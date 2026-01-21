Colesterolul rău ridicat? Care este cea mai bună metodă de a prepara cafeaua pentru a reduce LDL
Postat la: 21.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cafeaua conține diterpene, compuși care pot crește nivelul colesterolului „rău" (LDL). Acest colesterol poate provoca acumularea de placă în artere și poate duce la probleme cardiace. Dar există o modalitate prin care cafeaua poate reduce colesterolul - trebuie doar să fie preparată corect.
Un nou studiu a descoperit că prepararea cafelei cu filtre de hârtie este cea mai bună pentru sănătatea inimii. Oamenii de știință suedezi au testat diferite metode de preparare a cafelei, inclusiv presa franceză, filtrele de hârtie și aparatele de cafea, pentru a compara nivelurile de diterpene. Se pare că cafeaua nefiltrată, cum ar fi cea preparată în stil scandinav și turcesc, conține cea mai mare cantitate de diterpene, în timp ce cafeaua preparată cu un filtru de hârtie conține cea mai mică cantitate.
„Dacă bei regulat cafea preparată cu mașini de espresso, aceasta poate afecta nivelul colesterolului, dar depinde de mașină și de faptul dacă cafeaua este filtrată în timpul preparării", a explicat dr. David Egman, autor senior și cercetător asociat în nutriție clinică și metabolism la Universitatea din Uppsala. În plus, oamenii de știință au descoperit că multe mașini de cafea de la locul de muncă nu filtrează corespunzător diterpenele. „Înlocuirea a trei cești de cafea preparată într-un aparat de cafea cu cafea preparată într-un filtru de hârtie cinci zile pe săptămână poate reduce riscul de boli cardiovasculare cu 13% în cinci ani".
Un studiu din 2020 a descoperit, de asemenea, o legătură între cafeaua nefiltrată și un risc crescut de boli cardiovasculare și deces. În același timp, recentele recomandări nutriționale din țările nord-europene avertizează împotriva consumului de cafea nefiltrată, datorită potențialului său de a crește nivelul colesterolului LDL. „Nu am testat încă acest lucru la oameni, dar este probabil că ar trebui să beți mai multe cești de cafea în timpul zilei de lucru pentru a observa un efect vizibil asupra nivelului colesterolului", a spus Igman.
Dacă sunteți îngrijorat de nivelul colesterolului, ar fi bine să încercați să treceți la cafeaua filtrată. Potrivit cercetătorilor, acest tip de cafea poate reduce riscul de boli de inimă, Alzheimer și accident vascular cerebral. „Tendința constantă este că consumul a aproximativ trei-patru cești de cafea pe zi este asociat cu o mortalitate și un risc de boli cardiace mai mici decât orice altă cantitate, și mai ales decât lipsa consumului de cafea", a adăugat dr. David Kao, profesor asociat de medicină și informatică biomedicală la Facultatea de Medicină a Universității din Colorado.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Testul ADN care a dărâmat mitul de la Curtea de Argeș! Cine zace, de fapt, în mormântul lui Vlaicu Vodă
Biserica Domneasca din Curtea de Argeș pastreaza, de mai bine de un secol, un mister care a ținut in priza atat istorici ...
-
Greșeala pe care o fac aproape toți: de ce pâinea nu trebuie ținută în pungă
Deși painea ocupa un loc central in dieta romanilor, metoda corecta de a o pastra proaspata și crocanta ramane un mister ...
-
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns să stea stradă: "Am nevoie de ajutor. Nu am bani pentru mâncare și adăpost"
Charlotte Nastase, fiica adoptiva a legendarului tenismen Ilie Nastase, susține ca este intr-o situație disperata. Femei ...
-
Statul are de recuperat sume uriașe din amenzi date prostituatelor. Acestea pot scăpa de datorii muncind la mânăstiri sau cimitire
Sumele datorate de persoanele care practica prostituția catre autoritațile locale au ajuns la nivelul zecilor de milioan ...
-
Țara în care sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală: turiștii sunt vizați și ei
Sexul in afara casatoriei a devenit o infracțiune penala in Indonezia. La 2 ianuarie, un nou Cod Penal (CC), adoptat in ...
-
Greu de crezut cum s-a schimbat acest sex-simbol de la Hollywood. Nici fanii infocați nu-l mai recunosc pe acest actor de legendă
Este greu de crezut cum se poate schimba destinul unui om, mai ales cand vorbim despre cineva care, in anii '80, era con ...
-
Freddie Mercury folosea metode vocale care nu ar trebui să existe în muzica occidentală. Culmea e că el era de fapt bariton!
Un grup de cercetatori europeni a publicat un studiu uimitor care arata ca Freddie Mercury poseda una dintre cele mai ex ...
-
Paula Seling a generat un scandal uriaș, după ce a vorbit în limba rusă la finala Eurovision Moldova
Artista Paula Seling, membra a juriului internatopnal, a avut un mesaj la finala nationala Eurovision Moldova 2026 si a ...
-
Super-rețeta virală a unui medic pentru micul dejun: "Nu-ti face foame pentru ore întregi și aduce aportul nutritiv pentru a fi în formă"
Alexandra Gleave, expert in medicina fizica și recuperare, care promoveaza fitnessul și starea de bine pe rețelele socia ...
