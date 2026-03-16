Pariori care mizau pe Polymarket pe războiul din Iran au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel

Pariori care mizau pe războiul din Iran au amenințat un jurnalist în încercarea de a-l determina să-și modifice un articol, scrie The Telegraph. Emanuel Fabian, corespondentul militar al ziarului „Times of Israel", a dezvăluit că utilizatorii platformei Polymarket i-au trimis amenințări cu moartea pentru a-l determina să-și modifice un articol despre lansarea unei rachete iraniene.

Polymarket permite oamenilor să parieze pe evoluțiile geopoliticii globale, inclusiv pe atacuri aeriene și chiar pe perspectiva unui război nuclear. Fabian a declarat pentru Kan News din Israel: „Acum câteva zile am transmis despre o rachetă care a căzut într-o zonă deschisă. A fost doar un alt reportaj despre una dintre rachetele care au aterizat în Israel."

El a spus că a început să primească e-mailuri „pentru a-mi modifica articolul - pentru a schimba acel detaliu de la «o rachetă care a căzut într-o zonă deschisă» la «fragmente de interceptori». Și acele cereri mi s-au părut ciudate." El a continuat: „Am încercat să aflu de ce făceau asta și s-a dovedit că, de fapt, pariaseră pe Polymarket dacă Iranul va ataca Israelul într-o anumită zi". Regulile acelui pariu prevedeau că doar o lovitură directă contează, nu și resturile. „Așa că mi-au cerut să modific articolul pentru ca ei să câștige pariul", a spus el, adăugând că miza era de 12 milioane de dolari.

Fabian a spus că mesajele au devenit rapid mai agresive. „M-au contactat mai multe persoane și mi-au cerut asta, în special pe WhatsApp. Apoi situația s-a intensificat și am început să primesc amenințări la adresa vieții mele pentru a modifica relatările. Și dacă nu le modific - atunci mi se vor întâmpla tot felul de lucruri. În acel pariu specific sunt în joc în prezent aproximativ 12 milioane de dolari, care vor fi împărțiți între cei care au pariat".

„Nu știu să spun de ce s-au adresat tocmai mie", a recunoscut Fabian. „Probabil pentru că este un articol în engleză, așa că este considerat o sursă pentru ei. Așa că acum are loc o discuție pe Polymarket, și fiecare încearcă să aducă o sursă pentru a dovedi că într-adevăr a căzut o rachetă sau nu. Iar cei care au votat „da" aduc articolul meu, iar cei de cealaltă parte încearcă acum să exercite presiune asupra mea pentru a-l modifica".

Platforma Polymarket a stârnit un val de reacții în săptămânile care au precedat atacului asupra Irannulu, în urma unor rapoarte privind utilizatori anonimi care au demonstrat o „precizie fenomenală" în prezicerea momentelor atacurilor IDF în Iran. În cadrul scandalului, publicat pentru prima dată pe Kan News, au fost formulate acuzații împotriva unui rezervist și a unui civil, sub suspiciunea că au folosit informații secrete pentru a-și umple buzunarele cu zeci de mii de dolari.