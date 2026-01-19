Țara în care sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală: turiștii sunt vizați și ei
Postat la: 19.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Sexul în afara căsătoriei a devenit o infracțiune penală în Indonezia. La 2 ianuarie, un nou Cod Penal (CC), adoptat în 2022, a intrat în vigoare în Indonezia, informează presa internațională. Evenimentul, care în orice altă situație ar fi trecut neobservat în afara țării, a atras atenția din întreaga lume.
Motivul este că codul incriminează orice relație sexuală consensuală în afara căsătoriei și poți să faci inclusiv închisoare. Pentru relații sexuale cu o persoană care nu este soțul sau soția acuzatului, conform noului Cod Penal, poți fi închis până la un an sau poți primi o amendă de până la 10 milioane Rs. Pentru conviețuirea fără o căsătorie oficială, poți ajunge la închisoare până la șase luni sau poți primi o amendă similară. Codul Penal se aplică legal tuturor persoanelor din Indonezia, inclusiv turiștilor străini.
Faptul este că există un amendament fundamental în lege: autoritățile indoneziene nu pot iniția urmărire penală pentru sex extraconjugal din proprie inițiativă. Pentru ca un dosar să fie deschis împotriva unei persoane, cei mai apropiați - adică rudele - trebuie să se plângă de "comportamentul său imoral". În cazul persoanelor căsătorite, acest lucru poate fi făcut doar de către soț, în cazul persoanelor necăsătorite - de către părinții sau copiii "infractorului". Mai mult, dacă o rudă își retrage plângerea înainte de începerea procesului, toate acuzațiile vor fi retrase automat.
Ipotetic, îți poți imagina o situație în care un cuplu căsătorit de turiști străini ar veni în Bali și unul dintre soți ar comite infidelitate chiar acolo, iar celălalt soț ar putea contacta poliția. În acest caz, urmărirea penală poate deveni cu adevărat o realitate (totuși, pedeapsa penală specifică pentru adulter, spre deosebire de sexul în afara căsătoriei, era de asemenea în versiunea anterioară a Codului Penal indonezian). Toți ceilalți străini care fac sex în Indonezia nu au de ce să-și facă griji, ca înainte.
