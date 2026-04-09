Povestea olimpicului de 14 ani din Iași împins la moarte chiar de Paștele catolic de un pakistanez

O liniște apăsătoare s-a așternut peste o comunitate din județul Iași, după ce un adolescent de doar 14 ani, olimpic cunoscut pentru rezultatele sale excepționale la școală, și-a pus capăt zilelor. În spatele tragediei se conturează un fir tulburător: conversații online, o identitate falsă și o succesiune de provocări care, pas cu pas, l-ar fi împins pe copil spre un gest extrem.

Totul ar fi început cu câteva săptămâni înainte, când băiatul a intrat în contact, în mediul online, cu o persoană despre care familia spune că ar proveni din Pakistan. Adolescentul ar fi fost convins că discută cu cineva de vârsta lui, iar dialogurile au devenit rapid frecvente. În timp, conversațiile ar fi căpătat o turnură neașteptată. La început, cerințele păreau inofensive - mici provocări, aparent banale. Însă, treptat, acestea ar fi devenit tot mai apăsătoare și periculoase.

Potrivit apropiaților, băiatului i s-ar fi cerut inițial să renunțe la lucruri care îi plăceau, precum mâncarea preferată. Ulterior, provocările ar fi degenerat, transformându-se în îndemnuri de a-și face rău. Finalul a fost devastator. Sub presiunea acestor solicitări repetate, adolescentul ar fi ajuns să își ia viața chiar în ziua în care familia sărbătorea Paștele catolic. A fost găsit fără suflare, în spatele casei, de propriul tată.

După tragedie, un element crucial a ieșit la iveală. Sora băiatului a mărturisit că și ea fusese contactată de aceeași persoană. În acel moment, familia a realizat că nu era o întâmplare izolată, ci un tipar. Individul ar folosi conturi false pentru a aborda adolescenți de 14-15 ani. Mai multe persoane din comuna Răducăneni ar fi primit mesaje similare, ceea ce ridică suspiciuni că fenomenul ar putea fi mai extins.

Cazul a fost adus în atenția poliției, iar anchetatorii încearcă acum să deslușească întreaga poveste. Se fac eforturi pentru a debloca telefonul copilului, în speranța că vor putea reconstrui ultimele conversații și identifica persoana responsabilă. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca acesta să nu fie un caz singular, iar verificările continuă pentru a stabili dimensiunea reală a pericolului.