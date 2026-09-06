Un pasager care făcea scandal a fost legat cu bandă adezivă de scaunul avionului până la aterizare

Un bărbat a fost arestat pentru comportamentul pe care l-a avut la bordul unei curse American Airlines, determinând redirecționarea aeronavei către Baltimore în cursul nopții de joi, au anunțat compania aeriană și anchetatorii.

Arthur Lundeen, în vârstă de 67 de ani, din Arizona, a fost imobilizat pe scaun cu bandă adezivă, iar mâinile i-au fost legate cu coliere din plastic, potrivit Poliției Autorității de Transport din Maryland, care l-a arestat după aterizarea avionului. Incidentul a avut loc la bordul zborului AA 618 al companiei American Airlines, care decolase din Dallas cu destinația Newark, conform informațiilor furnizate de FBI și de operatorul aerian, potrivit abcnews.com.

Juan Mejia, un pasager aflat la bord și fost cadru al fortelor de ordine, a declarat pentru ABC că a început să audă scandal spre finalul zborului, când mai era aproximativ o treime din drum.

„Domnul care stătea la două rânduri în spatele nostru a devenit agresiv, aducând jigniri personalului American Airlines și altor pasageri, folosind jigniri rasiale, un limbaj vulgar și extrem de jignitor la adresa femeilor" care stăteau pe rândul din spatele lui, a precizat Mejia.

Mejia și prietenul său, Richard Olenick, ambii pasageri ai acestui zbor, au declarat pentru ABC că au monitorizat situația și au intervenit în momentul în care au afirmat că Lundeen a devenit violent fizic.

„Juan a știut imediat că trebuie să acționăm. S-a ridicat pe loc, a sărit pe scaunul de lângă pasager și a început să lucreze la imobilizarea lui pentru a ține situația sub control", a povestit Olenick pentru ABC.

Autoritățile nu au oferit detalii specifice despre altercația din timpul zborului, însă avionul a fost redirecționat către Aeroportul Internațional Baltimore Washington (BWI) în jurul orei 22:15, a anunțat Administrația Federală a Aviației (FAA), care anchetează la rândul ei incidentul.

Cei doi pasageri au precizat că au rămas lângă Lundeen până când forțele de ordine au urcat la bord și l-au luat în custodie după aterizarea la Baltimore.

„Nu am urmărit să-l rănim pe acest om; am urmărit doar să-l imobilizăm și să-l controlăm, astfel încât lucrurile să nu escaladeze mai mult", a declarat Mejia.

Lundeen a fost debarcat, iar zborul și-a continuat traseul către Newark, a transmis American Airlines într-un comunicat.

Bărbatul a fost acuzat de tulburarea liniștii publice și de agresiune de gradul doi „pentru incidentele petrecute la bordul aeronavei pe Aeroportul BWI", a precizat Poliția MDTA.

Incidentul raportat în timpul zborului este anchetat de FBI.

„Lundeen a primit îngrijiri de la paramedici pentru o rană deschisă la braț, observată de polițiști în momentul reținerii", a adăugat Poliția MTDA.

„Siguranța și securitatea clienților și ale membrilor echipei noastre reprezintă prioritatea noastră absolută și nu tolerăm violența", au declarat reprezentanții American Airlines. FBI a confirmat că ancheta este în desfășurare.