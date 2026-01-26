Ciclul solar de 11 ani se regăsește în organismul uman. Vârstele la care corpul face salturi biologice semnificative și produc îmbătrânirea accentuată
Postat la: 26.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Îmbătrânirea nu este un proces lent și uniform, așa cum s-a crezut decenii la rând. Un studiu realizat de cercetători de la Stanford arată că organismul uman trece prin „șocuri biologice" la fiecare 11 ani, doua dintre ele fiind majore, la vârstele de 44 și 66 de ani, când schimbările moleculare se accelerează brusc.
O echipă de la Stanford School of Medicine a urmărit peste 135.000 de markeri biologici la 108 persoane, pe parcursul mai multor ani. Studiul, condus de dr. Michael Snyder, șeful departamentului de genetică, a constatat că 81% dintre moleculele asociate îmbătrânirii au prezentat modele de schimbare non-liniare. În loc să evolueze constant, activitatea moleculară a trecut prin modificări rapide la două vârste bine definite: 44 și 66 de ani. Ambele varste fiind divizibile cu 11, coincidenta i-a facut pe cercetatori sa se intrebe daca nu cumva "bornele" biologiei umane sunt din 11 in 11 ani, la fel ca si ciclurile solare.
La 11 ani se termina copilaria si se intra in pubertate si adolescenta, care se incheie la 22 de ani cand si organismul este complet implinit si se vorbeste despre un tânar, apoi la 33 de ani despre un adult, la 44 de ani despre un om matur, la 55 de ani apare varful de maturitate si relaxare, iar la 66 de ani incepe efectiv batranetea, la 77 de ani senioratul, ca la 88 de ani (pentru cei care ajung in acest stadiu) sa fie vorba despre perioada de declin al vietii, precentenară, ca la 99 ade ani (in cazurile foarte rare) sa fie vorba despre intrarea in centenariat. Dar cele mai importante perioade comune sunt la 44 si 66 de ani, iar pentru o categorie mica de persoane la 88 de ani.
Cercetarea publicată în Nature Aging s-a bazat pe seturi de date "multi-omice", incluzând date metabolomice, proteomice și ale microbiomului. Studiul a evidențiat modificări semnificative ale funcțiilor cardiovasculare, imunitare și metabolice în aceste intervale de vârstă. Printre acestea s-au numărat fluctuații ale metabolismului lipidelor, procesării alcoolului și cafelei, precum și markeri asociați bolilor cardiovasculare.
Dr. Xiaotao Shen, coautor al studiului, a observat o densitate ridicată de tranziții moleculare concentrate în jurul pragurilor de vârstă, preponderent la 44 si 66 de ani. Acestea nu au apărut în intervalele de vârstă adiacente, sugerând existența unor perioade distincte de volatilitate biologică crescută. Studiul a pus un accent deosebit pe microbiom, localizat în principal în tractul gastrointestinal. Modificările în compoziția microbiomului au fost puternic asociate cu pragurile de vârstă.
Aceste schimbări sunt legate de procese fiziologice-cheie, inclusiv absorbția nutrienților, semnalizarea imunitară și producția de neurochimicale. Cercetătorii au observat că diversitatea și abundența microbiană s-au modificat în paralel cu markerii moleculari sistemici. Această co-variere consolidează cercetările existente care sugerează că microbiomul joacă un rol în modularea procesului de îmbătrânire biologică. Perturbările echilibrului microbian au fost asociate anterior cu declinul cognitiv, afecțiuni inflamatorii și boli metabolice.
Dacă vor fi validate prin studii suplimentare, aceste rezultate ar putea influența ghidurile clinice de screening și ar putea remodela modul în care este evaluat riscul de sănătate. Modelele actuale se bazează adesea pe vârsta cronologică drept indicator al riscului fiziologic. Cercetarea de la Stanford propune un cadru alternativ, ancorat în tranziții biologice asociate unor etape specifice ale vieții. Dezvoltarea farmaceutică s-ar putea orienta, de asemenea, către terapii care vizează mecanismele biologice ce se intensifică în jurul acestor puncte de inflexiune identificate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Michael Schumacher s-a ridicat din pat și se plimbă cu scaunul cu rotile. A fost surprins într-o imagine recentă cu un îngrijitor VIDEO
Fostul campion de Formula 1 Michael Schumacher pare ca și-ar fi revenit in mod miraculos la aproape 12 ani de la acciden ...
-
Truc genial din filmul "Alien": cum și-a folosit regizorul propriii copii pentru o scenă imposibilă
În filmul „Alien", regizorul Ridley Scott a folosit scurtaturi incredibile și trucuri de camera pentru a tra ...
-
Metropola TV are un nou director general: Dan Cristian Popescu
Compania Publivol SA, detinuta de Consiliul Local Voluntari detine licentele pentru postul Metropola TV si pentru radiou ...
-
Colesterolul rău ridicat? Care este cea mai bună metodă de a prepara cafeaua pentru a reduce LDL
Cafeaua conține diterpene, compuși care pot crește nivelul colesterolului „rau" (LDL). Acest colesterol poate prov ...
-
Testul ADN care a dărâmat mitul de la Curtea de Argeș! Cine zace, de fapt, în mormântul lui Vlaicu Vodă
Biserica Domneasca din Curtea de Argeș pastreaza, de mai bine de un secol, un mister care a ținut in priza atat istorici ...
-
Greșeala pe care o fac aproape toți: de ce pâinea nu trebuie ținută în pungă
Deși painea ocupa un loc central in dieta romanilor, metoda corecta de a o pastra proaspata și crocanta ramane un mister ...
