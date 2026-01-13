Ce salariu încasa Cătălin Măruță. Primele reacții după ce PRO TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță" după 18 ani
Postat la: 13.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
PRO TV a anunțat în seara de 12 ianuarie 2026 că emisiunea „La Măruță" se va încheia după 18 ani de difuzare, ultima ediție fiind programată pe 6 februarie 2026. În comunicatul oficial transmis de post nu s-a precizat dacă odată cu închiderea show-ului, Cătălin Măruță va continua să colaboreze cu PRO TV sau dacă va părăsi postul.
Pe pagina de Facebook a emisiunii, fanii au fost informați despre dispariția formatului, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți internauți au primit vestea cu satisfacție și chiar au glumit pe seama înlocuitorului prezentatorului. Printre comentarii se numără:
„Foarte bine", „Era și cazul, la cât urlă și la câte nonvalori a promovat", „La cât de arogant și plin de el devenise, era și timpul! R.I.P.", „Îl înlocuiește Jean", „În ultima perioadă se promova numai prostia" sau „În sfârșit, Dumnezeu a ascultat rugăciunile tuturor. Sper să dispară de tot, să nu mai auzim de el. Să plece, dacă se poate, și din țară, să scăpăm de tot".
Au existat însă și comentarii venite din partea celor care regretă decizia PRO TV. „Fără Cabral și Măruță nu prea ai ce să vezi", „Măruță are emisiune beton, este cea mai urmărită emisiune în intervalul 15.00-17.00. Ar fi păcat. Mai bine ar închide Vorbește Lumea", „Ar fi păcat" sau „Lider de audiențe tot timpul și emisiunea se închide? Ceva dă cu virgulă. Plus că se cuvenea o lămurire mai în detaliu, aici pe pagină..." sunt doar câteva dintre reacțiile celor care și-ar fi dorit să continue show-ul.
Lumea televiziunii românești a fost zguduită la început de săptămână: PRO TV a anunțat că emisiunea „La Măruță" va dispărea din grila de programe începând cu 6 februarie 2026. Despre decizia postului, Cătălin Măruță a transmis că privește cu entuziasm noile oportunități:
„Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine."
În comunicatul oficial, nu s-a precizat clar dacă prezentatorul va continua colaborarea cu PRO TV. Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, salariul lui Cătălin Măruță la PRO TV era unul consistent, de aproximativ 12.000 de euro pe lună. Și reprezentanții postului au reacționat, subliniind rolul important al emisiunii și al prezentatorului:
„La Măruță a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare", a declarat Aleksandras Cesnavicius.
