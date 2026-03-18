Constatarea amiabilă sau poliția? Cum alegi corect după un accident rutier
Postat la: 18.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un accident rutier, chiar și unul minor, vine de obicei cu emoții și confuzie. În astfel de momente, una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă trebuie să mergi la poliție sau dacă poți rezolva situația prin constatare amiabilă. Alegerea corectă te poate scuti de timp pierdut, proceduri complicate și eventuale probleme administrative.
Mulți șoferi au în mașină formularul de constatare amiabilă, dar nu sunt întotdeauna siguri când îl pot folosi. De cealaltă parte, există situații în care implicarea poliției este obligatorie, iar ignorarea acestui pas poate duce la sancțiuni.
În rândurile de mai jos vei găsi explicații clare despre diferența dintre cele două opțiuni și despre momentul în care fiecare este necesară.
Ce este constatarea amiabilă
Constatarea amiabilă reprezintă o procedură simplificată prin care doi șoferi implicați într-un accident minor stabilesc împreună circumstanțele incidentului, fără intervenția poliției. Aceasta se face prin completarea unui formular standardizat, semnat de ambele părți.
Documentul conține informații despre:
- datele șoferilor și ale vehiculelor implicate;
- compania de asigurări și polița RCA;
- locul și momentul accidentului;
- modul în care s-a produs incidentul;
- schița accidentului și semnăturile șoferilor.
Formularul completat este folosit ulterior pentru deschiderea dosarului de daună la asigurator.
Pentru a evita problemele în cazul unui accident, este util să verifici din timp detaliile poliței tale auto.
Când poți folosi constatarea amiabilă
Constatarea amiabilă poate fi utilizată doar în anumite condiții. Procedura este permisă atunci când accidentul este minor și nu există factori care să impună intervenția poliției.
În general, constatarea amiabilă este posibilă dacă:
În accident sunt implicate doar două vehicule.Dacă sunt mai multe mașini implicate, procedura nu mai este valabilă și trebuie anunțată poliția.
Nu există victime.Niciun pasager sau participant la trafic nu trebuie să fie rănit. Chiar și o suspiciune de accidentare impune apelarea serviciilor de urgență.
Există doar pagube materiale.Avariile trebuie să fie limitate la vehiculele implicate sau la bunuri precum garduri, stâlpi ori alte elemente.
Ambii șoferi sunt de acord asupra circumstanțelor accidentului.Dacă există neînțelegeri sau fiecare susține o altă variantă a evenimentelor, constatarea amiabilă nu mai este potrivită.
Ambele vehicule au poliță RCA valabilă.Asigurarea auto este necesară pentru deschiderea dosarului de daună.
Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, constatarea amiabilă poate fi cea mai rapidă soluție. Formularul se completează pe loc, fiecare șofer păstrând câte un exemplar.
Cum se completează corect formularul de constatare amiabilă
Deși pare simplu, formularul trebuie completat cu atenție. Orice informație greșită sau lipsă poate crea întârzieri în procesul de despăgubire.
Este recomandat să acorzi atenție următoarelor elemente:
Datele personale și ale vehiculului.Introdu numele complet, numărul de înmatriculare, seria poliței RCA și compania de asigurări.
Descrierea accidentului.Bifează corect circumstanțele care descriu modul în care s-a produs impactul.
Schița accidentului.Desenul trebuie să arate clar poziția mașinilor, direcția de deplasare și punctul impactului.
Semnătura ambilor șoferi.Fără semnături, documentul nu este valid.
După completare, fiecare șofer poate merge la asigurator pentru constatarea daunelor.
Când este obligatoriu să mergi la poliție
Există situații în care constatarea amiabilă nu poate fi folosită. În aceste cazuri, legea impune prezentarea la poliție.
Trebuie să mergi la poliție dacă:
Există persoane rănite.Orice accident cu victime trebuie raportat imediat autorităților.
Sunt implicate mai mult de două vehicule.Lanțurile de coliziuni sau accidentele complexe necesită intervenția poliției.
Unul dintre șoferi refuză constatarea amiabilă.Dacă nu există acord între părți, poliția trebuie să stabilească responsabilitatea.
Un vehicul nu are RCA valabil.Lipsa asigurării schimbă procedura de despăgubire.
Unul dintre șoferi pare sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Au fost avariate bunuri publice.De exemplu, semafoare, indicatoare sau infrastructura rutieră.
În aceste situații trebuie să te prezinți la poliție în termenul legal pentru declararea accidentului.
Ce se întâmplă dacă nu respecți procedura
Ignorarea obligației de a anunța poliția poate duce la sancțiuni. Dacă un accident care trebuia raportat este rezolvat informal, șoferul vinovat poate primi amendă și i se poate suspenda permisul.
Pe de altă parte, folosirea constatării amiabile într-o situație în care nu există acord între părți poate crea dificultăți la deschiderea dosarului de daună.
De aceea este important să analizezi rapid contextul accidentului înainte de a decide ce procedură urmezi.
Avantajele constatării amiabile
Atunci când este posibilă, constatarea amiabilă are câteva avantaje clare.