-
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns să stea stradă: "Am nevoie de ajutor. Nu am bani pentru mâncare și adăpost"
Charlotte Nastase, fiica adoptiva a legendarului tenismen Ilie Nastase, susține ca este intr-o situație disperata. Femei ...
-
Statul are de recuperat sume uriașe din amenzi date prostituatelor. Acestea pot scăpa de datorii muncind la mânăstiri sau cimitire
Sumele datorate de persoanele care practica prostituția catre autoritațile locale au ajuns la nivelul zecilor de milioan ...
-
Țara în care sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală: turiștii sunt vizați și ei
Sexul in afara casatoriei a devenit o infracțiune penala in Indonezia. La 2 ianuarie, un nou Cod Penal (CC), adoptat in ...
-
Greu de crezut cum s-a schimbat acest sex-simbol de la Hollywood. Nici fanii infocați nu-l mai recunosc pe acest actor de legendă
Este greu de crezut cum se poate schimba destinul unui om, mai ales cand vorbim despre cineva care, in anii '80, era con ...
-
Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!
Un grup de cercetatori europeni a publicat un studiu uimitor care arata ca Freddie Mercury poseda una dintre cele mai ex ...
-
Paula Seling a generat un scandal uriaș, după ce a vorbit în limba rusă la finala Eurovision Moldova
Artista Paula Seling, membra a juriului internatopnal, a avut un mesaj la finala nationala Eurovision Moldova 2026 si a ...
-
Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"
Alexandra Gleave, expert in medicina fizica și recuperare, care promoveaza fitnessul și starea de bine pe rețelele socia ...
-
Un ministru italian suspectat de furtul spectaculos al unui tablou celebru
Parchetul italian a anunțat la inceputul lui 2024 ca a deschis o ancheta impotriva secretarului de stat pentru cultura V ...
-
FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii
Daca oamenii de știința au studiat creierele criminalilor in serie și spun ca aceștia au probleme legate de cortexul pre ...
-
Unde poți vedea 33.000 de ore de clipuri video din istoria muzicii de la MTV
Pentru tinerii obișnuiți cu algoritmii TikTok și cu muzica la un click distanța pe Spotify, ideea de a sta ore intregi i ...
-
Carmen Harra anunță răsturnarea puterii politice, în România în 2026: "E un nou început, cu alți oameni"
Celebra prezicatoare Carmen Harra anunța o rasturnare de regim la in marile state: „Anul asta este al rasturnarilo ...
-
Răsturnare de situație. Cătălin Măruță anunță că rămâne la PRO TV după ce emisiunea îi va fi scoasă din grilă
Vestea ca emisiunea La Maruța va fi scoasa din grila Pro TV din luna februarie i-a luat prin surprindere atat pe cei imp ...
-
Fenomenul care uimește oamenii de știință. Țara în care oamenii trăiesc peste 110 ani: care este secretul longevității
Diversitatea genetica a țarii și „supercentenarii" sai ar putea explica de ce unii oameni traiesc peste 110 ani, o ...
-
Mogulul Adrian Sârbu a rămas fără apartamentul din blocul miliardarilor
Adrian Sarbu, „taticul" Pro TV, a suferit o lovitura grea in urma cu mai mult timp. Fostul patron de televiziune a ...
-
Ce salariu încasa Cătălin Măruță. Primele reacții după ce PRO TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță" după 18 ani
PRO TV a anunțat in seara de 12 ianuarie 2026 ca emisiunea „La Maruța" se va incheia dupa 18 ani de difuzare, ulti ...
-
Cercetătorii încearcă să descopere secretele longevității în ADN-ul celor mai vârstnici oameni din lume
Speranța de viața in țarile cu cea mai mare longevitate, precum Japonia, Italia și Spania, oscileaza in jurul valorii de ...
-
Cum te poate ajuta cafeaua să slăbești și să scazi riscul de a face diabet de tip 2
Nivelul de cofeina din sange ar putea influența direct cantitatea de grasime corporala și riscul de diabet de tip 2, pot ...
-
Scandal pe manele: Florin Salam, umilit pe scenă de managerul localului care a urcat val-vârtej și i-a smuls microfonul
Florin Salam a fost protagonistul unui moment tensionat și rar intalnit in cariera sa, in timpul unui concert susținut p ...
-
A depus plângere la poliție împotriva soțului pentru că i-a ascuns că este chel. Ce acuzații mai aduce femeia
O femeie din India s-a dus la poliție sa depuna plangere impotriva soțului ei, pe motiv ca a fost indusa in eroare in pr ...
-
Ghidul complet al consumatorului de cafea: cum să te bucuri de aportul de cofeină fără să fie periculos pentru sănătate
Cafeina, substanța naturala care se regasește in cafea, poate aduce beneficii reale pentru sanatate, dar numai in anumit ...
-
De ce renunță generația Z să mai bea alcool față de milenali
Perioada sarbatorilor inseamna, de regula, ospațuri pe cinste și bautura din belșug, insa imediat dupa acestea vin rezol ...
-
Cât este de periculos fastingul? Un studiu recent pune sub semnul întrebării beneficiile postului intermitent
Postul intermitent este adesea prezentat ca o soluție simpla pentru reglarea metabolismului și imbunatațirea sanatații c ...
-
Dietele Paleo si Carnivore sunt niște bazaconii: Oamenii din peșteri mâncau în mare parte vegan conform unui studiu de netagaduit
Un nou studiu a demontat planul general de alimentație din spatele dietelor Paleo și Carnivore, descoperirile sugerand c ...
-
Câinele este singura ființă care "a semnat un contract de loialitate" absolută cu specia umană
De mii de ani, cainii și-au adaptat musculatura feței pentru a putea comunica emoții pe care noi sa le ințelegem, fiind ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu