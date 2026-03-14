Războiul tehnologic se intensifică: China își propune să depășească definitiv SUA
Postat la: 14.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Beijingul accelerează investițiile în IA, calcul cuantic și semiconductori pentru a elimina dependența de SUA, în ciuda sancțiunilor externe. Cu o țintă de creștere a R&D de 7% și focus pe „noile forțe productive", planul marchează tranziția Chinei de la recuperarea decalajelor la leadership tehnologic autonom într-un context geopolitic tensionat, scrie cnn.com.
În martie 2026, Beijingul a dezvăluit oficial cel de-al 15-lea Plan Cincinal, un document strategic care marchează o schimbare fundamentală în ambițiile globale ale Chinei. Dacă deceniile anterioare au fost despre „recuperarea decalajelor", noua foaie de parcurs indică clar un singur obiectiv: conducerea absolută în sectoarele tehnologice de frontieră.
Conform noului plan, China nu mai dorește doar să concureze cu Occidentul, ci să „ocupe înălțimile comandate" ale științei mondiale. Guvernul a anunțat o creștere anuală de minimum 7% a investițiilor în Cercetare și Dezvoltare (R&D), cu un accent masiv pe ceea ce președintele Xi Jinping numește „noile forțe productive de calitate".
Chinese President Xi Jinping arrives during the closing session of the National People's Congress (NPC), the country's rubber-stamp legislature, at the Great Hall of the People in Beijing on March 12, 2026.
Sectoarele prioritare identificate:
- Inteligența Artificială (IA): Menționată de peste 50 de ori în document, IA urmează să fie integrată în întreaga mașinărie industrială.
- Calculul Cuantic și 6G: Planuri pentru rețele de comunicare integrate spațiu-pământ.
- Robotică Umanoidă: Utilizarea roboților pentru a contracara criza demografică și îmbătrânirea forței de muncă.
- Economia de joasă altitudine: Dezvoltarea infrastructurii pentru drone și taxiuri aeriene.
- Schimbare de strategie: de la „catch-up" la leadership
Articolul CNN subliniază o schimbare de paradigmă. China a realizat că dependența de tehnologia americană (în special cipuri și motoare de avioane) este un punct vulnerabil în fața controalelor de export și a tarifelor impuse de administrația de la Washington.
„Suveranitatea tehnologică nu înseamnă izolare, ci protejarea nucleului național în fața incertitudinilor globale." - Sursă oficială Xinhua. Pentru a atinge acest obiectiv, Beijingul va construi clustere de super-calcul (hyper-scale) susținute de energie ieftină, încercând să rezolve deficitul de putere de calcul necesar pentru antrenarea modelelor mari de limbaj (LLM), precum succesul recent al DeepSeek.
Contextul geopolitic din 2026, marcat de noi restricții comerciale, a forțat China să accelereze autosuficiența. Planul cincinal prevede măsuri drastice pentru:
- Securizarea lanțului de aprovizionare cu semiconductori: Chiar dacă nu pot produce încă cipuri la nivelul Nvidia, chinezii se concentrează pe segmentele „neterminate" sau viitoare ale tehnologiei semiconductorilor pentru a câștiga un avantaj competitiv.
- Controlul materiilor prime: China își va menține dominația asupra pământurilor rare, vitale pentru industria cipurilor IA și apărare.
- Atragerea talentelor globale: Un efort masiv de a recruta cercetători de talie mondială, inclusiv din rândul celor care activează în prezent în Statele Unite.
În ciuda ambițiilor tehnologice, China recunoaște provocările interne. Ținta de creștere economică pentru 2026 a fost stabilită la 4.5% - 5%, o ușoară scădere față de anii precedenți, reflectând o tranziție de la cantitate la calitate.
- Indicator Obiectiv 2026-2030
- Creștere R&D Minim 7% anual
- Buget Apărare Creștere de 7% (aprox. 278 mld. USD)
- Focus IA Integrare totală în industrie și servicii
- Energie Investiții masive în fuziune nucleară și regenerabile
Al 15-lea Plan Cincinal nu este doar un document economic; este o declarație de independență față de ordinea tehnologică stabilită de SUA. Prin parierea pe roboți umanoizi pentru a salva economia de declinul demografic și pe IA pentru a eficientiza producția, China își trasează propriul curs spre 2030.
