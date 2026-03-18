Constatarea amiabilă sau poliția? Cum alegi corect după un accident rutier

Un accident rutier, chiar și unul minor, vine de obicei cu emoții și confuzie. În astfel de momente, una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă trebuie să mergi la poliție sau dacă poți rezolva situația prin constatare amiabilă. Alegerea corectă te poate scuti de timp pierdut, proceduri complicate și eventuale probleme administrative.

Mulți șoferi au în mașină formularul de constatare amiabilă, dar nu sunt întotdeauna siguri când îl pot folosi. De cealaltă parte, există situații în care implicarea poliției este obligatorie, iar ignorarea acestui pas poate duce la sancțiuni.

În rândurile de mai jos vei găsi explicații clare despre diferența dintre cele două opțiuni și despre momentul în care fiecare este necesară.

Ce este constatarea amiabilă

Constatarea amiabilă reprezintă o procedură simplificată prin care doi șoferi implicați într-un accident minor stabilesc împreună circumstanțele incidentului, fără intervenția poliției. Aceasta se face prin completarea unui formular standardizat, semnat de ambele părți.

Documentul conține informații despre:

datele șoferilor și ale vehiculelor implicate;

compania de asigurări și polița RCA;

locul și momentul accidentului;

modul în care s-a produs incidentul;

schița accidentului și semnăturile șoferilor.

Formularul completat este folosit ulterior pentru deschiderea dosarului de daună la asigurator.

Când poți folosi constatarea amiabilă

Constatarea amiabilă poate fi utilizată doar în anumite condiții. Procedura este permisă atunci când accidentul este minor și nu există factori care să impună intervenția poliției.

În general, constatarea amiabilă este posibilă dacă:

În accident sunt implicate doar două vehicule.Dacă sunt mai multe mașini implicate, procedura nu mai este valabilă și trebuie anunțată poliția.

Nu există victime.Niciun pasager sau participant la trafic nu trebuie să fie rănit. Chiar și o suspiciune de accidentare impune apelarea serviciilor de urgență.

Există doar pagube materiale.Avariile trebuie să fie limitate la vehiculele implicate sau la bunuri precum garduri, stâlpi ori alte elemente.

Ambii șoferi sunt de acord asupra circumstanțelor accidentului.Dacă există neînțelegeri sau fiecare susține o altă variantă a evenimentelor, constatarea amiabilă nu mai este potrivită.

Ambele vehicule au poliță RCA valabilă.Asigurarea auto este necesară pentru deschiderea dosarului de daună.

Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, constatarea amiabilă poate fi cea mai rapidă soluție. Formularul se completează pe loc, fiecare șofer păstrând câte un exemplar.

Cum se completează corect formularul de constatare amiabilă

Deși pare simplu, formularul trebuie completat cu atenție. Orice informație greșită sau lipsă poate crea întârzieri în procesul de despăgubire.

Este recomandat să acorzi atenție următoarelor elemente:

Datele personale și ale vehiculului.Introdu numele complet, numărul de înmatriculare, seria poliței RCA și compania de asigurări.

Descrierea accidentului.Bifează corect circumstanțele care descriu modul în care s-a produs impactul.

Schița accidentului.Desenul trebuie să arate clar poziția mașinilor, direcția de deplasare și punctul impactului.

Semnătura ambilor șoferi.Fără semnături, documentul nu este valid.

După completare, fiecare șofer poate merge la asigurator pentru constatarea daunelor.

Când este obligatoriu să mergi la poliție

Există situații în care constatarea amiabilă nu poate fi folosită. În aceste cazuri, legea impune prezentarea la poliție.

Trebuie să mergi la poliție dacă:

Există persoane rănite.Orice accident cu victime trebuie raportat imediat autorităților.

Sunt implicate mai mult de două vehicule.Lanțurile de coliziuni sau accidentele complexe necesită intervenția poliției.

Unul dintre șoferi refuză constatarea amiabilă.Dacă nu există acord între părți, poliția trebuie să stabilească responsabilitatea.

Un vehicul nu are RCA valabil.Lipsa asigurării schimbă procedura de despăgubire.

Unul dintre șoferi pare sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Au fost avariate bunuri publice.De exemplu, semafoare, indicatoare sau infrastructura rutieră.

În aceste situații trebuie să te prezinți la poliție în termenul legal pentru declararea accidentului.

Ce se întâmplă dacă nu respecți procedura

Ignorarea obligației de a anunța poliția poate duce la sancțiuni. Dacă un accident care trebuia raportat este rezolvat informal, șoferul vinovat poate primi amendă și i se poate suspenda permisul.

Pe de altă parte, folosirea constatării amiabile într-o situație în care nu există acord între părți poate crea dificultăți la deschiderea dosarului de daună.

De aceea este important să analizezi rapid contextul accidentului înainte de a decide ce procedură urmezi.

Avantajele constatării amiabile

Atunci când este posibilă, constatarea amiabilă are câteva avantaje clare.

Economisești timp.Nu mai este necesară deplasarea la secția de poliție și completarea unor declarații suplimentare.

Procesul este mai rapid.Dosarul de daună poate fi deschis direct la compania de asigurări.

Situația se rezolvă fără formalități complicate.Pentru accidentele minore, această variantă simplifică procedura pentru ambele părți.

Totuși, această opțiune trebuie utilizată doar atunci când toate condițiile legale sunt respectate.

De ce este bine să ai formularul în mașină

Mulți șoferi descoperă că nu au formularul de constatare amiabilă exact în momentul în care au nevoie de el. De aceea este recomandat să păstrezi mereu unul în torpedou.

În prezent există și variante digitale ale formularului, disponibile prin aplicații mobile. Acestea permit completarea datelor direct pe telefon, ceea ce poate simplifica procesul în anumite situații.

Indiferent de format, documentul trebuie completat corect și semnat de ambii conducători auto.

Cum te pregătești pentru astfel de situații

Chiar dacă nimeni nu își dorește să fie implicat într-un accident, este util să fii pregătit.

Câteva lucruri simple te pot ajuta:

verifică periodic valabilitatea poliței RCA;

păstrează formularul de constatare amiabilă în mașină;

notează numărul de telefon al asiguratorului;

fă fotografii la locul accidentului, dacă situația permite.

Aceste detalii pot face diferența atunci când trebuie să rezolvi rapid o situație neplăcută din trafic.

Alegerea corectă depinde de situație

Diferența dintre constatarea amiabilă și intervenția poliției ține în principal de gravitatea accidentului și de acordul dintre șoferi. Dacă este vorba doar despre pagube materiale și două vehicule implicate, formularul amiabil poate fi cea mai simplă soluție.

În schimb, atunci când apar victime, neînțelegeri sau situații mai complexe, poliția trebuie implicată pentru stabilirea responsabilităților.

În final, cunoașterea acestor reguli te ajută să reacționezi mai calm și mai organizat într-un moment tensionat, evitând problemele administrative și întârzierile în procesul de despăgubire.

Sursa foto: Clark Van Der Beken pe Unsplash.com