Economisești timp.Nu mai este necesară deplasarea la secția de poliție și completarea unor declarații suplimentare.
Procesul este mai rapid.Dosarul de daună poate fi deschis direct la compania de asigurări.
Situația se rezolvă fără formalități complicate.Pentru accidentele minore, această variantă simplifică procedura pentru ambele părți.
Totuși, această opțiune trebuie utilizată doar atunci când toate condițiile legale sunt respectate.
De ce este bine să ai formularul în mașină
Mulți șoferi descoperă că nu au formularul de constatare amiabilă exact în momentul în care au nevoie de el. De aceea este recomandat să păstrezi mereu unul în torpedou.
În prezent există și variante digitale ale formularului, disponibile prin aplicații mobile. Acestea permit completarea datelor direct pe telefon, ceea ce poate simplifica procesul în anumite situații.
Indiferent de format, documentul trebuie completat corect și semnat de ambii conducători auto.
Cum te pregătești pentru astfel de situații
Chiar dacă nimeni nu își dorește să fie implicat într-un accident, este util să fii pregătit.
Câteva lucruri simple te pot ajuta:
- verifică periodic valabilitatea poliței RCA;
- păstrează formularul de constatare amiabilă în mașină;
- notează numărul de telefon al asiguratorului;
- fă fotografii la locul accidentului, dacă situația permite.
Aceste detalii pot face diferența atunci când trebuie să rezolvi rapid o situație neplăcută din trafic.
Alegerea corectă depinde de situație
Diferența dintre constatarea amiabilă și intervenția poliției ține în principal de gravitatea accidentului și de acordul dintre șoferi. Dacă este vorba doar despre pagube materiale și două vehicule implicate, formularul amiabil poate fi cea mai simplă soluție.
În schimb, atunci când apar victime, neînțelegeri sau situații mai complexe, poliția trebuie implicată pentru stabilirea responsabilităților.
În final, cunoașterea acestor reguli te ajută să reacționezi mai calm și mai organizat într-un moment tensionat, evitând problemele administrative și întârzierile în procesul de despăgubire.
Sursa foto: Clark Van Der Beken pe Unsplash.com
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mișcări strategice pe plan mondial: China a făcut o ofertă de reunificare energetică Taiwanului pe fondul crizei energetice internaționale
China a lansat miercuri o oferta oficiala catre Taiwan, promițand stabilitate energetica in schimbul acceptarii „r ...
-
Crimă șocantă în Vaslui! Și-a ucis amicul, după care a mers la ghicitoare să afle dacă va fi arestat
Un adolescent de 16 ani din Vaslui a fost reținut pentru omor calificat, dupa ce și-a ucis un prieten in varsta de 24 de ...
-
Checklist pentru schimbarea cauciucurilor - ce trebuie să verifici
Schimbarea cauciucurilor de sezon nu este doar o obligație, ci o oportunitate de a asigura un plus de siguranța și efici ...
-
6 motive pentru a integra baterii de stocare a energiei în afacerea ta
Sustenabilitatea și eficiența energetica devin prioritați esențiale, iar integrarea bateriilor de stocare a energiei in ...
-
Un petrolier rus în derivă, încărcat cu gaz natural lichefiat, "bombă ecologică" gata să explodeze în Mediterana
Un petrolier rus supus sancțiunilor, Arctic Metagaz, care este incarcat cu gaz natural lichefiat, a fost grav avariat in ...
-
Participarea la războiul lui Trump în Iran comparat cu cumpărarea de bilete ieftine pentru Titanic după ce acesta a lovit deja aisbergul!
Generalul francez Michel Yakovleff tocmai a comparat participarea la razboiul lui Trump in Iran cu „cumpararea de ...
-
Iranul dă o lovitură spațială: A confiscat sistemul Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
Autoritatile iraniene au anuntat marti confiscarea a sute de sisteme de internet prin satelit Starlink de provenienta am ...
-
Predoiu bate câmpii ca la concurs: De la „3 tone de cocaină" la "9 grame obținute experimental". Unde a dispărut drogul din pulpa de fructe
În septembrie 2024, autoritațile anunțau cu mare pompa o lovitura majora in Portul Constanța. O „captura rec ...
-
Ce nave au voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Situatia se detensionează numai pentru partenerii Iranului
Traficul prin Stramtoarea Ormuz a fost reluat parțial. Totuși prin zona nu au trecut decat navele care au legatura cu an ...
-
Apocalipsa uitată. Prima extincție în masă din istoria Pământului, ascunsă sub ochii noștri
Valuri de extincție au lovit viața de pe Pamant in mod repetat de-a lungul istoriei sale indelungate. Dinozaurii non-avi ...
-
Nicușor Dan vrea să ne arate că are sânge în instalație! Președintele are Rh pozitiv la Palatul Cotroceni fiind "primitor universal"
Președintele Nicușor Dan a postat marți pe rețelele sociale imagini cu el, alaturi de mai mulți angajați din Administraț ...
