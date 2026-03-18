Afaceri imobiliare puturoase la UBB

Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj Napoca a devenit cea mai mare universitate din România și este cea mai bine plasată universitate românească în topurile mondiale. După o perioadă UBB a devenit și cel mai important agent economic din Cluj Napoca, după profitul realizat din taxe, programe de cercetare ș.a..

O contribuție majoră în obținerea acestor rezultate a avut-o reformarea universității clujene inițiată de fostul rector și președinte Andrei Marga. Sub conducerea profesorului Marga, au fost asigurate sedii și logistica necesară pentru toate facultățile din cadrul UBB. Cu toate acestea, în ultimii 12 ani conducerea UBB a facut o serie de achiziții dubioase și nejustificate de clădiri situate în zona centrală a municipiului Cluj Napoca pentru anumite facultăți (Drept, Științe Politice și Administrative). Cele mai importante achiziții au fost realizate de la niște oameni de afaceri controversați, care au avut conexiuni cu Miliția, Securitatea și nomenclatura comunistă și s-au aflat printre privilegiații guvernărilor postdecembriste. Cu toții au gravitat în jurul fostului ministru Ioan Rus, fost lider comunist al tineretului universitar în anii 80 și amic cu Nicu Ceaușescu, convertit după 1989 în om de afaceri și politician social-democrat. Rus este liderul așa-zisului Grup de la Cluj, metamorfozat ulterior în Fundația Transilvania Leaders, și a fost ministru de interne în guvernul Năstse și ministru al Transporturilor în guvernul Ponta. A devenit cunoscut și ca amic al unor afaceriști dubioși, ca ungurul Paszkany Arpad, romul Neluțu Varga și Turcu Ovidiu.

La Țiriac trag și banii UBB

Pentru patru din aceste achiziții au fost achitate sume substanțiale între 1,37 milioane de euro și 8 milioane de euro. Două din acestea au fost relizate sub rectoratul profesorului Ioan Aurel Pop (2012-2020), actualmente președintele Academiei Române, și două sub rectoratul profesorului Daniel David (2o20-2026), până recent ministru al Educației în guvernul Ciolacu și în guvernul Bolojan. Trei din cele patru achiziții au fost hoteluri amenajate pe structuri anterioare, iar una a fost sediu de bancă. Norocoșii beneficiari au fost un colaborator al Securității și apropiat al înaltei nomenclaturi comuniste, un fost șef al Miliției Economice, un mahăr din comerțul socialist și un profitor al privatizării postcomuniste. Toți aceștia au avut parte de o mană UBB-istă ca să nu zic cerească când au eșuat în anumite afaceri. Printre norocoși nu se află niciun om de afaceri mai integru și cu un trecut curat, care a ajuns din varii motive la ananghie.

Prima achiziție importantă a UBB a avut ca obiect sediul Băncii Ion Țiriac de pe strada Moților nr. 11, situat în apropierea Primăriei municipiului Cluj Napoca. Cumpărarea acestui sediu a avut loc în anul 2014, la prețul de 1,7 milioane de euro. După cumpărare, clădirea a stat vreo doi ani nefolosită, după care a funcționat aici un obscur Institut Româno-Finlandez, ca apoi să primească o utilitate administrativă. O achiziție în doru lelii ca să nu zic în norocul omului de afaceri Ion Țiriac, mare tenisman și om de sport, dar și fost colaborator al Securității (cu criptonimul Ionescu) și apropiat al înaltei nomenclaturi comuniste. După Revoluție, Nea Ion s-a asociat în afaceri cu Ioan Rus, dezvoltând la Cluj Napoca afaceri imobiliare, cu firma Napoca Construcții (fostul Trust de Construcții Industriale) și afaceri de comercializare autovehicule, deschizând în acest oraș reprezentanța Mercedes pe Transilvania. Tot la Cluj are sediul firma de protecție și pază ArViFox, patronată formal de dubiosul chestor în rezervă Virgil Ardelean (fostul șef al serviciului secret al Ministerului Administrației și Internelor), care a devenit un serviciu particular de informații al miliardarului Țiriac. Nu am auzit ca Ion Țiriac sau Ioan Rus să fi acordat vreo bursă pentru studii universitare în țară sau în străinătate. Un alt profitor al tranziției postdecembriste, prințul Dimitrie Sturdza, a acordat măcar, prin fundația sa caritabilă, o bursă pentru studii în străinătate, bursierul norocos fiind sărăcuțul și neajutoratul fiu mai mic al fostului premier Adrian Năstase. Cât au luat și Țiriac și Sturdza de la România și români numai Dumnezeu știe.

