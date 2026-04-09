Povestea olimpicului de 14 ani din Iași împins la moarte chiar de Paștele catolic de un pakistanez
Postat la: 09.04.2026 |
O liniște apăsătoare s-a așternut peste o comunitate din județul Iași, după ce un adolescent de doar 14 ani, olimpic cunoscut pentru rezultatele sale excepționale la școală, și-a pus capăt zilelor. În spatele tragediei se conturează un fir tulburător: conversații online, o identitate falsă și o succesiune de provocări care, pas cu pas, l-ar fi împins pe copil spre un gest extrem.
Totul ar fi început cu câteva săptămâni înainte, când băiatul a intrat în contact, în mediul online, cu o persoană despre care familia spune că ar proveni din Pakistan. Adolescentul ar fi fost convins că discută cu cineva de vârsta lui, iar dialogurile au devenit rapid frecvente. În timp, conversațiile ar fi căpătat o turnură neașteptată. La început, cerințele păreau inofensive - mici provocări, aparent banale. Însă, treptat, acestea ar fi devenit tot mai apăsătoare și periculoase.
Potrivit apropiaților, băiatului i s-ar fi cerut inițial să renunțe la lucruri care îi plăceau, precum mâncarea preferată. Ulterior, provocările ar fi degenerat, transformându-se în îndemnuri de a-și face rău. Finalul a fost devastator. Sub presiunea acestor solicitări repetate, adolescentul ar fi ajuns să își ia viața chiar în ziua în care familia sărbătorea Paștele catolic. A fost găsit fără suflare, în spatele casei, de propriul tată.
După tragedie, un element crucial a ieșit la iveală. Sora băiatului a mărturisit că și ea fusese contactată de aceeași persoană. În acel moment, familia a realizat că nu era o întâmplare izolată, ci un tipar. Individul ar folosi conturi false pentru a aborda adolescenți de 14-15 ani. Mai multe persoane din comuna Răducăneni ar fi primit mesaje similare, ceea ce ridică suspiciuni că fenomenul ar putea fi mai extins.
Cazul a fost adus în atenția poliției, iar anchetatorii încearcă acum să deslușească întreaga poveste. Se fac eforturi pentru a debloca telefonul copilului, în speranța că vor putea reconstrui ultimele conversații și identifica persoana responsabilă. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca acesta să nu fie un caz singular, iar verificările continuă pentru a stabili dimensiunea reală a pericolului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cea mai importantă diagramă a Cabalei Mondiale a fost descifrată: Semnificația "Oului Pascal" e cu totul alta față de ceea ce cred muritorii
Imaginea pe care o analizam reprezinta o cartografiere densa și complexa a unei vaste rețele de teorii ale conspirației, ...
-
Exporturile de petrol ale SUA au atins un nivel record, pe fondul cererii ridicate din Asia
Exporturile de țiței ale SUA sunt pe cale sa atinga un nivel record in aprilie, pe fondul cererii tot mai mari din Asia, ...
-
AI Claude Mythos a devenit atât de puternic încât companiei Anthropic îi este efectiv frică să-l ofere publicului
Cei de la Anthropic susțin ca au dezvoltat un program de AI numit "Claude - Mythos", care a devenit atat de puternic și ...
-
Cafeaua de la automat e o bombă bacteriologică: Analizele de laborator din București au socos la iveală că licoarea are mii de bacterii patogene
O simpla cafea cumparata de la automat poate ascunde un risc serios pentru sanatate. Probe de cafea au fost colectate di ...
-
Cazul zguduitor al arhitectului care a recunoscut că a omorât 8 femei
Rex Heuermann, arhitectul acuzat ca se afla in spatele crimelor de la Gilgo Beach, a facut un pas decisiv in fața justiț ...
-
Nu doar războiul amenință lumea: Fenomenul total neprevăzut care ar putea declanșa o criză alimentară mondială
Un fenomen rar se contureaza și ar putea grabi declanșarea unei crize alimentare mondiale. Experții sunt ingrijorați deo ...
-
Tot mai mulți români pleacă din Spania se întorc acasă. O treime a dispărut deja: "Putem trăi la fel, dar lângă familie"
Un fenomen tot mai vizibil schimba harta migrației romanești: romanii care au plecat in Spania in cautarea unui trai mai ...
-
"Dacă inima ta bate, te vom găsi" Ce tehnologie a folosit CIA pentru a-l localiza pe pilotul american catapultat în Iran
CIA a folosit pentru prima data in misiune operaționala un sistem care detecteaza amprenta electromagnetica a batailor i ...
-
Analiza lui Jeffrey Sachs - Trump și Netanyahu: Doi nebuni care se joacă de-a Dumnezeu
Autor: Jeffrey Sachs Donald Trump și partenerul sau in crime de razboi, Benjamin Netanyahu, duc impreuna un razboi de ag ...
-
Andrew Tate a fost recrutat la București in Operațiunea "Eshter" a lui Netanyahu ca să se inflitreze și să influențeze musulmanii din Orientul Mijlociu cu sprijin de la Trump
Autor: CJ Welerman Au aparut dovezi care sugereaza ca Andrew Tate este o arma psihologica pentru statul Israel și aliat ...
-
Descoperire impresionantă la Pompeii. Romanii ar fi folosit o „mitralieră" cu 2.000 de ani înaintea vremurilor moderne
Un studiu recent schimba perspectiva asupra tehnologiei militare din Antichitate. Cercetatorii susțin ca, in timpul ased ...
