Se cere reabilitarea mareșalului Ion Antonescu: cine împinge noul demers și de ce cazul ajunge din nou în instanță
Postat la: 18.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un nou demers pentru reabilitarea mareșalului Ion Antonescu a fost lansat în justiție, la două decenii după ultimul proces major pe această temă.
Cererea a fost depusă de o asociație recent înființată, dar a fost deja respinsă de Curtea de Apel București ca inadmisibilă. Dosarul merge însă mai departe la Înalta Curte.
Miza este una simbolică și juridică: contestarea condamnării din 1946 a fostului conducător al României, executat pentru crime de război și pentru dezastrul țării. Dincolo de noua acțiune, cazul readuce în discuție atât rolul lui Ion Antonescu în regimul autoritar și în alianța cu Germania nazistă, cât și istoria procesului său și a tentativelor eșuate de reabilitare.
O asociație a veteranilor de război a cerut în instanță reabilitarea lui Ion Antonescu, într-un dosar care reprezintă primul astfel de demers din ultimii aproximativ 20 de ani. Cererea a fost formulată de Asociația Neguvernamentală Veterani pentru Pace, Dreptate și Bunăstare, prin reprezentantul său, Nicolae Dumitru.
Potrivit datelor din portalul instanțelor, aceasta este prima și singura acțiune juridică depusă de asociație. Dosarul, înregistrat la Curtea de Apel București, a fost respins pe 11 martie 2026, însă decizia va fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Din cererea depusă la Curtea de Apel reiese că solicitantul a cerut anularea sentinței din 17 mai 1946, prin care Ion Antonescu a fost condamnat la moarte. În motivare, autorul demersului a susținut că fostului mareșal nu i s-a făcut dreptate nici după schimbarea de regim de după 1989 și că meritele sale față de statul român nu ar fi fost recunoscute.
Instanța nu a mai intrat însă în analiza fondului istoric sau a responsabilității lui Antonescu. Curtea a respins cererea dintr-un motiv strict procedural: legea permite formularea unei cereri de reabilitare doar de către condamnat, iar după deces, doar de către soț sau rude apropiate. O asociație nu are această calitate procesuală.
Ultima tentativă importantă a avut loc în procesul desfășurat între 2006 și 2008, într-o acțiune deschisă încă din 1998 de Șerban Alexianu, fiul lui Gheorghe Alexianu, fost guvernator al Transnistriei.
În acel proces, miza directă nu era doar numele lui Ion Antonescu, ci și exonerarea lui Gheorghe Alexianu. În 2006, Curtea de Apel București a dispus o reabilitare parțială în ceea ce privește acuzațiile de crime împotriva păcii, legate de războiul contra URSS până la Nistru, dar nu și pentru crime de război sau împotriva umanității.
În 2008, Înalta Curte a anulat acea soluție și a respins cererea, stabilind că participarea României alături de Germania nazistă nu poate fi ruptă în două etape distincte, una legitimă și una ilegitimă, iar crimele împotriva umanității nu pot fi justificate prin recuperarea teritoriilor pierdute.
Ion Antonescu a condus România între 6 septembrie 1940 și 23 august 1944. Deși regele Mihai I era formal șeful statului, puterea reală se afla în mâinile mareșalului, care controla Guvernul și Armata.
În septembrie 1940, Antonescu a instaurat un regim autoritar, iar România a devenit ulterior stat aliat al Germaniei naziste și al Italiei fasciste. În această perioadă au avut loc persecuții, deportări și masacre împotriva evreilor, precum Pogromul de la București, Pogromul de la Iași, deportările din Basarabia și Bucovina și masacrul de la Odesa.
România a intrat în război împotriva URSS pe 22 iunie 1941, de partea Germaniei, iar campania militară a continuat dincolo de recuperarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, până adânc în teritoriul sovietic. Regimul antonescian a fost implicat direct în politici de represiune, deportare și exterminare.
Pe 23 august 1944, Ion Antonescu a fost arestat din ordinul regelui Mihai I. Ulterior, el și ceilalți membri ai grupului său au fost preluați de sovietici, duși la Moscova și apoi readuși în România pentru proces.
În aprilie 1946, Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Vasiliu și Gheorghe Alexianu au ajuns la Jilava. Tribunalul Poporului i-a condamnat la moarte pe 17 mai 1946, iar execuția a avut loc la 1 iunie 1946.