Achiziția hotelurilor Topaz și Onix de la doi profitori ai regimului comunist

Universitatea Babeș Bolyai a mai cumpărat două hoteluri cu patru stele, Topaz și Onix, pentru Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, ambele fiind amplasate în apropierea sediului acestei facultăți. În anii 90, colonelul în rezervă Ștefan Leș a cumpărat în această zonă, pe bani puțini, un cămin de garnizoană de la Ministerul Apărării, pe care l-a folosit o perioadă ca hotel pentru români aflați în tranzit, plecând la muncă în străinătate, iar ulterior l-a reamenajat în hotel de patru stele. La nici 100 de metri, omul de afaceri Augustin Baciu a construit un alt hotel de patru stele, denumit Onix. Hotelul Topaz a fost cumpărat de la omul de afaceri Ștefan Leș în vara anului 2014, cu suma de 1,37 milioane de euro, iar hotelul Onix a fost cumpărat în august 2022 de la omul de afaceri Augustin Baciu, cu suma de 4,6 milioane de euro

Ștefan Leș a fost un ofițer temut de miliție, fiind înainte de Revoluție șeful Serviciului Județean Cluj de Miliție Economică și ajungând la gradul de colonel. Printre altele, colonelul Leș a supervizat operațiunile de confiscare a valutei, aurului și altor metale prețioase în zona Transilvaniei, acționând sub comanda directă a generalului Constantin Nuță, ultimul șef al Inspectoratului General al Miliției, și a ultimului ministru ceaușist de interne Tudor Postelnicu. Nea Fănică a știut să-și tragă parte și a avut bani de privatizare în zorii neocapitalismului românesc. Colonelul Leș a mai acaparat restaurantul Crișul din centrul Clujului, deasupra căruia și-a tras un alt hotel. Nea Fănică l-a avut la mână pe Ioan Rus după ce acesta a fost cercetat pentru o afacere posdecembristă cu conserve de la fabrica din Dej. Augustin Baciu a fost șeful celei mai mari alimentare din cartierul Mănăștur în timpul regimului comunist, iar în anii capitalismului sălbatic a devenit acționar majoritar la societatea Arieșul Turda, care deținea hotelul Potaissa, cabanele Stejeriș și Cheile Turzii, precum și Salina Veche din Turda. Gusti Baciu a fost bun amic și amfitrion cu principalii politicieni din Cluj, îndeosebi cu Ioan Rus, precum și cu șefi din poliția, justiția și serviciile secrete locale. A fost un membru vechi și împătimit al PSD, iar timp de câțiva ani a fost președintele organizației municipale Cluj Napoca a acestui partid.

Vânzarea hotelului Opera Plaza, afacerea imobiliară a anului 2021

A patra achiziție imobiliară importantă a UBB a fost hotelul Opera Plaza, amplasat pe strada Traian Moșoiu, aproape de Teatrul Național și Opera Națională din Cluj Napoca. Hotelul a fost cumpărat de la o firmă a cunoscutului și controversatului om de afaceri clujean Octavian Buzoianu. Acesta a devenit după Revoluție director general al renumitei fabrici de bere Ursus și principalul profitor al privatizării acesteia. Din spuza trasă, s-a implicat ulterior în afaceri agricole, hoteliere și imobiliare. Printre altele, a achiziționat cunoscuta fabrică de dulciuri Feleacul (situată lângă casa în care a locuit pânâ anii trecuți Ioan Rus), pe care a băgat-o în faliment și a construit pe structura sa, cu largul concurs al primăriei conduse de Emil Boc, un hotel de cinci stele, denumit Opera Plaza. În timpul pandemiei, hotelul a devenit o afacere falimentară, dar a stârnit brusc interesul și a captat bunăvoința Universității Babeș Bolyai, care l-a cumpărat, l-a reamenajat și a mutat aici Facultatea de Drept. Aceasta a funcționat anterior într-un sediu corespunzător, cu rezonanță istorică, situat pe strada Avram Iancu, aproape de sediul UBB. Vânzarea a fost perfectată în 2021, când lumea era încă preocupată și terorizată de pandemie, iar prețul tranzacției a fost de 40 de milioane de lei (8 milioane de euro).

