Truc genial din filmul "Alien": cum și-a folosit regizorul propriii copii pentru o scenă imposibilă

În filmul „Alien", regizorul Ridley Scott a folosit scurtături incredibile și trucuri de cameră pentru a transforma horrorul spațial într-o realitate. Una dintre aceste soluții a implicat decorul pentru Space Jockey.

Misterioasa ființă extraterestră despre care am aflat în cele din urmă că aparținea rasei cunoscute sub numele de Inginerii în „Prometheus" era o prezență monstruoasă, amplificată doar de nava în care a fost găsită moartă. Stabilirea dimensiunii creaturii pentru membrii curioși ai echipajului Nostromo s-a dovedit a fi dificilă pentru Scott când a venit momentul filmării. Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter despre realizarea filmului care avea să devină unul dintre cele mai bune filme de groază SF din toate timpurile, Scott a discutat despre metodele sale de a arăta cât de nesemnificativ era echipajul său în comparație cu pilotul necunoscut pe care îl întâlniseră.

„Am intrat și m-am uitat la piciorul de aterizare al navei Nostromo. Înălțimea tavanului din studio până la platformă era de aproximativ 15 metri. Am spus: „Nu e suficient de mare". Ei mi-au răspuns: „Ce, are 15 metri!" Eu am spus: „Nu contează, nu e suficient de mare". Pentru a scoate în evidență dimensiunea eroilor noștri și a extraterestrului pe care l-au întâlnit, Scott a apelat la propriii copii, precum și la copiii unui operator de cameră, pentru a-l ajuta să vândă scena.

„Așa că am făcut trei costume spațiale ieftine, unul era pentru copilul cameramanului, iar celelalte două erau pentru copiii mei, astfel încât să îi pot pune în liftul deschis care cobora alături de piciorul de aterizare", își amintește Scott. „Dintr-o dată, piciorul pare să aibă 24 de metri. A funcționat! Așa că am avut miniaturi în mișcare." Acum, știind acest lucru, este ușor de observat, dar cu atât mai impresionant este faptul că s-a întâmplat, dovedind că, într-o perioadă în care CGI era un teritoriu necunoscut, un regizor nominalizat la Oscar precum Scott lucra cu ceea ce avea la dispoziție.

Această soluție ingenioasă a contribuit la crearea unuia dintre cele mai legendare momente nu doar ale filmului, ci ale întregii francize. Au fost pași surprinzător de mici care au pus bazele unui monstru terifiant care avea să bântuie cinematografele în anii următori. Scott a contribuit la crearea unor zone necunoscute mai mari ale unui univers de care fanii aveau să devină obsedați timp de peste patru decenii. Această introducere în coșmarul de pe planeta LV-426 a dat naștere la încă opt filme „Alien" (cel mai recent fiind „Alien: Romulus" din 2024) și la serialul de televiziune „Alien: Earth", care a devenit unul dintre cele mai bune seriale SF din 2025. Pentru Scott, a fost pur și simplu o joacă de copii.