Procesul a fost puternic marcat politic, într-un context dominat de ocupația sovietică și de ascensiunea regimului comunist. Totuși, instanțele și documentele istorice au reținut că vinovăția celor condamnați s-a bazat și pe ordinele emise de ei în legătură cu deportările și masacrele.
Tema reabilitării lui Ion Antonescu provoacă și astăzi dispute deoarece aduce în conflict două planuri diferite: pe de o parte, caracterul politic al justiției din România postbelică, aflată sub influență sovietică; pe de altă parte, responsabilitatea directă a regimului antonescian pentru crime de război și crime împotriva umanității.
Hotărârea definitivă din 2008 a Înaltei Curți a mers exact în această direcție: chiar dacă procesul din 1946 a avut o puternică încărcătură politică, acest lucru nu anulează răspunderea pentru faptele comise în timpul războiului, notează sursa citată.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
A apărut o nouă metodă de furt la bancomat. Cum funcționează escrocheria "firului invizibil"
O noua metoda de frauda la bancomate, cunoscuta drept „firul invizibil", provoaca ingrijorare, deoarece infractori ...
-
Mișcări strategice pe plan mondial: China a făcut o ofertă de reunificare energetică Taiwanului pe fondul crizei energetice internaționale
China a lansat miercuri o oferta oficiala catre Taiwan, promițand stabilitate energetica in schimbul acceptarii „r ...
-
Crimă șocantă în Vaslui! Și-a ucis amicul, după care a mers la ghicitoare să afle dacă va fi arestat
Un adolescent de 16 ani din Vaslui a fost reținut pentru omor calificat, dupa ce și-a ucis un prieten in varsta de 24 de ...
-
Constatarea amiabilă sau poliția? Cum alegi corect după un accident rutier
Un accident rutier, chiar și unul minor, vine de obicei cu emoții și confuzie. În astfel de momente, una dintre ce ...
-
Checklist pentru schimbarea cauciucurilor - ce trebuie să verifici
Schimbarea cauciucurilor de sezon nu este doar o obligație, ci o oportunitate de a asigura un plus de siguranța și efici ...
-
6 motive pentru a integra baterii de stocare a energiei în afacerea ta
Sustenabilitatea și eficiența energetica devin prioritați esențiale, iar integrarea bateriilor de stocare a energiei in ...
-
Un petrolier rus în derivă, încărcat cu gaz natural lichefiat, "bombă ecologică" gata să explodeze în Mediterana
Un petrolier rus supus sancțiunilor, Arctic Metagaz, care este incarcat cu gaz natural lichefiat, a fost grav avariat in ...
-
Participarea la războiul lui Trump în Iran comparat cu cumpărarea de bilete ieftine pentru Titanic după ce acesta a lovit deja aisbergul!
Generalul francez Michel Yakovleff tocmai a comparat participarea la razboiul lui Trump in Iran cu „cumpararea de ...
-
Iranul dă o lovitură spațială: A confiscat sistemul Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
Autoritatile iraniene au anuntat marti confiscarea a sute de sisteme de internet prin satelit Starlink de provenienta am ...
-
Predoiu bate câmpii ca la concurs: De la „3 tone de cocaină" la "9 grame obținute experimental". Unde a dispărut drogul din pulpa de fructe
În septembrie 2024, autoritațile anunțau cu mare pompa o lovitura majora in Portul Constanța. O „captura rec ...
-
Ce nave au voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Situatia se detensionează numai pentru partenerii Iranului
Traficul prin Stramtoarea Ormuz a fost reluat parțial. Totuși prin zona nu au trecut decat navele care au legatura cu an ...
-
Apocalipsa uitată. Prima extincție în masă din istoria Pământului, ascunsă sub ochii noștri
Valuri de extincție au lovit viața de pe Pamant in mod repetat de-a lungul istoriei sale indelungate. Dinozaurii non-avi ...
-
Nicușor Dan vrea să ne arate că are sânge în instalație! Președintele are Rh pozitiv la Palatul Cotroceni fiind "primitor universal"
Președintele Nicușor Dan a postat marți pe rețelele sociale imagini cu el, alaturi de mai mulți angajați din Administraț ...
