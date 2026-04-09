Cazul zguduitor al arhitectului care a recunoscut că a omorât 8 femei

Rex Heuermann, arhitectul acuzat că se află în spatele crimelor de la Gilgo Beach, a făcut un pas decisiv în fața justiției: a recunoscut că a ucis opt femei. Mărturisirea sa aduce răspunsuri, dar redeschide și rănile unor familii care au așteptat trei decenii pentru adevăr.

În timpul unei audieri intens așteptate, bărbatul de 62 de ani a admis, fără ezitare, implicarea sa în cele opt crime. În trecut, el se declarase nevinovat pentru șapte dintre ele, însă în urma unui acord cu procurorii a recunoscut și o a opta faptă, pentru care nu fusese inculpat inițial. Întrebat de judecător cum se declară, răspunsul său a fost simplu și direct: „Vinovat". Declarațiile făcute în instanță au scos la iveală detalii cutremurătoare. Unele dintre victime au fost dezmembrate, iar altele au fost legate înainte de a fi abandonate în diferite zone din Long Island, statul New York.

Potrivit anchetatorilor, modul de operare a fost unul constant. Victimele erau atrase prin intermediul unor telefoane de unică folosință și prin promisiuni de bani. În majoritatea cazurilor, atacurile se terminau prin strangulare, iar trupurile erau ulterior legate și învelite în pânză de iută. Autoritățile susțin că aceste crime au fost planificate cu minuțiozitate, iar dovezile descoperite indică faptul că suspectul ar fi avut intenții similare și pentru alte posibile victime.

Originile cazului duc înapoi până în 1993, însă ancheta a fost oficial declanșată în 2010, după dispariția lui Shannan Gilbert. Descoperirea mai multor rămășițe umane, aparținând în mare parte unor tinere implicate în industria sexului, a conturat ipoteza existenței unui criminal în serie. Cu toate acestea, investigația a stagnat ani la rând, stârnind nemulțumirea familiilor victimelor, care au acuzat autoritățile că nu au tratat cazul cu suficientă seriozitate.

Abia în 2022, odată cu formarea unei echipe speciale, ancheta a fost relansată. Analizele ADN, datele de telefonie și mărturiile martorilor au dus, în cele din urmă, la identificarea lui Heuermann. Anchetatorii susțin că bărbatul ducea o existență aparent normală, fiind un arhitect respectat în Manhattan, în timp ce, în secret, ar fi comis crimele. Printre probele cheie s-au numărat un fir de păr descoperit pe materialul care învelea una dintre victime și ADN-ul obținut dintr-o crustă de pizza aruncată.

Există suspiciuni că acesta ar fi urmărit evoluția cazului și chiar ar fi contactat familiile victimelor folosind telefoane anonime. De-a lungul anilor, mai multe femei au dispărut de pe Long Island, iar în unele cazuri rămășițele lor au fost descoperite după perioade îndelungate. Un moment cheie a fost în 2010, când patru victime, cunoscute drept „Gilgo Four", au fost găsite în condiții similare, sugerând un tipar clar. Ulterior, alte descoperiri au consolidat ipoteza unui criminal în serie.

Cele opt victime identificate sunt Maureen Brainard-Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Jessica Taylor, Valerie Mack, Sandra Costilla și Karen Vergata. Audierea a atras un interes uriaș, sala de judecată fiind neîncăpătoare, iar autoritățile fiind nevoite să amenajeze spații suplimentare. Pentru familiile victimelor, momentul a reprezentat o formă de eliberare după ani de incertitudine. „A fost un drum lung, plin de speranță și durere. Astăzi simțim, în sfârșit, că există răspundere", a declarat Melissa Cann, sora uneia dintre victime. Procurorii au subliniat că femeile ucise erau „mame, surori și fiice", iar implicarea familiilor a avut un rol esențial în menținerea cazului în atenția publicului.

Procurorii solicită pedeapsa maximă: închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Sentința este așteptată pe 17 iunie. În urma acordului, Heuermann va coopera cu FBI, iar autoritățile au renunțat la alte acuzații legate de cele opt victime. Totuși, cazul nu este complet închis. Familia uneia dintre victime a deschis deja un proces civil împotriva sa și a apropiaților. Avocații familiei susțin că soția și fiica acestuia nu au avut nicio implicare în crime. „Responsabilul a acționat singur", au declarat aceștia.