Presa clujeană a denumit afacerea cu hotelul Opera Plaza tranzacția imobiliară a anului în urbea de la poalele Feleacului. Prețul a fost și este considerat exorbitant și nejustificat, acestuia adăugându-li-se costurile mari de proiectare și de transformare în sediu de facultate, prin transformarea restaurantului în aulă și a camerelor de hotel în săli de cursuri sau de seminarii. Năstrușnic este și faptul că la etajele superioarevor fi cazați studenții facultății În plus, transformările succesive, din fabrică în hotel și din hotel în sediu de facultate, generează potențiale riscuri pentru structura de rezistență a clădirii. Afacerea a fost perfectată cu rectorul de atunci și de acum al Universității Babeș Bolyai, Daniel David, devenit ulterior ministrul Educației în guvernele Ciolacu și Bolojan. Un detaliu important și interesant este faptul că soția vânzătorului Octavian Buzoianu este de patru ani rectorul Universității de Medicină din Cluj Napoca, motiv pentru care unii au cârtit că ar putea fi un gheșeft între rectori. În plus, conform unor surse, în fostul sediu al Facultății de Drept va fi mutată Facultatea de Psihologie, la care rectorul Daniel David a fost student și profesor.

Cine este norocosul Buzoianu

Octavian Buzoianu este cunoscut drept un afacerist rapace și un politician tranzacționist, care și-a încercat norocul și în politică. În 1997 a fost fondator al Alianței pentru România (ApR), partid descins din PDSR și condus de Teodor Meleșcanu, a preluat funcția de președinte al filialei județene Cluj și a devenit consilier local. În anul electoral 2016, mânat și susținut de liderul Grupului de la Cluj, Ioan Rus, a candidat ca independent împotriva lui Emil Boc, pentru funcția de primar al municipiului Cluj Napoca, având susținerea a patru partide (PSD, ALDE, UNPR și PNȚCD), dar a pierdut lamentabil, obținând doar 8% din sufragiile exprimate. Buzoianu este actualmente în relații apropiate atât cu Ioan Rus cât și cu Emil Boc, stăpânii de facto ai PSD respectiv PNL la Cluj.

În ultimii ani i-a curtat și pe liderii locali ai UDMR, pentru a obține mai lejer certificate de urbanism și autorizații de construcție de la Consiliul Local Cluj pentru afacerile sale imobiliare. Ultimul congres national al UDMR, la care au participat premierii Viktor Orban și Ilie Bolojan, s-a desfășurat anul trecut într-o locație a unei alte firme de familie, pe care a construit-o recent în Jucu-Herghelie județul Cluj. Familia Buzoianu a construit aici un complex imobiliar, cu săli de conferințe, nunți, botezuri și înmormântări. Cel mai probabil, acest complex a fost construit cu banii frumoși obținuți de la UBB. Potrivit unor surse, terenul aferent, în suprafață de mai multe hectare, a fost obținut în mod dubios de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), care a deținut o veche și recunoscută stațiune de cercetare în această zonă.

Firul roșu Ioan Rus

Toate aceste achiziții puturoase sunt legate printr-un fir roșu de aparatcikul comunist și pesedist Ioan Rus, pe care mulți clujeni, de la taximetriști, frizeri, ospătari la polițiști, jurnaliști, scriitori, artiști și universitari, îl denumesc șeful mafiei locale. Rus urmărește a treia revenire în politică, sub faldurile unui partid suveranist, alături de fostul premier Victor Viorel Ponta, ex-directorul SRI George Maior, generalul analfabet Gabriel Oprea și marele infractor și derbedeu national Sebastian Ghiță. Se umărește atragerea în acest partid și a ultimilor doi rectori ai UBB, Ioan Aurel Pop și Daniel David. Sfânta coincidență face că aceste achiziții puturoase s-au făcut după ce UBB a încheiat, alături de alte patru mari universități din România, un protocol rușinos și neavenit de colaborare cu SRI, prin care a fost încălcat flagrant principiul sacrosanct al autonomiei universitare. Și după ce șeful operativ de tristă amintire și slabă gândire al SRI, generalul Florian Coldea, a început să predea cursuri de etică la titrata și reputata universitate clujeană. Ca la noi la nimenea!

Valer Marian