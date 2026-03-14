Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată la Iași: trafic de droguri. Riscă până la 12 ani de închisoare
Postat la: 14.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Mihai Alexandru, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată, ieri, la Tribunalul Iași, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. În cadrul acestei anchete, Mihai Alexandru Pleșu a fost reținut în aprilie 2019, fiind eliberat, apoi, sub control judiciar.
Conform datelor de pe portalul instanțelor, alături de Pleșu Junior, pe lista inculpaților se mai află Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci. Infracțiunea pentru care sunt inculpați este articolul 2 din Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri:
„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi."
Primele informații despre acest dosar au fost făcute publice de către procurorii de la DIICOT Iași în aprilie 2019, atunci când au dezvăluit că rețeaua se afla în supraveghere de mai multe luni:
„La data de 17 septembrie 2018, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane care domiciliază pe raza judeţului Iaşi comercializează droguri de risc - cannabis (skunk) şi droguri de mare risc - comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iaşi. De asemenea, s-a reţinut faptul că o suspectă în cauză comercializează cannabis cu suma 60-70 lei/gram, iar în perioada când în municipiul Iaşi se organizează, în incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, în principal cu specific tehno, suspecta se aprovizionează şi cu cantităţi de comprimate ecstasy (MDMA) în vederea comercializării", se arăta într-un comunicat.
În cadrul cercetărilor, la Iași a fost adus, de la București, Mihai Alexandru Pleșu, reținut apoi de procurorul de caz care a transmis că
„Suspectul care locuieşte pe raza municipiului Bucureşti a reprezentat principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din judeţul Iaşi, acesta întreprinzând totodată demersuri pentru înfiinţarea unei culturi de ilicite de cannabis de tip in-door sprijinit fiind în aceste activităţi şi de către concubina sa care cunoştea toate detaliile legate de activităţile infracţionale derulate, sprijinindu-l şi implicându-se în mod direct prin intermedierea unora dintre tranzacţii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legătura infracţională, aceasta fiind la rândul său consumatoare de droguri. În urma cercetărilor, a rezultat faptul că sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucureşti este o persoană de naţionalitate străină, respectiv cetăţenie britanică, care a fost ajutată în activitatea infracţională de către concubina sa, cetăţean roman."
În urma percheziţiilor din aprilie 2019 au mai fost identificate locaţii prevăzute cu dispozitive de cultivare şi întreţinere a plantaţiilor (lămpi speciale, cort, ventilatoare, ghivece etc.), precum şi diferite cantităţi de cocaină, cannabis, ecstasy, rezină cannabis (haşiş), ciuperci halucinogene, cântare electronice de precizie, grindere pentru mărunţit substanţa vegetală.
Judecătorii de la Iași au respins, însă, propunerea de arestare preventivă a lui Pleșu. „(...) în şapte luni de supraveghere investigatorii sub acoperire nu au reuşit nicio tranzacţie cu Mihai Pleşu. Am depus judecătorilor Curţii de Apel Iaşi şi un set de caracterizări ale părinţilor ai căror copii fac terapie prin artă cu Mihai Pleşu. A fost menţinută hotărârea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunal (...) Nu am văzut la dosar probe care să susţină acuzaţiile procurorilor. Gândul lui se îndreaptă spre acest lucru: să îşi dovedească nevinovăţia. Va conlucra în acest dosar şi va răspunde cererilor anchetatorilor", au declarat atunci avocaţii săi.
La momentul eliberării din arest, Pleșu declara:
„Cum spune vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în ţara asta. Sunt nevinovat, sunt bucăţi, realmente, şi vreau să-mi văd copilul. (...) S-a vorbit de nişte lucruri inexistente şi trăsnăi. Este o nedreptate şi îmi doresc să se dovedească treaba asta. Eu lucrez cu copiii, cine îşi mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri? Evenimentul mi-a distrus practic viaţa profesională. Vreau să-mi văd părinţii, nici nu vreau să-mi imaginez cu ce griji au stat, amândoi sunt cardiaci".
