Descoperire uriașă: O nouă terapie bazată pe nanotehnologie a reușit să inverseze efectele Alzheimerului

O echipă internațională de oameni de știință a realizat un progres spectaculos în lupta cu boala Alzheimer, reușind, pentru prima dată, să inverseze efectele acesteia printr-o terapie inovatoare bazată pe nanotehnologie. Studiul, publicat în prestigioasa revistă Signal Transduction and Targeted Therapy, a fost coordonat de Institutul de Bioinginerie din Catalonia (IBEC) și Spitalul de Vest al Universității Sichuan, cu sprijinul unor cercetători britanici.

Noua abordare, denumită „nanomedicină supramoleculară", marchează o schimbare radicală față de terapiile tradiționale. În loc să folosească nanoparticule doar ca mijloc de transport al medicamentelor, cercetătorii au transformat chiar nanoparticulele în medicamente active, structuri fine, proiectate să repare funcțiile deteriorate ale creierului. Cheia acestei descoperiri este refacerea barierei hematoencefalice, o structură microscopică care filtrează substanțele dintre sânge și țesutul cerebral. Când această barieră se degradează, așa cum se întâmplă în demență și Alzheimer, proteinele toxice, în special amiloidul-β (Aβ), se acumulează în creier și afectează neuronii.

Noua terapie reușește să reactiveze un mecanism natural de „curățare" a creierului. În mod normal, o proteină numită LRP1 transportă amiloidul-β în afara creierului, dar procesul se blochează odată cu evoluția bolii. Nanoparticulele create de echipă imită acțiunea acestei proteine, traversează bariera hematoencefalică și reactivează mecanismul de eliminare a toxinelor. Rezultatele au fost spectaculoase. În experimentele realizate pe șoareci modificați genetic pentru a dezvolta simptome similare celor de Alzheimer, trei doze de medicament supramolecular au redus nivelul de amiloid-β din creier cu până la 60% într-o singură oră. Mai mult, animalele și-au recăpătat funcțiile cognitive și comportamentul normal, ca și cum îmbătrânirea și boala ar fi fost „șterse", notează SciTechDaily.

„Am obținut o curățare rapidă a amiloidului, o restabilire a funcției vasculare cerebrale și o inversare spectaculoasă a simptomelor Alzheimerului", a declarat Lorena Ruiz Pérez, cercetătoare la IBEC și profesoară la Universitatea din Barcelona, pentru sursa citată. Pe termen lung, terapia a dus la refacerea rețelei vasculare a creierului, ceea ce a permis organismului să reia procesul natural de detoxifiere neuronală. Deși studiul se află în fază preclinică, rezultatele oferă o nouă speranță pentru tratarea Alzheimerului, o boală care afectează zeci de milioane de oameni la nivel mondial și pentru care, până acum, nu exista un tratament capabil să inverseze evoluția.