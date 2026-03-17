Un înalt oficial al administrației Trump demisionează și dă vina pe Israel pentru războiul din Iran

Postat la: 17.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Șeful Centrului Național Antiterorism al Statelor Unite, Joseph Kent, a demisionat pe fondul războiului dintre SUA și Israel din Iran, afirmând într-o scrisoare adresată președintelui Donald Trump și publicată pe X că „Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră", potrivit Times of Israel.

„Nu pot, cu conștiința curată, să susțin războiul în curs din Iran. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor exercitate de Israel și de puternicul său lobby american", scrie Kent, care s-a confruntat cu critici privind legăturile sale cu naționaliștii albi înainte de a fi numit în funcția de rang înalt din administrația Trump.

„La începutul acestei administrații, înalți oficiali israelieni și membri influenți ai mass-media americane au desfășurat o campanie de dezinformare care a subminat în totalitate platforma dumneavoastră America First și a semănat sentimente pro-război pentru a încuraja un război cu Iranul. Această cameră de rezonanță a fost folosită pentru a vă induce în eroare, făcându-vă să credeți că Iranul reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite și că, dacă ați fi atacat acum, ar fi existat o cale clară către o victorie rapidă. Aceasta a fost o minciună și este aceeași tactică pe care israelienii au folosit-o pentru a ne atrage în dezastruosul război din Irak, care a costat națiunea noastră viețile a mii dintre cei mai buni bărbați și femei ai noștri. Nu putem repeta această greșeală", susține Kent.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

DIN ACEEASI CATEGORIE...
