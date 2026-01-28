Ce se afla, de fapt, în spatele documentarului despre Melania Trump: S-a investit o sumă record
Postat la: 28.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Amazon a alocat zeci de milioane de dolari pentru un film despre Prima Doamnă, Melania Trump, un film cu șanse reduse de rentabilitate, o mișcare care pare să aibă motivații politice și de imagine, mai degrabă decât pur comerciale.
Documentarul „Melania", produs și promovat intens de Amazon, a dominat spațiile publicitare din Statele Unite în ultima săptămână. Deși premiera în cinematografe este programată pentru 30 ianuarie, analiștii estimează încasări de sub 10 milioane de dolari. Acest lucru ar reprezenta o pierdere semnificativă, având în vedere că bugetul de producție s-a ridicat la aproximativ 40 de milioane de dolari, la care se adaugă încă 35 de milioane pentru promovare, mai arată Il Post.
Pentru Amazon, scopul proiectului nu pare a fi profitul direct. Experții sugerează că investiția vizează consolidarea relației cu președintele Donald Trump într-un context politic delicat. Achiziția și distribuția filmului prin MGM, deținută de Amazon, a atras atenția datorită sumei record pentru un documentar. Genul are, în mod tradițional, un public limitat, iar chiar și producțiile de succes adresate publicului conservator au avut bugete mult mai mici. Filmul se bazează pe autobiografia Melaniei Trump din 2024 și a fost filmat în cele 20 de zile premergătoare celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.
Documentarul este regizat de Brett Ratner (cunoscut pentru Rush Hour), o figură marginalizată de Hollywood după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală în 2017. Potrivit presei americane, alegerea regizorului nu a aparținut Amazonului, ci familiei Trump, probabil la sugestia agentului Marc Beckman. Amazon a cumpărat filmul abia după ce acesta a fost finalizat.
Indiferent de încasări, Amazon tratează lansarea ca pe un eveniment major. Campania include spoturi în timpul meciurilor NFL, gale de gală și închirierea spectaculoasei arene The Sphere din Las Vegas. După lansarea în cinematografe, filmul va ajunge pe Prime Video, unde va fi însoțit de o miniserie documentară în trei părți despre Melania Trump.
Proiectul pare să contribuie la revenirea în prim-plan a lui Brett Ratner. Există zvonuri despre un al patrulea film din seria Rush Hour, cu Ratner la regie, susținut indirect de președintele Trump. Deși marile studiouri au ezitat, drepturile au fost preluate de compania italiană Eagle Pictures, care distribuie și documentarul în Italia. Așadar, un film cu relevanță cinematografică modestă a devenit un punct de intersecție între politică, industrie și strategii de influență.