-
Un ministru italian suspectat de furtul spectaculos al unui tablou celebru
Parchetul italian a anunțat la inceputul lui 2024 ca a deschis o ancheta impotriva secretarului de stat pentru cultura V ...
-
FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii
Daca oamenii de știința au studiat creierele criminalilor in serie și spun ca aceștia au probleme legate de cortexul pre ...
-
Unde poți vedea 33.000 de ore de clipuri video din istoria muzicii de la MTV
Pentru tinerii obișnuiți cu algoritmii TikTok și cu muzica la un click distanța pe Spotify, ideea de a sta ore intregi i ...
-
Carmen Harra anunță răsturnarea puterii politice, în România în 2026: "E un nou început, cu alți oameni"
Celebra prezicatoare Carmen Harra anunța o rasturnare de regim la in marile state: „Anul asta este al rasturnarilo ...
-
Răsturnare de situație. Cătălin Măruță anunță că rămâne la PRO TV după ce emisiunea îi va fi scoasă din grilă
Vestea ca emisiunea La Maruța va fi scoasa din grila Pro TV din luna februarie i-a luat prin surprindere atat pe cei imp ...
-
Fenomenul care uimește oamenii de știință. Țara în care oamenii trăiesc peste 110 ani: care este secretul longevității
Diversitatea genetica a țarii și „supercentenarii" sai ar putea explica de ce unii oameni traiesc peste 110 ani, o ...
-
Mogulul Adrian Sârbu a rămas fără apartamentul din blocul miliardarilor
Adrian Sarbu, „taticul" Pro TV, a suferit o lovitura grea in urma cu mai mult timp. Fostul patron de televiziune a ...
-
Ce salariu încasa Cătălin Măruță. Primele reacții după ce PRO TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță" după 18 ani
PRO TV a anunțat in seara de 12 ianuarie 2026 ca emisiunea „La Maruța" se va incheia dupa 18 ani de difuzare, ulti ...
-
Cercetătorii încearcă să descopere secretele longevității în ADN-ul celor mai vârstnici oameni din lume
Speranța de viața in țarile cu cea mai mare longevitate, precum Japonia, Italia și Spania, oscileaza in jurul valorii de ...
-
Cum te poate ajuta cafeaua să slăbești și să scazi riscul de a face diabet de tip 2
Nivelul de cofeina din sange ar putea influența direct cantitatea de grasime corporala și riscul de diabet de tip 2, pot ...
-
Scandal pe manele: Florin Salam, umilit pe scenă de managerul localului care a urcat val-vârtej și i-a smuls microfonul
Florin Salam a fost protagonistul unui moment tensionat și rar intalnit in cariera sa, in timpul unui concert susținut p ...
-
A depus plângere la poliție împotriva soțului pentru că i-a ascuns că este chel. Ce acuzații mai aduce femeia
O femeie din India s-a dus la poliție sa depuna plangere impotriva soțului ei, pe motiv ca a fost indusa in eroare in pr ...
-
Ghidul complet al consumatorului de cafea: cum să te bucuri de aportul de cofeină fără să fie periculos pentru sănătate
Cafeina, substanța naturala care se regasește in cafea, poate aduce beneficii reale pentru sanatate, dar numai in anumit ...
-
De ce renunță generația Z să mai bea alcool față de milenali
Perioada sarbatorilor inseamna, de regula, ospațuri pe cinste și bautura din belșug, insa imediat dupa acestea vin rezol ...
-
Cât este de periculos fastingul? Un studiu recent pune sub semnul întrebării beneficiile postului intermitent
Postul intermitent este adesea prezentat ca o soluție simpla pentru reglarea metabolismului și imbunatațirea sanatații c ...
-
Dietele Paleo si Carnivore sunt niște bazaconii: Oamenii din peșteri mâncau în mare parte vegan conform unui studiu de netagaduit
Un nou studiu a demontat planul general de alimentație din spatele dietelor Paleo și Carnivore, descoperirile sugerand c ...
-
Câinele este singura ființă care "a semnat un contract de loialitate" absolută cu specia umană
De mii de ani, cainii și-au adaptat musculatura feței pentru a putea comunica emoții pe care noi sa le ințelegem, fiind ...
-
Femeile reacționează diferit la alcool față de bărbați: Același număr de pahare, efecte complet diferite
Femeile beau cot la cot cu barbații, ba uneori chiar ii baga sub masa, fara sa-și dea seama la ce-și supun organismul, d ...
-
Cum se bea corect: Părintele Vasile Ioana explică regula celor trei pahare: Întâi ești maimuță, apoi leu, apoi porc!
Parintele Vasile Ioana le explica oamenilor cum sa bea corect de sarbatori. Deși in credința creștin ortodoxa consumul d ...
-
Vaccinul care intra in organism prin consumul de bere. Un virolog a revolutionat industria vaccinurilor
Un virolog american și-a propus sa schimbe modul in care lumea percepe vaccinul, in general, și se pare ca a reușit. A c ...
-
Ce aliment a eliminat Gică Hagi, acum 5 ani, din dieta sa. Gică Popescu i-a luat exemplul
Gica Hagi, in varsta de 60 de ani, a renunțat complet la consumul de carne in urma cu aproximativ cinci ani, o decizie c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu