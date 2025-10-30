De ce întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump este o victorie pentru China chiar de înainte de a fi început

Pentru liderul chinez Xi Jinping, întâlnirea istorică cu Donald Trump reprezintă un moment-cheie pentru a demonstra ceea ce Beijingul caută de mult timp: poziția de egalitate a Chinei față de Statele Unite pe scena mondială.

Războiul comercial declanșat de Trump împotriva Chinei a pus la încercare ambițiile lui Xi privind creșterea și inovația, dar i-a oferit totodată Beijingului un cadou neașteptat: o vizibilitate globală puternică, sub care își poate etala forța economică, relatează CNN.

În timp ce restul lumii se grăbea să-l lingușească pe Trump și să negocieze reducerea tarifelor vamale impuse de acesta în primăvară, China a ripostat prin propriile măsuri, până când ambele părți au fost nevoite să ajungă la masa negocierilor pentru un armistițiu.

În cadrul primei lor întâlniri față în față din al doilea mandat al lui Trump, cei doi lideri sunt așteptați să convină asupra unui cadru de gestionare a relațiilor economice bilaterale. Nu este însă clar ce concesii a făcut fiecare parte pentru a ajunge aici, iar această întâlnire reprezintă doar un episod dintr-o competiție complexă și volatilă între superputeri.

Totuși, momentul marchează și intrarea lui Xi într-o nouă etapă a relațiilor sino-americane: China este dispusă să negocieze, dar nu va fi intimidată. „China este foarte calmă." Asta nu înseamnă că miza nu este uriașă pentru Xi.

În loc ca SUA și China să colaboreze la amenințările globale ca un „G2" al celor mai mari economii ale lumii, Beijingul vede în Washington o putere care încearcă să-i frâneze ascensiunea prin tarife, controale la exporturile de tehnologie înaltă și tensiuni politice. Tarifele americane actuale asupra bunurilor chinezești, care ajung în medie la peste 50%, pun presiune pe economia chineză deja încetinită, iar acestea s-ar putea chiar dubla dacă cei doi lideri nu ajung la un acord.

În timp ce oficialii americani laudă capacitatea lui Trump de a „crea pârghii" pentru a presa China, de cealaltă parte a ecranului împărțit, Beijingul consideră și el că strategia sa dă rezultate.

Percepția dominantă în China este că țara este pregătită pentru această confruntare: și-a creat pârghii naturale prin dominația strategică asupra lanțului global de aprovizionare cu pământuri rare, și-a diversificat comerțul pentru a deveni mai puțin dependentă de piața americană și accelerează inovația pentru a-și reduce dependența de produse americane, precum semiconductori de ultimă generație.

China era „pe deplin pregătită" pentru modul în care Trump urma să acționeze față de Beijing la începutul celui de-al doilea mandat, potrivit lui Wang Yiwei, director al Institutului de Afaceri Internaționale de la Universitatea Renmin din Beijing. „Dar, din perspectiva americană, orice tarif sau măsură luată de partea chineză l-a făcut pe președintele Trump să înțeleagă că capacitățile Chinei nu mai sunt cele de acum opt ani... și că ceea ce s-a schimbat este faptul că Statele Unite nu mai sunt puterea dominantă," a spus Wang.

Beijingul continuă, de asemenea, să-și consolideze reziliența față de șocurile viitoare, inclusiv prin viitorul plan cincinal, care vizează aprofundarea unei strategii de sus în jos pentru autosuficiență tehnologică și industrială.

„China este foarte calmă în fața tuturor acestor conflicte și dificultăți provocate de Statele Unite", a declarat Wang Wen, decanul Institutului Chongyang pentru Studii Financiare de la Universitatea Renmin din Beijing, într-o întâlnire cu jurnaliștii săptămâna trecută.

„Statele Unite rămân un partener important, dar, în peisajul Chinei, importanța lor este în scădere", a adăugat el.

Ambele părți au transmis semnale pozitive după discuțiile comerciale din weekend, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, sugerând că Beijingul ar putea amâna aplicarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare, în timp ce SUA ar renunța la amenințarea tarifelor de 100% și ar extinde armistițiul anterior. Totuși, China nu a confirmat aceste declarații, iar riscul ca cei doi lideri autoritari să nu ajungă la un consens, sau ca o remarcă imprudentă să strice echilibrul fragil, rămâne ridicat.

Așa cum s-a întâmplat adesea în diplomația lui Trump, multe lucruri ar putea depinde de „chimie" în ziua întâlnirii dintre cei doi, care nu s-au mai văzut din 2019. Aceeași dinamică s-a observat marți în Japonia, unde Trump s-a înțeles de minune cu noua prim-ministră conservatoare, Sanae Takaishi, promițând că, dacă Japonia va avea nevoie de sprijin, SUA va fi acolo.

În întâlnirea cu Trump, principalele priorități ale lui Xi vor fi reducerea tarifelor americane și relaxarea controalelor la export impuse de Washington, spun analiștii. Pentru a obține acest lucru, Xi ar putea fi dispus să relaxeze sau să amâne propriile restricții privind exporturile de pământuri rare.

China a impus aceste restricții pentru a „determina SUA să nu aplice sancțiuni generalizate împotriva Chinei", ci doar în „anumite domenii restrânse ce țin de securitatea națională", a explicat analistul în afaceri externe Shen Dingli, din Shanghai.

Eficiența acestei strategii va fi testată joi, într-o întâlnire în care Beijingul speră ca Trump să-l trateze pe Xi cu respectul și cordialitatea pe care le-a manifestat în ultimele luni și în campania electorală.

Cel mai important diplomat al Chinei, Wang, a amintit subtil acest lucru în convorbirea sa de luni cu senatorul american Marco Rubio.

Xi și Trump sunt „doi lideri de talie mondială, care au interacționat îndelung și cu respect reciproc", a declarat Wang, potrivit unui comunicat. „Menținerea spiritului de egalitate, respect și beneficii reciproce", a adăugat el, este o condiție esențială pentru „avansarea relațiilor bilaterale".