Panică pe WhatsApp - Postarea care a speriat internetul: "Te vedem!" - un coșmar pentru confidențialitate

O simplă glumă publicată pe rețelele sociale s-a transformat într-un scandal internațional pentru aplicația de mesagerie WhatsApp, deținută de compania Meta. Mii de utilizatori din întreaga lume se întreabă acum dacă mesajele lor mai sunt cu adevărat sigure și criptate, după ce aplicația a postat o frază interpretată ca o aluzie la spionaj.

Totul a pornit de la o postare făcută pe platforma X (fostul Twitter), unde WhatsApp a scris: „Oamenii care își încheie mesajele cu «lol» - vă vedem, vă respectăm." Postarea a fost concepută ca o glumă, în contextul în care expresia „lol" („râd cu voce tare") este folosită adesea pentru a încheia un mesaj într-un ton prietenos, fără a părea sec sau ironic. Însă expresia „vă vedem" a fost interpretată de internauți ca o posibilă recunoaștere a faptului că WhatsApp ar avea acces la conversațiile private ale utilizatorilor.

Postarea a devenit rapid virală - peste 6,9 milioane de vizualizări în doar câteva ore - și a declanșat o avalanșă de comentarii. „Cum adică ‘vă vedem'? Ce se întâmplă cu mesajele criptate?", a întrebat un utilizator. „Deci nu mai există deloc confidențialitate", a scris altul. Unul dintre cele mai distribuite comentarii ironiza situația: „Criptare de la capăt la capăt... a decriptării." Unii internauți au mers chiar mai departe și au cerut demiterea administratorului de cont al WhatsApp, glumind că „mâine vom citi știrea: WhatsApp și-a concediat managerul de social media".

În fața reacțiilor puternice, WhatsApp a emis un mesaj de clarificare: „Expresia «vă vedem» a fost folosită în sens figurat, nu literal. Mesajele voastre rămân private între voi și persoana cu care vorbiți", a transmis compania. Reprezentanții aplicației au reamintit că sistemul de criptare de la un capăt la altul este activ pe WhatsApp din anul 2016 și garantează că nici compania Meta, nici alte entități nu pot accesa conținutul conversațiilor. Prin această metodă de criptare, doar cei doi participanți la o conversație pot citi mesajele. Niciun intermediar - nici aplicația, nici guvernele, nici hackerii - nu ar trebui să poată accesa conținutul.

Cheile de criptare sunt generate automat pe dispozitivele utilizatorilor și nu sunt stocate pe servere. În formă necriptată, mesajele pot fi accesate doar dacă unul dintre participanți le divulgă sau dacă un dispozitiv este compromis. Scandalul a generat o adevărată furtună de neîncredere online. „Este ironic cum un simplu mesaj amuzant poate dărâma ani de comunicare despre securitatea aplicației", a comentat un specialist în securitate cibernetică citat de Daily Mail.

Incidentul vine pe fondul unor avertismente tot mai dese ale experților privind lipsa de securitate a mesajelor clasice (SMS), care nu oferă niciun fel de protecție criptată. Dan Lattimer, expert în securitate cibernetică la compania Semperis, a declarat: „SMS-urile nu au criptare și sunt vulnerabile la interceptări, falsificări și acces neautorizat. Din motive de securitate, e mai prudent ca oamenii să folosească aplicații cu criptare, precum WhatsApp, Signal sau Telegram."

Dacă încrederea în WhatsApp scade, utilizatorii au la dispoziție mai multe alternative:

Signal - considerată cea mai sigură aplicație, fiind open-source și complet criptată;

Telegram - oferă funcții de autodistrugere a mesajelor, dar criptarea completă trebuie activată manual;

iMessage - aplicația Apple cu criptare automată, disponibilă doar pe iPhone;

Google Messages - serviciul Android echivalent cu iMessage, integrat în sistemul Google;

Facebook Messenger - are opțiunea „conversații secrete" pentru mesaje criptate.

Gluma WhatsApp despre „vă vedem" s-a transformat într-un coșmar global de imagine, demonstrând cât de sensibil este subiectul confidențialității în era digitală. Deși compania a clarificat rapid că nu a fost vorba despre o recunoaștere reală, episodul a reamintit lumii că încrederea utilizatorilor este la fel de fragilă precum un simplu tweet.