Metropola TV are un nou director general: Dan Cristian Popescu

Compania Publivol SA, deţinută de Consiliul Local Voluntari deţine licenţele pentru postul Metropola TV şi pentru radioul Sport Total FM şi operează reclamele Outdoor. Noul director general al Publivol este Dan Cristian Popescu, Consilier în Primăria Capitalei din partea PSD şi fost candidat la Primăria Sectorului 2.

În trecut, a fost parlamentar Forţa Civică, apoi PNL şi PSD, iar în urmă cu peste 20 de ani a fost director de dezvoltare în compania care opera B1 TV, înainte ca Sorin Oancea să intre în acţionariat. Metropola TV va fi relansată, cu accent pe actualitate. Contactat de Paginademedia.ro, Dan Cristian Popescu a detaliat care este mandatul şi care sunt planurile cu Metropola TV.

"Mandatul meu este de un an de zile, timp în care trebuie să îmbunătăţesc audienţele şi situaţia economică. În prezent postul are un singur buletin de ştiri, la ora 18.00. Este prea puţin. Va fi cel puţin încă unul. Vom încerca o îmbunătăţire a grilei de programe, să fim mai ancoraţi în realităţile Metropolei. În principiu, vrem să ne folosim de resursele pe care le avem, nici să aducem oameni, dar nici să plece nimeni. Să optimizăm ceea ce avem.", a declarat Popescu.

Dan Cristian Popescu: "Nu am un audit clar, nu este o situaţie strălucită, dar este o situaţie în care putem funcţiona. Avem nişte restanţe la ANAF, dar sunt într-o limită gestionabilă. Un obiectiv al meu este cel puţin să reduc dependenţa de bugetul public, să devină sustenabilă comercial. Măcar să o reduc, dacă nu se poate renunţa la această dependenţă", a mai spus Dan Cristian Popescu.