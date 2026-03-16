Rusia va extrăda în România un infractor căutat de peste 20 de ani

Procuratura Generală a Federației Ruse a decis extrădarea în România a cetățeanului român Vasile Rodideal, arestat în Rusia la cererea Interpolului, pentru comiterea de infracțiuni grave în țara lui, a declarat pentru agenția RIA Novosti avocata acestuia, Lilia Mamașeva.

Potrivit spuselor sale, partea apărării a contestat deja decizia, însă completul de judecată din prima instanță a păstrat verdictul Procuraturii Generale. De asemenea, a fost depus un apel, iar data examinării acestuia nu a fost încă stabilită, a adăugat avocata.

Un tribunal din Moscova a dispus în februarie 2025 arestarea cetățeanului român pentru extrădare ulterioară în România. În Rusia, bărbatul se ascundea sub o identitate falsă.

Organele de justiție din România au declarat că Rodideal este dat în urmărire în baza unui mandat de executare a pedepsei. El a fost condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare pentru crearea și sprijinirea unui grup infracțional organizat, deținere ilegală de muniții și alte infracțiuni grave.

Presa din România a scris că, în 2005, Rodideal intenționa să-și lichideze partenerul de afaceri, dar forțele de ordine au reușit să-l oprească la timp. Ulterior, suspectul ar fi încercat să procure un pistol și muniție. După intervenția poliției, bărbatul a părăsit țara. (M.G.G.)