Exporturile de petrol ale SUA au atins un nivel record, pe fondul cererii ridicate din Asia

Exporturile de țiței ale SUA sunt pe cale să atingă un nivel record în aprilie, pe fondul cererii tot mai mari din Asia, unde cumpărătorii caută alternative la petrolul din Orientul Mijlociu afectat de războiul din Iran.

Compania de analiză Kpler estimează că exporturile americane vor crește cu aproape o treime în această lună, până la 5,2 milioane de barili pe zi, de la 3,9 milioane în martie. Numai cererea din Asia este așteptată să urce cu 82%, la 2,5 milioane de barili pe zi, conform Financial Times.

Potrivit Kpler, în prezent 68 de petroliere goale se îndreaptă spre SUA, față de doar 24 în săptămâna dinaintea izbucnirii războiului, pe 28 februarie. Anul trecut, media era de 27 de nave.

„O adevărată armadă de petroliere se îndreaptă încoace", a declarat Matt Smith, analist Kpler.

Creșterea exporturilor subliniază rolul tot mai important al SUA ca furnizor global de echilibru. În același timp, concurența venită din Asia riscă să împingă în sus și prețurile de pe piața americană, alimentând temerile privind un nou val de inflație provocat de războiul președintelui Donald Trump cu Iranul, scrie Mediafax.

Asia rămâne deosebit de expusă acestor perturbări, în condițiile în care aproximativ 80% din petrolul și produsele petroliere care au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în 2025 au mers către China și țările vecine.

Armistițiul fragil de două săptămâni anunțat marți între SUA și Iran a alimentat speranțele că această rută maritimă esențială va fi redeschisă complet pentru petroliere, după săptămâni în care traficul a fost aproape blocat. Totuși, Iranul a anunțat miercuri că închide din nou strâmtoarea, după atacurile israeliene asupra Libanului.

Blocajele din ultimele săptămâni pe această rută, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial, au dus la o creștere semnificativă a prețului petrolului.