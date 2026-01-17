Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"

Postat la: 17.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun:

Alexandra Gleave, expert în medicină fizică și recuperare, care promovează fitnessul și starea de bine pe rețelele sociale, a împărtășit micul ei dejun preferat, bogat în nutrienți, dezvăluind cum reușește să consume 30 de grame de proteine înainte de ora 6 dimineața cu ajutorul acestei rețete.

Alexandra explică: „Diminețile devreme înseamnă că am nevoie de ceva pe care să-l pot mânca rapid, să fie ușor de digerat și la care să nu trebuiască să mă gândesc prea mult. O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii dimineața. Asta mă duce aproape de 30 g de proteine înainte de vizite, fără să apelez la batoane sau shake-uri. Rețeta are și nutrienți suplimentari din semințe de chia și in, care ajută la menținerea concentrării înainte de o zi plină de muncă."

Ingrediente

  • 80 g făină integrală
  • 20 g semințe de chia
  • 15 g semințe de in
  • 2 banane bine coapte
  • 2 ouă
  • 1 cană lapte de migdale neîndulcit
  • 2 cupe de pudră proteică
  • 40 g fulgi de ciocolată
  • 1 lingură praf de copt
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • ½ linguriță sare

Mod de preparare

  • Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează o tavă de chec cu hârtie de copt.
  • Pasează bananele într-un bol până devin fine, apoi adaugă ouăle, laptele de migdale și extractul de vanilie, amestecând bine.
  • Încorporează restul ingredientelor și amestecă ușor până la omogenizare, având grijă să nu amesteci excesiv.
  • Toarnă compoziția în tava pregătită și nivelează suprafața.
  • Coace la 180°C timp de aproximativ 35 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată.
  • Lasă checul să se răcească puțin înainte de a-l tăia în opt-zece felii și a-l servi.

Fiecare felie furnizează aproximativ 129 de calorii din macronutrienți și în jur de 8 grame de proteine, fiind o opțiune ușoară, dar sățioasă.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"

Postat la: 17.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Alexandra Gleave, expert în medicină fizică și recuperare, care promovează fitnessul și starea de bine pe rețelele sociale, a împărtășit micul ei dejun preferat, bogat în nutrienți, dezvăluind cum reușește să consume 30 de grame de proteine înainte de ora 6 dimineața cu ajutorul acestei rețete.

Alexandra explică: „Diminețile devreme înseamnă că am nevoie de ceva pe care să-l pot mânca rapid, să fie ușor de digerat și la care să nu trebuiască să mă gândesc prea mult. O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii dimineața. Asta mă duce aproape de 30 g de proteine înainte de vizite, fără să apelez la batoane sau shake-uri. Rețeta are și nutrienți suplimentari din semințe de chia și in, care ajută la menținerea concentrării înainte de o zi plină de muncă."

Ingrediente

  • 80 g făină integrală
  • 20 g semințe de chia
  • 15 g semințe de in
  • 2 banane bine coapte
  • 2 ouă
  • 1 cană lapte de migdale neîndulcit
  • 2 cupe de pudră proteică
  • 40 g fulgi de ciocolată
  • 1 lingură praf de copt
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • ½ linguriță sare

Mod de preparare

  • Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează o tavă de chec cu hârtie de copt.
  • Pasează bananele într-un bol până devin fine, apoi adaugă ouăle, laptele de migdale și extractul de vanilie, amestecând bine.
  • Încorporează restul ingredientelor și amestecă ușor până la omogenizare, având grijă să nu amesteci excesiv.
  • Toarnă compoziția în tava pregătită și nivelează suprafața.
  • Coace la 180°C timp de aproximativ 35 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată.
  • Lasă checul să se răcească puțin înainte de a-l tăia în opt-zece felii și a-l servi.

Fiecare felie furnizează aproximativ 129 de calorii din macronutrienți și în jur de 8 grame de proteine, fiind o opțiune ușoară, dar sățioasă.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE