mai important diplomat al Chinei, Wang, a amintit subtil acest lucru în convorbirea sa de luni cu senatorul american Marco Rubio.
Xi și Trump sunt „doi lideri de talie mondială, care au interacționat îndelung și cu respect reciproc", a declarat Wang, potrivit unui comunicat. „Menținerea spiritului de egalitate, respect și beneficii reciproce", a adăugat el, este o condiție esențială pentru „avansarea relațiilor bilaterale".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Fii precaut. Uite cum te pot păcăli escrocii de Black Friday! O nouă înșelătorie face ravagii în aceste zile - tot mai multe plângeri la politie
Escrocii profita la maxim de perioada aglomerata de cumparaturi online de Black Friday pentru a lansa o noua inșelatorie ...
-
Panică pe WhatsApp - Postarea care a speriat internetul: "Te vedem!" - un coșmar pentru confidențialitate
O simpla gluma publicata pe rețelele sociale s-a transformat intr-un scandal internațional pentru aplicația de mesagerie ...
-
Descoperire uriașă: O nouă terapie bazată pe nanotehnologie a reușit să inverseze efectele Alzheimerului
O echipa internaționala de oameni de știința a realizat un progres spectaculos in lupta cu boala Alzheimer, reușind, pen ...
-
Presiunea AI este imensă - Marile companii globale anunţă valuri de concedieri
Tot mai multe corporatii internationale reduc masiv personalul, in contextul incetinirii economice si al tranzitiei acce ...
-
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul din acte după ce legea a permis acest lucru
Peste 22.000 de germani si-au schimbat sexul inscris in acte incepand din noiembrie anul trecut, de cand legislatia perm ...
-
Încep concedieri masive în Europa: Zeci de mii de locuri desființate din cauza AI
Companiile din intreaga lume au intensificat reducerile de locuri de munca, in contextul in care companii de top, precum ...
-
Cu ce s-a injectat Stefania in camera de gardă cu putin timp inainte de a muri. Doctorita a folosit un cocktail letal de medicamente
Masina directorului medical al SJU Buzau, doctorița Stefania Szabo, gasita moarta, marti dimineata, in camera de garda a ...
-
Cum funcționează noile reguli de pensionare: ce perioade fără contribuții sunt recunoscute și cum pot influența vârsta de retragere
Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 360/2023, sistemul public de pensii a suferit modificari importante. Documentul ...
-
ILFOV | Tradiții și voie bună, în Berceni
Comuna Berceni a fost zilele trecute locul unde tradițiile s-au impletit cu bucuria oamenilor de a fi impreuna. Localita ...
-
"Cernobîlul zburător": De ce experții consideră racheta nucleară a lui Putin atât ilogică, cât și periculoasă
În timpul Razboiului Rece, armata americana a experimentat amplasarea de arme nucleare la bordul rachetelor care f ...
-
Incepe "era mașinilor cu inteligenta artificială" pentru casă: China a lansat primul robot umanoid domestic la preț mai mic ca un iPhone
Compania Noetix Robotics, un startup susținut de gigantul Vertex Ventures, a reușit sa aduca pe piața un robot umanoid l ...
-
Trafic de ketamină prin cabinete veterinare și adăposturi pentru animale
Deputatul Aurora Tasica Simu a atras atenția asupra unei probleme serioase care privește bunastarea cainilor fara stapan ...
-
Televizoarele 8K nu aduc niciun beneficiu vizual real față de 4K si de multe ori nici față de 2K - studiu Cambridge si Meta
Cercetatorii de University of Cambridge și Meta Platforms au folosit un monitor 4K de 27 de inchi montat pe un sistem de ...
-
Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic
Mai bine de jumatate din caloriile consumate zilnic in țarile dezvoltate provin din alimente ultraprocesate. Specialiști ...
-
"Marea reformă" la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună
Numarul persoanelor care vor fi afectate de restructurari la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei ...
-
Cum transformi un spațiu mic într-unul elegant cu mobilierul potrivit?
Unele bucatarii mici ascund un potențial imens. Tot ce au nevoie este o viziune clara, un plan bine gandit și mobilierul ...
-
O superbă doctoriță chirurg a fost găsită moartă: Era șefă în Spitalul de Urgență din Buzău. Ancheta penală începută de Poliție arată o moarte subită si nu o sinucidere
Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, chirurgul Stefania Szabo, a fost gasita fara suflare marti d ...
-
Mircea Dinescu scoate o poezie manifest după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: "Era prea mare tîrla de boieri/ Și prea mulți lupi ce s-au făcut de oaie!"
Poetul Mircea Dinescu a compus o poezie cu un mesaj extrem de dur, dupa inaugurarea Catedralei Mantuirii Neamului. Mesaj ...
-
China preia discursul lui Vladimir Putin și vorbește despre noua ordine mondială, înainte de marea întâlnire dintre Trump și Xi Jinping
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, susține ca lumea se indreapta spre o ordine „multipolara", preluand astfe ...
-
Cercetătorii au creat materiale "vii" folosind ADN: "Micro-roboții vor fi intr-un viitor apropiat la fel de uzuali cum ai lua o aspirină!"
Cercetatorii de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au dezvoltat microstructuri construite din ADN si materiale ...
-
Profetia Hopi se adevereste sub ochii nostri: Steaua Albastră Kachina care pune capăt celei de-a patra lumi
tribul de indieni Hopi, unul dintre cele mai vechi din SUA, are o profetie care a pus pe ganduri umanitatea de mai multa ...
-
Generatia Z consideră ca filmele erotice arata prea mult sex si prea putina prietenie intre parteneri. Relatiile sexuale reale au scazut cu 25% fata de generatiile anterioare
Publicat saptamana aceasta, raportul anual al universitații americane Teens & Screens, intitulat „Get Real: Re ...
-
Filmele cu proști sunt depășite: o tentativă de omor sfidează orice logică a asasinatului printr-o incompetență criminală!
Un conflict de afaceri survenit in sudul Chinei in 2013 a escaladat intr-o schema criminala de o absurditate rara. Deciz ...
-
Cum s-a conectat Walter Russell la "sursa tuturor cunoștințelor" în cele 40 de zile de comă profundă și ce a spus după ce s-a trezit miraculos
În mai 1921, inițiatul american Walter Russell a intrat intr-o stare de coma de 40 de zile (un numar biblic care a ...
-
Au fost prinși pistolarii din București, după incidentul cu împușcături din cartierul Militari
Dupa mai multe ore de cautari și dupa vizionarea camerelor de supraveghere din zona, au fost identificați toți cei patru ...
-
Donald Trump l-a "șuntat" pe Xi Jinping ca la manual in privinta mineralelor rare. Apoi l-a felicitat pe liderul chinez că l-a infrant!
Presedintele american Donald Trump a semnat duminica, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului ...
-
Totul despre construcția și inaugurarea Catedralei Naționale - cea mai mare biserică ortodoxă din lume. 15 ani de lucrări cu costuri de peste 200 de milioane de euro
Zece mii de pelerini si 2.500 de invitati oficiali, intre care presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, presedintele ...
-
Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, prezent la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Trimis in judecata de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru fapte de corupție, Florian Co ...
-
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei! Poliția, în alertă - un autoturism, găsit avariat
Incident șocant, duminica dupa-amiaza, in București. Polițiștii Secției 20 au fost sesizați cu privire la focuri de arma ...
-
Un nou val de "avocati digitali": O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT - "Rezultatele erau uimitor de convingătoare"
Lynn White, o locuitoare din California, a reușit sa evite plata unor penalitați considerabile și sa-și pastreze locuinț ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu