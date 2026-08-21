O femeie de 62 de ani a dat naștere unui copil perfect sănătos. Românca Adriana Iliescu încă deține recordul

Medicina evoluează, și menopauza nu mai e o piedică în calea conceperii unui copil. O femeie în vârstă de 62 de ani din Argentina a dat naștere unui copil perfect sănătos. Mulțumită tehnologiilor de reproducere asistată, „menopauza nu mai este un obstacol în zilele noastre".

David, cu o greutate de 2.750 kg și o sănătate perfectă a fost născut pe 12 august, potrivit Le Figaro. Mama sa, Mabel, în vârstă de 62 de ani, a transmis pentru o publicație argentineană că a avut o sarcină „perfectă". „Nu este încă cu mine pentru că a fost transferat de ceva vreme la terapie intensivă neonatală, dar este frumos. S-a născut într-o stare de sănătate perfectă", a adăugat aceasta.

„Totul a mers perfect: tratamentul a funcționat, embrionul s-a dezvoltat, am avut o sarcină minunată și David a apărut. Sunt foarte fericită", a spus Mabel. Romina Ruffini, medicul obstetrician care a urmărit-o pe Mabel, a declarat că aceasta „a făcut tot ce i s-a cerut cu sârguință și rigurozitate, având încredere deplină în medici", potrivit sursei.

Cu toate acestea, bebelușul a fost internat pentru o perioadă în unitatea de terapie intensivă neonatală. Aceasta este o procedură standard după o sarcină considerată cu risc ridicat. „Am decis să am un copil acum pentru că, deși am trecut prin menopauză cu mulți ani în urmă, am nutrit întotdeauna dorința de a deveni mamă", a explicat Mabel.

„Menopauza nu mai este un obstacol în zilele noastre. Știința a făcut progrese mari", a concluzionat ea. Conform dosarelor medicale disponibile în Argentina, ea este cea mai în vârstă femeie înregistrată vreodată ca mamă în țară, potrivit aceleiași surse. Cu toate acestea, există și alte cazuri documentate de maternitate după vârsta de 60 de ani în întreaga lume, grație tehnologiilor de reproducere asistată.

În 2005, românca Adriana Iliescu a avut un copil la vârsta de 66 de ani. Apoi, în 2006, spaniola María del Carmen Bousada de Lara a născut gemeni cu câteva zile înainte de a împlini 67 de ani, dar tot la 66 de ani. În 2015, germanca Annegret Raunigk a născut cvadrupleți la 26 de săptămâni de sarcină, la vârsta de 65 de ani.