-
Compania Blue Origin, a lui Jeff Bezos, face echipă cu NASA pentru a apăra Pământul de asteroizi
Compania aerospatiala Blue Origin, apartinandu-i lui Jeff Bezos, a incheiat un parteneriat cu NASA Jet Propulsion Labora ...
-
Un înalt oficial al administrației Trump demisionează și dă vina pe Israel pentru războiul din Iran
Șeful Centrului Național Antiterorism al Statelor Unite, Joseph Kent, a demisionat pe fondul razboiului dintre SUA și Is ...
-
Dani Mocanu a pierdut recursul. Manelistul va face 4 ani de închisoare cu executare după extrădarea din Italia
Recursul depus de manelistul Dani Mocanu și fratele sau Ionuț a fost respins marți, 17 martie, de Înalta Curte de ...
-
Fostul purtător de cuvânt al lui Netanyahu a prezis corect uciderea lui Ali Larijani: „Haba Bator, agentul care l-a eliminat, este un drag prieten"
David Keyes, fostul purtator de cuvant al lui Benjamin Netanyahu, a prezis saptamana trecuta ca Ali Larijani este urmato ...
-
Legăturile cu Soros din Dosarul Epstein. De ce ii trebuia lui Jared Kushner neapărat sa pornească un război via Iran cu statele arabe din Orientul Mijlociu
La data de 30 ianuarie 2026, Departamentul de Justiție, sub conducerea procurorului general adjunct Todd Blanche, a publ ...
-
Noul lider suprem al Iranului a scăpat de moarte cu câteva secunde înainte, ieșind să se plimbe prin grădina sa
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi scapat la limita dintr-un atac devastator, ieșind in gradina cu d ...
-
Analiza care zguduie Casa Albă: serviciile secrete ale SUA spun că Iranul supraviețuiește decapitării conducerii și devine o fortăreață impenetrabilă
Deși a trecut prin mai bine de doua saptamani de bombardamente intense, regimul de la Teheran nu pare gata sa cedeze. Co ...
-
Războiul intră într-o nouă eră: A apărut drona echipată cu AI care decide singură ținta și nu se știe de unde este lansată
O drona ruseasca dotata cu elemente de inteligența artificiala, care ar putea selecta singura ținta fara intervenția unu ...
-
Pariori care mizau pe Polymarket pe războiul din Iran au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel
Pariori care mizau pe razboiul din Iran au amenințat un jurnalist in incercarea de a-l determina sa-și modifice un artic ...
-
Cât de pregătită este România să facă față unui atac cu rachete balistice din partea Iranului. Are sistemul de apărare autonomie?
Dupa ce Romania a permis Statelor Unite sa desfașoare trupe și echipamente la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu in spriji ...
-
Trump trimite prima unitate de elită în Războiul din Iran. "Force 911" se îndreaptă spre Strâmtoarea Ormuz
Securizarea Stramtorii Ormuz a devenit una dintre cele mai presante probleme pentru administrația americana. Dupa un wee ...
-
Polițistă din Ilfov, "vedetă" pe site-uri de videochat: Tânăra a fost "dezbrăcată" de uniformă și riscă să fie dată afară din Poliție
Dupa ce anumite informații au aparut in spațiul public, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Ilfov a transmis ca feme ...
-
Am devenit țintă directă: Iran amenință România după decizia de a permite SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni din Orientul Mijlociu
Tensiunile dintre Teheran și București se amplifica dupa ce autoritațile romane au decis sa permita Statelor Unite sa ut ...
-
Rusia va extrăda în România un infractor căutat de peste 20 de ani
Procuratura Generala a Federației Ruse a decis extradarea in Romania a cetațeanului roman Vasile Rodideal, arestat in Ru ...
-
Care e treaba cu semnalul radio misterios apărut după bombardamentele din Iran: ce anume transmite de două ori pe zi vocea unui bărbat in eter
Un semnal radio misterios a inceput sa se transmita pentru prima data pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore dupa ce Sta ...
-
Pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Deocamdata sunt "invizibili" de facto în războiul din Iran
În era dronelor cu termoviziune și a senzorilor infraroșu de inalta precizie, a fi invizibil ochiului uman nu mai ...
-
Pentru România e mai rău ca la un război: Ucraina bombardată a lui Zelenski crește mai repede decât economia detonată a lui Bolojan
Economia Ucrainei continua sa funcționeze in condiții de razboi, susținuta de sprijin financiar extern masiv și de mobil ...
