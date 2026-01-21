Colesterolul rău ridicat? Care este cea mai bună metodă de a prepara cafeaua pentru a reduce LDL

Cafeaua conține diterpene, compuși care pot crește nivelul colesterolului „rău" (LDL). Acest colesterol poate provoca acumularea de placă în artere și poate duce la probleme cardiace. Dar există o modalitate prin care cafeaua poate reduce colesterolul - trebuie doar să fie preparată corect.

Un nou studiu a descoperit că prepararea cafelei cu filtre de hârtie este cea mai bună pentru sănătatea inimii. Oamenii de știință suedezi au testat diferite metode de preparare a cafelei, inclusiv presa franceză, filtrele de hârtie și aparatele de cafea, pentru a compara nivelurile de diterpene. Se pare că cafeaua nefiltrată, cum ar fi cea preparată în stil scandinav și turcesc, conține cea mai mare cantitate de diterpene, în timp ce cafeaua preparată cu un filtru de hârtie conține cea mai mică cantitate.

„Dacă bei regulat cafea preparată cu mașini de espresso, aceasta poate afecta nivelul colesterolului, dar depinde de mașină și de faptul dacă cafeaua este filtrată în timpul preparării", a explicat dr. David Egman, autor senior și cercetător asociat în nutriție clinică și metabolism la Universitatea din Uppsala. În plus, oamenii de știință au descoperit că multe mașini de cafea de la locul de muncă nu filtrează corespunzător diterpenele. „Înlocuirea a trei cești de cafea preparată într-un aparat de cafea cu cafea preparată într-un filtru de hârtie cinci zile pe săptămână poate reduce riscul de boli cardiovasculare cu 13% în cinci ani".

Un studiu din 2020 a descoperit, de asemenea, o legătură între cafeaua nefiltrată și un risc crescut de boli cardiovasculare și deces. În același timp, recentele recomandări nutriționale din țările nord-europene avertizează împotriva consumului de cafea nefiltrată, datorită potențialului său de a crește nivelul colesterolului LDL. „Nu am testat încă acest lucru la oameni, dar este probabil că ar trebui să beți mai multe cești de cafea în timpul zilei de lucru pentru a observa un efect vizibil asupra nivelului colesterolului", a spus Igman.

Dacă sunteți îngrijorat de nivelul colesterolului, ar fi bine să încercați să treceți la cafeaua filtrată. Potrivit cercetătorilor, acest tip de cafea poate reduce riscul de boli de inimă, Alzheimer și accident vascular cerebral. „Tendința constantă este că consumul a aproximativ trei-patru cești de cafea pe zi este asociat cu o mortalitate și un risc de boli cardiace mai mici decât orice altă cantitate, și mai ales decât lipsa consumului de cafea", a adăugat dr. David Kao, profesor asociat de medicină și informatică biomedicală la Facultatea de Medicină a Universității din Colorado.