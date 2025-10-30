Fii precaut. Uite cum te pot păcăli escrocii de Black Friday! O nouă înșelătorie face ravagii în aceste zile - tot mai multe plângeri la politie

Escrocii profită la maxim de perioada aglomerată de cumpărături online de Black Friday pentru a lansa o nouă înșelătorie, care se folosește de numele unei firme de curierat foarte cunoscute în România.

Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în ultimele zile, a apărut o campanie de tip phishing care folosește imaginea companiei FAN Courier. Escrocii trimit SMS-uri care par venite de la curier și care anunță o problemă la livrarea unui colet. Mesajul îi roagă pe destinatari să „actualizeze datele" accesând un link. În realitate, linkul duce către un site fals, creat special pentru a fura datele personale sau informațiile bancare ale celor care îl accesează.

Textul pare extrem de credibil. De aceea mulți oameni cad în capcană. Un exemplu de mesaj primit sună cam așa: „Comanda dumneavoastră nu poate fi expediată din cauza unor erori de date. Vă rugăm să actualizați informațiile și să aranjați expedierea." Totul pare în regulă până în momentul în care utilizatorul completează datele cerute, iar acestea ajung direct în mâinile atacatorilor.

DNSC recomandă celor care primesc astfel de mesaje să fie foarte atenți. Este important să nu se deschidă linkuri primite prin SMS de la persoane sau firme necunoscute și să nu se introducă date bancare pe site-uri care nu par oficiale. De asemenea, mesajele care transmit urgență de tipul „expedierea va fi anulată dacă nu acționezi acum" sunt aproape întotdeauna semne clare ale unei tentative de fraudă. Cei care observă o astfel de înșelătorie pot să o raporteze la DNSC, apelând numărul 1911 sau completând formularul de pe site-ul pnrisc.dnsc.ro.