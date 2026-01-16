Carmen Harra anunță răsturnarea puterii politice, în România în 2026: "E un nou început, cu alți oameni"

Celebra prezicătoare Carmen Harra anunță o răsturnare de regim la în marile state: „Anul ăsta este al răsturnărilor politice. O să cadă președinți, iar cel al Venezuelei este primul, dar nu și ultimul. Deci, în 2026, s-a dat tonul că se întâmplă niște lucruri revoluționare, la care nimeni nu s-a așteptat. Eu cred că lumea mondială este șocată de acțiunile astea, în care altă țară, cum e America, să dețină puterea, să guverneze o altă țară".

„2026 e un an de început, pentru că pică pe cifra 1. Începe cu o nouă vibrație. Omenirea este însă într-o stare general conflictuală, dar în 2026 se deschide un portal pentru următorii nouă ani fatidici, până în 2035, în care viața pe pământ se schimbă din multe puncte de vedere. Românii vor să schimbe ceva radical și, din punctul ăsta de vedere, politic anul ăsta schimbă multe lucruri într-un mod incredibil în România. Este un an marcat de scandaluri în justiție, în coaliția de guvernare. Noul primar o să încerce să facă niște lucruri bune, doar că toată pleiada politică poate să cadă în 2026. E un nou început cu alți oameni", a mai spus Carmen Harra. Iar dacă deocamdată nu se știe exact ce ne rezervă viitorul din punct de vedere politic, un lucru e cert, anul a debutat cu taxe majorate pentru români, iar premierul Ilie Bolojan promite și tăieri de sporuri și reduceri de personal în administrație.