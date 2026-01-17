Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"

Alexandra Gleave, expert în medicină fizică și recuperare, care promovează fitnessul și starea de bine pe rețelele sociale, a împărtășit micul ei dejun preferat, bogat în nutrienți, dezvăluind cum reușește să consume 30 de grame de proteine înainte de ora 6 dimineața cu ajutorul acestei rețete.

Alexandra explică: „Diminețile devreme înseamnă că am nevoie de ceva pe care să-l pot mânca rapid, să fie ușor de digerat și la care să nu trebuiască să mă gândesc prea mult. O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii dimineața. Asta mă duce aproape de 30 g de proteine înainte de vizite, fără să apelez la batoane sau shake-uri. Rețeta are și nutrienți suplimentari din semințe de chia și in, care ajută la menținerea concentrării înainte de o zi plină de muncă."

Ingrediente

80 g făină integrală

20 g semințe de chia

15 g semințe de in

2 banane bine coapte

2 ouă

1 cană lapte de migdale neîndulcit

2 cupe de pudră proteică

40 g fulgi de ciocolată

1 lingură praf de copt

1 linguriță scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie

½ linguriță sare

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează o tavă de chec cu hârtie de copt.

Pasează bananele într-un bol până devin fine, apoi adaugă ouăle, laptele de migdale și extractul de vanilie, amestecând bine.

Încorporează restul ingredientelor și amestecă ușor până la omogenizare, având grijă să nu amesteci excesiv.

Toarnă compoziția în tava pregătită și nivelează suprafața.

Coace la 180°C timp de aproximativ 35 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată.

Lasă checul să se răcească puțin înainte de a-l tăia în opt-zece felii și a-l servi.

Fiecare felie furnizează aproximativ 129 de calorii din macronutrienți și în jur de 8 grame de proteine, fiind o opțiune ușoară, dar sățioasă.