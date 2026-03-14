Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată la Iași: trafic de droguri. Riscă până la 12 ani de închisoare

Mihai Alexandru, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată, ieri, la Tribunalul Iași, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. În cadrul acestei anchete, Mihai Alexandru Pleșu a fost reținut în aprilie 2019, fiind eliberat, apoi, sub control judiciar.

Conform datelor de pe portalul instanțelor, alături de Pleșu Junior, pe lista inculpaților se mai află Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci. Infracțiunea pentru care sunt inculpați este articolul 2 din Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri:

„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi."

Primele informații despre acest dosar au fost făcute publice de către procurorii de la DIICOT Iași în aprilie 2019, atunci când au dezvăluit că rețeaua se afla în supraveghere de mai multe luni:

„La data de 17 septembrie 2018, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane care domiciliază pe raza judeţului Iaşi comercializează droguri de risc - cannabis (skunk) şi droguri de mare risc - comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iaşi. De asemenea, s-a reţinut faptul că o suspectă în cauză comercializează cannabis cu suma 60-70 lei/gram, iar în perioada când în municipiul Iaşi se organizează, în incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, în principal cu specific tehno, suspecta se aprovizionează şi cu cantităţi de comprimate ecstasy (MDMA) în vederea comercializării", se arăta într-un comunicat.

În cadrul cercetărilor, la Iași a fost adus, de la București, Mihai Alexandru Pleșu, reținut apoi de procurorul de caz care a transmis că

„Suspectul care locuieşte pe raza municipiului Bucureşti a reprezentat principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din judeţul Iaşi, acesta întreprinzând totodată demersuri pentru înfiinţarea unei culturi de ilicite de cannabis de tip in-door sprijinit fiind în aceste activităţi şi de către concubina sa care cunoştea toate detaliile legate de activităţile infracţionale derulate, sprijinindu-l şi implicându-se în mod direct prin intermedierea unora dintre tranzacţii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legătura infracţională, aceasta fiind la rândul său consumatoare de droguri. În urma cercetărilor, a rezultat faptul că sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucureşti este o persoană de naţionalitate străină, respectiv cetăţenie britanică, care a fost ajutată în activitatea infracţională de către concubina sa, cetăţean roman."

În urma percheziţiilor din aprilie 2019 au mai fost identificate locaţii prevăzute cu dispozitive de cultivare şi întreţinere a plantaţiilor (lămpi speciale, cort, ventilatoare, ghivece etc.), precum şi diferite cantităţi de cocaină, cannabis, ecstasy, rezină cannabis (haşiş), ciuperci halucinogene, cântare electronice de precizie, grindere pentru mărunţit substanţa vegetală.

Judecătorii de la Iași au respins, însă, propunerea de arestare preventivă a lui Pleșu. „(...) în şapte luni de supraveghere investigatorii sub acoperire nu au reuşit nicio tranzacţie cu Mihai Pleşu. Am depus judecătorilor Curţii de Apel Iaşi şi un set de caracterizări ale părinţilor ai căror copii fac terapie prin artă cu Mihai Pleşu. A fost menţinută hotărârea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunal (...) Nu am văzut la dosar probe care să susţină acuzaţiile procurorilor. Gândul lui se îndreaptă spre acest lucru: să îşi dovedească nevinovăţia. Va conlucra în acest dosar şi va răspunde cererilor anchetatorilor", au declarat atunci avocaţii săi.

La momentul eliberării din arest, Pleșu declara:

„Cum spune vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în ţara asta. Sunt nevinovat, sunt bucăţi, realmente, şi vreau să-mi văd copilul. (...) S-a vorbit de nişte lucruri inexistente şi trăsnăi. Este o nedreptate şi îmi doresc să se dovedească treaba asta. Eu lucrez cu copiii, cine îşi mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri? Evenimentul mi-a distrus practic viaţa profesională. Vreau să-mi văd părinţii, nici nu vreau să-mi imaginez cu ce griji au stat, amândoi sunt cardiaci".

Andrei Pleșu nu a făcut declarații publice prin care să comenteze faptele de care era acuzat fiul său. Unul dintre cei mai importanți intelectuali, eseiști, critici de artă și stiliști ai limbii române contemporane, Andrei Pleșu (77 de ani) a fost ministru al Culturii și al Afacerilor Externe, a fondat revista Dilema și a fost rector al New Europe College.