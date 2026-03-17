Noul lider suprem al Iranului a scăpat de moarte cu câteva secunde înainte, ieșind să se plimbe prin grădina sa

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi scăpat la limită dintr-un atac devastator, ieșind în grădină cu doar câteva momente înainte ca rachetele să-i lovească reședința. Informația apare într-o înregistrare audio scursă în presă, care conturează un tablou dramatic al loviturii ce a decapitat o parte din conducerea regimului de la Teheran.

Potrivit materialului obținut de The Telegraph, atacul aerian coordonat de SUA și Israel a vizat direct complexul în care locuia familia liderului suprem. În aceeași operațiune și-ar fi pierdut viața și tatăl său, Ali Khamenei, alături de alți oficiali de rang înalt. Înregistrarea îi aparține lui Mazaher Hosseini, șeful de protocol al biroului liderului suprem, care a oferit, într-o reuniune cu clerici și comandanți ai Gărzii Revoluționare, prima relatare detaliată din interiorul complexului lovit.

Conform relatării, în dimineața de 28 februarie, în jurul orei 9:32, rachete balistice israeliene de tip Blue Sparrow au lovit simultan mai multe puncte din incintă. „A fost voia lui Dumnezeu ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă", ar fi spus Hosseini. În acel moment, liderul iranian se afla afară și urca înapoi spre clădire când aceasta a fost lovită. Soția sa, Zahra Haddad-Adel, și fiul lor ar fi murit pe loc. Mojtaba Khamenei ar fi suferit doar o rană ușoară la picior.

Atacul ar fi vizat eliminarea întregii familii Khamenei. Trei rachete au lovit zona principală a complexului, iar alte locuințe din interior au fost distruse aproape simultan. Printre victime se numără și comandantul militar Mohammad Shirazi, considerat o verigă-cheie între conducerea politică și armată. Potrivit aceleiași surse, trupul acestuia ar fi fost „spulberat", identificarea fiind posibilă doar pe baza unor fragmente.

De asemenea, cumnatul lui Mojtaba Khamenei ar fi fost ucis într-un mod violent, în urma impactului direct al unei rachete care a penetrat mai multe niveluri ale clădirii. În schimb, fratele său, Mostafa, și soția acestuia ar fi scăpat nevătămați, deși locuința lor a fost și ea lovită. De la momentul atacului, niciun alt copil al lui Ali Khamenei nu a mai apărut în public. Mai mult, lipsesc inclusiv mesajele de susținere pentru noul lider suprem.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut public nici după declanșarea războiului, nici în cele 18 zile de la instalarea sa. Singura comunicare a venit sub forma unui mesaj scris, citit la televiziunea de stat - un detaliu care a alimentat speculațiile privind starea sa reală de sănătate. Inclusiv Donald Trump a declarat recent că nu este clar dacă liderul iranian este în viață sau cât de grav ar fi rănit. Surse din interiorul regimului susțin că nici măcar comandanții militari nu au informații clare despre starea acestuia.

Potrivit evaluărilor serviciilor americane, Ali Khamenei ar fi avut rezerve serioase în privința succesiunii fiului său, considerându-l nepregătit pentru funcție. Numirea lui Mojtaba ar fi generat nemulțumiri inclusiv în rândul elitei politice iraniene, fiind percepută de critici drept o derivă spre un model dinastic - exact tipul de conducere pe care Revoluția Islamică din 1979 promitea să îl elimine. În paralel, atacul asupra lui Mohammad Shirazi ar fi avut rolul de a bloca orice plan coerent de succesiune militară, într-un moment în care structura de comandă a Iranului este deja grav afectată.

În lipsa aparițiilor publice și a unor informații clare, incertitudinea domină scena politică de la Teheran. Surse citate de presa occidentală susțin că alegerea lui Mojtaba Khamenei ar fi fost făcută chiar împotriva voinței fostului lider suprem. „A fost ales, dar poate nu doar împotriva voinței tatălui său, ci și a propriei voințe", susține un oficial iranian. În acest context, întrebarea esențială rămâne fără răspuns: cine conduce, de fapt, Iranul în acest moment?