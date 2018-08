S-a vorbit zilele astea despre reducerea bugetului alocat Presedintiei de catre guvern. O taiere substantiala de fonduri. Care taiere va afecta si Summitul Celor Trei Mari, un moment de rascruce pentru România, care ar putea iesi in castig.

Dar reducerea bugetara pentru Presedintia României ar putea anula derularea acestui important Summit. Iar România ar iesi cu imagine sifonata. Occidentalii nu sunt direct interesati de razboaiele interne politice, pentru ei, presedintele e România. Tocmai de aceea, razbunarea lui Dragnea pe Iohannis (un proces de a-i strica presedintelui imaginea, indiferent de consecinte, ce a inceput odata cu ideea mutarii ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim) se face cu sacrificarea intereselor poporului. Si tocmai Dragnea vorbeste in acest context de tradare nationala.

Si mai grav, MAE - fireste, tot la ordinul micului dictator de Teleorman - a nascocit un Ghid de Sponsorizare pentru strangerea de fonduri in vederea pregatirii si derularii mandatului la Presedintia UE a Romaniei, fireste, reprezentata de Klaus Iohannis. Pentru orice eveniment necesar in acest cadru politic european fondurile nu vor fi alocate de Guvern, de România, ci de sponsori. Mai ales ca in tara noastra sponsorizarea statului este extrem de dificila, actiunea e din start sortita esecului. Ca atare, Iohannis, adica Romania in acest caz, se va face de rasul lumii.

Ghidul prevede strangerea de fonduri in bani, dar si in obiecte, inclusiv alimentare (produse de carne, lactate, legume si fructe, dar si bauturi alcoolice), urmand ca sponsorii sa fie anuntati la aceste intalniri, prin viu grai sau inscriptii. De pilda la o reuniune a JAI, Iohannis sa zica la final: "aceasta reuniune a fost posibila cu sprijinul a..." si sa dea o lista de carnatari si crame. Eventual sa le poarte numele pe tricou si sapca. Nu s-a mai intamplat asa ceva niciodata-n lume! Pe Dragnea nu-l intereseaza imaginea României, s-a vazut din prestatiile internationale cand a trimis-o pe Viorica Dancila si gafele ei impardonabile. Il intereseaza doar razboiul cu Iohannis.

Acest rusinos ghid poate fi citit si descarcat de AICI.