-
Compania Blue Origin, a lui Jeff Bezos, face echipă cu NASA pentru a apăra Pământul de asteroizi
Compania aerospatiala Blue Origin, apartinandu-i lui Jeff Bezos, a incheiat un parteneriat cu NASA Jet Propulsion Labora ...
-
Un înalt oficial al administrației Trump demisionează și dă vina pe Israel pentru războiul din Iran
Șeful Centrului Național Antiterorism al Statelor Unite, Joseph Kent, a demisionat pe fondul razboiului dintre SUA și Is ...
-
Dani Mocanu a pierdut recursul. Manelistul va face 4 ani de închisoare cu executare după extrădarea din Italia
Recursul depus de manelistul Dani Mocanu și fratele sau Ionuț a fost respins marți, 17 martie, de Înalta Curte de ...
-
Fostul purtător de cuvânt al lui Netanyahu a prezis corect uciderea lui Ali Larijani: „Haba Bator, agentul care l-a eliminat, este un drag prieten"
David Keyes, fostul purtator de cuvant al lui Benjamin Netanyahu, a prezis saptamana trecuta ca Ali Larijani este urmato ...
-
Legăturile cu Soros din Dosarul Epstein. De ce ii trebuia lui Jared Kushner neapărat sa pornească un război via Iran cu statele arabe din Orientul Mijlociu
La data de 30 ianuarie 2026, Departamentul de Justiție, sub conducerea procurorului general adjunct Todd Blanche, a publ ...
-
Noul lider suprem al Iranului a scăpat de moarte cu câteva secunde înainte, ieșind să se plimbe prin grădina sa
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi scapat la limita dintr-un atac devastator, ieșind in gradina cu d ...
-
Analiza care zguduie Casa Albă: serviciile secrete ale SUA spun că Iranul supraviețuiește decapitării conducerii și devine o fortăreață impenetrabilă
Deși a trecut prin mai bine de doua saptamani de bombardamente intense, regimul de la Teheran nu pare gata sa cedeze. Co ...
-
Războiul intră într-o nouă eră: A apărut drona echipată cu AI care decide singură ținta și nu se știe de unde este lansată
O drona ruseasca dotata cu elemente de inteligența artificiala, care ar putea selecta singura ținta fara intervenția unu ...
-
Pariori care mizau pe Polymarket pe războiul din Iran au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel
Pariori care mizau pe razboiul din Iran au amenințat un jurnalist in incercarea de a-l determina sa-și modifice un artic ...
-
Cât de pregătită este România să facă față unui atac cu rachete balistice din partea Iranului. Are sistemul de apărare autonomie?
Dupa ce Romania a permis Statelor Unite sa desfașoare trupe și echipamente la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu in spriji ...
-
Trump trimite prima unitate de elită în Războiul din Iran. "Force 911" se îndreaptă spre Strâmtoarea Ormuz
Securizarea Stramtorii Ormuz a devenit una dintre cele mai presante probleme pentru administrația americana. Dupa un wee ...
-
Polițistă din Ilfov, "vedetă" pe site-uri de videochat: Tânăra a fost "dezbrăcată" de uniformă și riscă să fie dată afară din Poliție
Dupa ce anumite informații au aparut in spațiul public, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Ilfov a transmis ca feme ...
-
Am devenit țintă directă: Iran amenință România după decizia de a permite SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni din Orientul Mijlociu
Tensiunile dintre Teheran și București se amplifica dupa ce autoritațile romane au decis sa permita Statelor Unite sa ut ...
-
Rusia va extrăda în România un infractor căutat de peste 20 de ani
Procuratura Generala a Federației Ruse a decis extradarea in Romania a cetațeanului roman Vasile Rodideal, arestat in Ru ...
-
Care e treaba cu semnalul radio misterios apărut după bombardamentele din Iran: ce anume transmite de două ori pe zi vocea unui bărbat in eter
Un semnal radio misterios a inceput sa se transmita pentru prima data pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore dupa ce Sta ...
-
Pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Deocamdata sunt "invizibili" de facto în războiul din Iran
În era dronelor cu termoviziune și a senzorilor infraroșu de inalta precizie, a fi invizibil ochiului uman nu mai ...
-
Pentru România e mai rău ca la un război: Ucraina bombardată a lui Zelenski crește mai repede decât economia detonată a lui Bolojan
Economia Ucrainei continua sa funcționeze in condiții de razboi, susținuta de sprijin financiar extern masiv și de mobil ...
-
O coaliție nucleară europeană se alătură lui Donald Trump pentru deblocarea strâmtorii Urmuz. Iran promite distrugerea flotelor inamice
Dupa ce Franța a deplasat in zona stramtorii Urmuz un portavion nuclear si mai multe ambarcatiuni militare, avand la bor ...
-
Următorul teatru de război. China a încercuit Taiwanul în timp ce atenția lumii e îndreptată pe războiul din Iran. După Urmuz, o nouă strâmtoare importantă va fi blocată
Ieri, armata Taiwanului a detectat 26 de avioane de lupta chineze in spațiul sau aerian. În același timp, 7 nave a ...