Andrei Pleșu nu a făcut declarații publice prin care să comenteze faptele de care era acuzat fiul său. Unul dintre cei mai importanți intelectuali, eseiști, critici de artă și stiliști ai limbii române contemporane, Andrei Pleșu (77 de ani) a fost ministru al Culturii și al Afacerilor Externe, a fondat revista Dilema și a fost rector al New Europe College.
-
AI îi termină pe angajați. Cercetătorii au numit această stare „epuizare cerebrală artificială"
O parte din argumentele in favoarea inteligenței artificiale la locul de munca suna cam așa: e ca și cum ai avea o echip ...
-
Ce zile libere se acordă de Paște pentru angajați. Românii vor beneficia de mai multe minivacanțe în următoarea perioadă
Anul acesta, Paștele ortodox va fi sarbatorit pe 12 aprilie, ceea ce aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salar ...
-
De ce Insula Kharg este vitală pentru Iran. Rolul crucial al acesteia și impactul său asupra războiului
Insula Kharg este un mic afloriment stancos la doar 24 de kilometri de coasta Iranului - dar, in ciuda dimensiunilor sal ...
-
Cum a compromis Google Translate noua unitate de asasini de elită a Rusiei. Eroarea stupidă făcută de unul dintre maeștrii spionajului rus
Centrul 795, care a aparut dupa inceperea razboiului de amploare al Rusiei in Ucraina și cuprinde unitați de elita din G ...
-
Războiul tehnologic se intensifică: China își propune să depășească definitiv SUA
Beijingul accelereaza investițiile in IA, calcul cuantic și semiconductori pentru a elimina dependența de SUA, in ciuda ...
-
Analiză CNN: Șapte motive pentru care Trump nu a câștigat războiul din Iran
Președintele Donald Trump se indreapta spre o rascruce dificila in Iran pe masura ce razboiul din Orientul Mijlociu avan ...
-
Explozie a cazurilor de cancer colorectal la adulţii sub 50 de ani. Ce avertizează cercetătorii (studiu)
Cancerul colorectal apare tot mai frecvent la persoane sub 50 de ani, iar cercetatorii incearca sa inteleaga de ce aceas ...
-
Atac cibernetic asupra site-ului ANAF, revendicat de hackeri pro-iranieni
Un grup de hackeri cu legaturi cu Iran, cunoscut sub numele de Echipa 313 - Rezistența Cibernetica Islamica, a revendica ...
-
Războiul dintre Pakistan și Aganistan se intensifică - Bombardamente la Kandahar
Pakistanul a bombardat un depozit de combustibil al companiei aeriene private Kam Air din apropiere aeroportului din Kan ...
-
Se prefigurează un adevărat dezastru pentru Donald Trump: Republicanii încep să piardă major teren în fața democraților
Tabara democrata a caștigat deja 28 de locuri deținute anterior de republicanii lui Trump in legislaturile statelor amer ...
-
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
„Nostradamus al Chinei", profesorul Xueqin Jiang, a prezis corect doua evenimente majore. A treia profeție vizeaza ...
-
Urmează un spectacol de excepție pe cerul zilei: O cometă rară va trece foarte aproape de Soare
O cometa nou descoperita, aflata in trecere pe langa Soare, ar putea deveni vizibila la inceputul lunii aprilie, daca va ...
-
Sănătatea românilor în balanță: cele mai comune 7 probleme medicale și managementul lor
Starea de sanatate a populației din Romania reflecta un amestec complex de factori genetici, obiceiuri alimentare tradiț ...
-
Donald Trump a luat o măsură care va genera mari controverse: Ridică sancțiunile impuse Rusiei și permite cumpărarea de petrol rusesc
Statele Unite au autorizat țarile sa cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care sunt in prezent inca ...
-
Beneficiile utilizării unui triciclu electric pentru seniori
Pe masura ce anii trec, mobilitatea devine o preocupare esențiala pentru mulți seniori, iar libertatea de a te deplasa i ...
-
Pericol major pentru Europa: Un tsunami ar putea lovi în orice moment, dar țările europene nu au planuri pentru un asemenea dezastru
Deși Marea Mediterana este adesea considerata o zona cu risc redus de tsunami, cercetarile recente arata ca valuri distr ...
