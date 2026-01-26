Romanița Iovan a primit semne divine de la Adrian Iovan! Vedeta îi simte prezența în viața ei: "Am văzut o inimă"

Romanița Iovan și fiul ei fac tot ce pot pentru a-i păstra vie amintirea lui Adrian Iovan. Vedeta îi simte vie prezența în viața și, la mai bine de zece ani de la moartea lui, primește semne divine din partea celebrului aviator.

Vedeta se implică, alături de fiul ei, în diferite acțiuni prin care îl comemorează pe Adrian Iovan, iar fiecare eveniment are o parte foarte specială pentru ea. Romanița a mărturisit care sunt semnele divine care apar în viața ei, în momente cheie care au legătură cu Adrian Iovan.

Săptămâna trecută s-au împlinit 12 ani de când regretatul aviator s-a stins din viață într-un accident grav, iar fosta soție și fiul lor l-au omagiat. Vedeta a declarat că în fiecare an, în acea zi e un soare strălucitor pe cer. De asemenea, apar diferite semne pentru Romanița Iovan, inclusiv o inimă în formă de zăpadă, cu un semn care a pus-o pe gânduri.

Romanița Iovan reușește să aibă o relație foarte apropiată cu fiul ei Albert. Nu este doar o mamă pentru el, ci este și o prietenă de încredere, în care băiatul găsește mereu înțelegerea și ascultarea de care are nevoie. Romanița speră ca relația cu fiul ei să rămână mereu la fel de apropiată așa cum este acum.