Nu doar războiul amenință lumea: Fenomenul total neprevăzut care ar putea declanșa o criză alimentară mondială

Un fenomen rar se conturează și ar putea grăbi declanșarea unei crize alimentare mondiale. Experții sunt îngrijorați deoarece fenomenul meteorologic ar agrava efectele războaielor din Orientul Mijlociu și din Ucraina.

Un fenomen meteorologic rar ar putea provoca o criză alimentară globală, avertizează experții citați de CNBC. Este vorba despre un eveniment „super El Niño" care ar putea să apară la sfârșitul acestui an. El Niño este fenomenul care apare la câțiva ani și care presupune încălzirea temperaturii suprafeței mării, provocând anomalii precum seceta extremă, furtuni puternic sau ploi torențiale. Meteorologii avertizează că fenomenul care se conturează ar putea avea o amploare mult mai mare decât în trecut.

Și mai grav este că un fenomen de asemenea amploare se va suprapune peste crizele multiple provocate de războaie. Prețul combustibililor și al îngrășămintelor au explodat provocând scumpiri în lanț în toată lumea, inclusiv la alimente. De aceea, economiștii se tem că prin suprapunerea crizelor s-ar putea produce „furtuna perfectă" cu efecte greu de prezis asupra economiei și societății. Unele mărfuri sunt deosebit de expuse evenimentului meteorologic, El Niño punând de obicei presiune asupra prețului la cacao, ulei, orez și zahăr. De asemenea, printre primele produse afectate sunt bananele, ceaiul, cafeaua, ciocolata și carnea de la animale hrănite cu soia.