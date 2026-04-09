Cafeaua de la automat e o bombă bacteriologică: Analizele de laborator din București au socos la iveală că licoarea are mii de bacterii patogene

O simplă cafea cumpărată de la automat poate ascunde un risc serios pentru sănătate. Probe de cafea au fost colectate din mai multe automate amplasate în zone intens circulate din București, inclusiv din Gara de Nord, și analizate ulterior în laborator. În total, au fost verificate mai multe mostre, toate fiind duse la Institutul de Cercetări Alimentare pentru testare. Rezultatele analizelor au indicat prezența unui număr mare de microorganisme într-un singur pahar de cafea.

„Una dintre probe ajunge la un număr total de germeni de 4700. Înmulţiţi acest 4700 cu 150 de mililitri de cafea pe care o bem şi ajungem la un număr extrem de mare de microorganisme pe care le introducem fără să ne dorim acest lucru în organismul nostru. Ne pot îmbolnăvi şi pentru că nu sunt bacterii uzuale de murdărie, enterobacterii, putem presupune că sunt alte bacterii, poate fi lysteria, poate fi legionella, sunt bacterii patogene care ne îmbolnăvesc şi ne îmbolnăvesc grav", explică pentru sursa citată Alexandru Cîrîc, director ICA.

Medicii avertizează că, în cazuri mai grave, astfel de contaminări pot duce la afecțiuni serioase, inclusiv listerioză. Specialiștii subliniază că problema nu este cafeaua în sine, ci traseul pe care aceasta îl parcurge în interiorul aparatului. Importatorii din domeniu confirmă că riscul major nu vine din materia primă, ci din întreținerea defectuoasă a aparatelor. În plus, analizele au mai arătat că unele produse nu sunt, de fapt, cafea în sensul clasic, ci amestecuri pe bază de pulberi instant.

„În acest aparat avem apă fierbinte care trece prin cafea, acel produs în acel moment este steril. Ulterior, el curge prin niște trasee și capete de dozare. În acel traseu foarte scurt, de câțiva centimetri, reușește să se contamineze la niște niveluri foarte mari, asta înseamnă că pe acel traseu de poate 10 cm nu s-a spălat niciodată. Suntem în situația în care ar trebui să ne apucăm să căutăm bacterie cu bacterie să aflăm cu ce sau ce ne poate îmbolnăvi de la o simplă cafea. Dacă era un singur produs, spuneam ca a fost accidental. Aparatele nu se spală!", explică Alexandru Cîrîc

„Bacteriile nu prea au cum să vină de la cafea boabe, pentru că odată prăjită, nu ar putea să conțină aceste bacterii. Pericolul principal este igiena aparatului și prafurile solubile. Dacă e îngrijit necorerspunzător și pe tot traseul acela hidraulic pot apărea bacterii", concluzionează Lică. „Există reguli şi în general la companiile mari care operează aparate, există o frecvenţă a igienizării aparatelor, în ultima perioadă chiar cei de la DSV şi ANPC au început să controleze aceste aparate. Foarte multe aparate au fost scoase din exterior, lucru care le face să fie un pic mai safe", mai spune importatorul.

„Este un miros de cafea instant, spuma este de cafea instant, cel puţin două din cinci probe aduse nu cred că sunt cafea obţinută prin râşnire şi ca un espresso. Sunt probabil un fel de 3 în 1. Sunt cafele instant provenite din nişte pulberi, de aceea şi conţin zahăr, pentru că pulberea respectivă conţine şi cafea instant, conţine poate şi colorant. Poate şi potenţiator de aromă", explică și directorul ICA.

În plus, potrivit concluziilor din laborator, în unele cazuri conținutul de zahăr este ridicat, iar cantitatea de cafea propriu-zisă este redusă. Specialiștii din domeniu arată că băutura obținută la automat diferă semnificativ de cafeaua preparată profesional. Degustătorii explică faptul că o cafea reală are caracteristici clare de aspect, aromă și gust, iar aceste elemente lipsesc adesea în produsele de tip vending. Totodată, reprezentanții industriei subliniază că aparatele nu pot reproduce calitatea extracției realizate de echipamentele profesionale.