-
Astroloaga care a prezis Covid și Războiul din Iran vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc și va afecta și România
Astrologa care a prezis Covid avertizeaza ca harta lumii va fi redesenata in 2026, iar schimbarile vor afecta granițele ...
-
Asasinul economic Bolojan a reușit misiunea: România intră în recesiune de facto - inflația ajunge la aproape 10% - val de scumpiri, din aprilie prețurile explodează!
Romania a trecut de la recesiune tehnica la recesiune de facto, dupa 6 luni consecutive de scadere economica si deficit ...
-
A apărut și Ideologul lui Xi: Zheng Yongnian l-a îndemnat pe liderul Chinei să se implice în război ca să nu ajungem "într-o nouă eră a dezordinii"!
Ideologul Zheng Yongnian (64 de ani), cel mai important consilier chinez al puterii de la Beijing și autor al biografiil ...
-
Primăvara vrajbei noastre. Cine conduce de fapt România?
Romania traverseaza un moment tot mai greu de definit in termenii clasici ai democrației. Nu doar pentru ca instituțiile ...
-
Zelenski joacă la "next level": drone scoase la imprimanta 3D la schimb cu sisteme americane de apărare anti-aeriană
Ucraina tocmai a desfașurat soldați anti-drone in Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudita. Țara pe care Rusia o b ...
-
Astrologie pură: România și implicarea ei în WW3. Urmează atragerea mai multor țări și crearea de "tabere" pe sistemul: "Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea"
Toate planetele in Berbec din tranzit sunt pe ASC ul țarii, imaginea noastra pusa in lumina unui razboi chiar de "președ ...
-
Cum pot combina exercițiile fizice cu suplimentele pentru articulații pentru o recuperare mai eficientă și o mobilitate mai bună?
Exercițiul fizic și suplimentele pentru articulații funcționeaza cel mai bine atunci cand sunt folosite impreuna. Mișcar ...
-
Israelul a lovit puternic o bază unde Iranul construia bomba nucleară: Asalt asupra Teheranului
Armata israeliana (IDF) a afirmat joi ca a lovit recent o instalatie nucleara iraniana unde regimul lucra la „capa ...
-
Ce se întâmplă cu zahărul din sânge dacă bei gel de Aloe Vera zilnic? Iată cum influențează această plantă metabolismul și echilibrul glicemic
De mii de ani, Aloe Vera ocupa un loc de cinste in farmacopeea naturala a multor culturi, de la egiptenii care o numeau ...
-
TOP 8 sfaturi practice pentru a reduce stresul când călătorești cu multe bagaje
Calatoriile cu avionul pot fi o adevarata aventura, insa atunci cand ai multe bagaje, stresul iși poate face simțita pre ...
-
Trump, Netanyahu si Khamenei sunt motivați de eclipse: Impactul aspectelor astrale în timpul unui moment istoric - Iran
În timpul primelor eclipse ale anului 2026, lumea a fost martora unui episod geopolitic de o violența extrema: un ...
-
Va fi acuzat de crimă de război, ca Putin și Netanyahu? Trump se confruntă cu concluziile unei anchete care arată că SUA au bombardat o școală de fete din Iran
O eroare a armatei americane in coordonatele unei tinte se afla la originea bombardarii unei scoli de fete, la Minab, in ...
-
Papa Leon a stabilit că "poporul ales" sunt catolicii și nu evreii. Lumen Gentium stabilește că Biserica este "poporul lui Dumnezeu"! VIDEO
Cu titlul "Biserica popor al lui Dumnezeu" cateheza Papei Leon al XIV-lea, din cadrul audienței generale de miercuri, 11 ...
-
Erika Kirk e oficial aeriană: Văduva lui Charlie Kirk a fost numită de Trump consilieră în Academia Forțelor Aeriene a SUA
Erika Kirk, vaduva activistului Charlie Kirk, ucis in toamna anului trecut, a fost numita de președintele american Donal ...