-
„Operation Masquerade": FBI, SRI și alte 14 servicii NATO au destructurat o rețea rusească ce fura secrete militare
FBI, SRI și serviciile de informații din alte 14 țari membre NATO au anunțat destructurarea unei vaste rețele a spionaju ...
-
Iranul și China folosesc Strâmtoarea Hormuz pentru a da o lovitură catastrofală Statelor Unite
Pe fondul razboiului dintre Statele Unite și Israel impotriva Iranului, suspendat miercuri pentru doua saptamani in cont ...
-
O armă misterioasă pe frontul ucrainean: Kievul ar putea paraliza infrastructura fără explozii și distrugeri la vedere
Potrivit publicației Defense Express, armata ucraineana ar fi inceput sa foloseasca un tip nou de armament capabil sa sc ...
-
Codul de pe Piatră: Misterele și adevărurile simbolurilor dintr-un cimitir evreiesc - Ce caută Piramida și Steaua lui David pe două morminte alăturate
Între teoriile conspirației cu „piramide Illuminati” și tradiția biblica a binecuvantarii, monumentele ...
-
Sokwik Spring Collection - nuante de gel-lac care imbraca primavara in eleganta, prospetime si feminitate
Primavara are intotdeauna ceva aparte. Vine cu mai multa lumina, cu mai multa delicatete, cu dorinta aceea fireasca de a ...
-
Setea Planetei: Spectrul secetei afectează atât jumătate din Omenire dar și dezvoltarea Inteligentei Artificiale
Harta stresului hidric mondial ne ofera astazi o imagine sumbra a unei realitați pe care mulți dintre noi o ignoram: apa ...
-
Fizicienii au decis că întunericul se deplasează cu o viteză mai mare decât cea a luminii trecând într-o altă dimensiune
Fizicienii au observat „vartejuri intunecate” in undele de lumina care se mișca mai repede decat viteza lumi ...
-
Românul care a sculptat faimosul chip al lui Iisus Cristo Redentor a murit într-un accident stupid
Cand 2 milioane de turiști pe an se uita la chipul lui Iisus din Rio de Janeiro, nu știu ca se uita la lucrarea unui scu ...
-
CNA a închis și Radio GOLD FM. Cozmin Gușă acuză o operaține de cenzură politică: "Adevărul nu trebuie spus!” Daria Gușă: "Licența a fost ridicată abuziv!"
Cozmin Gușa a anunțat ca CNA a ridicat licența postului Gold FM, imediat dupa ce institutia de cenzura a inchis și postu ...
-
Scandal imens în mass-media din România: CNA a ridicat licența de emisie a Realitatea Plus, cu unanimitate de voturi
Consiliul Național al Audiovizualului a decis, cu unanimitate de voturi, sa ridice licența de emisie a postului Realitat ...
-
Cine amenajează în București Parcul „Donald Trump" și ce se sărbătorește cu această ocazie?
Un nou parc va fi amenajat in București și se va numi „Donald Trump", dupa președintele SUA, pentru a marca 250 de ...
-
The Guardian: Războiul haotic al lui Trump împotriva Iranului a intrat în a șasea săptămână pentru că luptă cu un adversar pe care nu îl înțelege
Cinci saptamani. Suntem acum in a cincea saptamana și intram in a șasea saptamana a razboiului impotriva Iranului. Cee ...
-
Liderul suprem al Iranului nu poate conduce țara: S-ar afla în stare de inconștiență, tratat în secret pentru o afecţiune „gravă"
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul celui care a detinut anterior aceasta pozitie, ar fi „incapa ...
-
Mai mult companii aeriene se pregătesc pentru raționalizarea combustibilului: Zborurile vor fi anulate. Oamenii rămân fără vacanțe
Un expert in calatorii susține ca lipsa de combustibil ar putea duce la anularea unor zboruri in vara. Raționalizarea co ...
-
Revoltă la nivel înalt în armata SUA? Comandanții de rang înalt ar putea refuza să execute ordinul lui Donald Trump
Un general american in retragere susține ca mai mulți comandanți din armata SUA ar putea refuza ordinul lui Donald Trump ...
-
O poezie premonitorie răscolește internetul: "Nebunii urcă-n vârf de tot, comandă lumea idiot, se-aruncă-n lume maladii, popoarele spre-a se rări, că-s prea mulţi oameni..."
O poezie de Adrian Paunescu pare ca descrie perfect lumea in care traim, avand asadar si o latura premonitorie, tinand c ...
-
O justiție slută, coruptă și ciufută (III)
Dupa reinființarea in 1993 a Curții de Apel Oradea (care are sub jurisdicție instanțele judecatorești din județele Bihor ...
-
„Misiunea de salvare" a SUA în sudul Isfahanului expusă ca o tentativă eșuată de invazie terestră
Noile imagini satelitare dezvaluie ca avioanele de lupta ale Forțelor Aeriene ale SUA au efectuat lovituri extinse folos ...
-
O teorie foarte ciudată arată că echipajele umane ale misiunilor spațiale nu pot ajunge pe Lună fără a urma un traseu cvadrodimensional numit Sticla lui Klein
Foarte ciudat, dar si foarte interesant in acelasi timp. Sticla, sau carafa "Klein" - cum mai este numita - este o forma ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu