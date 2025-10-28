Televizoarele 8K nu aduc niciun beneficiu vizual real față de 4K si de multe ori nici față de 2K - studiu Cambridge si Meta

Cercetătorii de University of Cambridge și Meta Platforms au folosit un monitor 4K de 27 de inchi montat pe un sistem de reglare a distanței și au testat cât de fine pot fi distinse detaliile de către ochiul uman. Rezultatul: chiar și în condiții ideale, vederea umană atinge o limită de aproximativ 94 de puncte pe grad (PPD) pentru imagini alb-negru și 89 PPD pentru culori contrastante.

Tradus în termeni practici, dacă privești un televizor de 44 de inchi de la o distanță obișnuită de 2,5 metri, un ecran 8K nu va părea mai clar decât unul 4K, iar în multe cazuri, nici măcar mai clar decât un model QHD (2K). Pentru a ilustra concluziile, echipa de la Cambridge a creat un instrument online care permite utilizatorilor să introducă dimensiunea ecranului și distanța de vizionare pentru a afla dacă percep diferența între 4K și 8K. În majoritatea combinațiilor tipice, rezultatul este același: ochiul nu poate distinge claritatea suplimentară.

Studiul critică accentul pus de producători pe creșterea numărului de pixeli, arătând că parametri precum contrastul, luminozitatea, procesarea imaginii și calitatea panoului au un impact vizibil mai mare asupra experienței reale. Un alt obstacol major este lipsa conținutului nativ 8K. Majoritatea filmelor, transmisiunilor sportive și programelor TV sunt produse în 4K sau chiar Full HD, iar televizoarele 8K se bazează pe upscaling, o tehnică de interpolare digitală care rareori aduce o îmbunătățire autentică.