Fiica lui Ilie Năstase a ajuns să stea stradă: "Am nevoie de ajutor. Nu am bani pentru mâncare și adăpost"

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a legendarului tenismen Ilie Năstase, susține că este într-o situație disperată. Femeia în vârstă de 35 de ani spune ca nu are unde să locuiască și ce să mănânce din cauza fostului iubit.

Charlotte este fiica lui Ilie Năstase și a actriței Alexandra King. În timpul mariajului care a durat între 1984 și 2002, acești au adoptat doi copii, Charlotte și Nicholas (38 de ani). Fiica primului lider din istoria ATP pare că are probleme grave după ce postat un mesaj cutremurător pe contul ei oficial de Instagram. Aceasta are și o fotografie făcută pe stradă. În mesaj , acesta face un apel și îi roagă pe oameni să-i doneze bani pe contul de PayPal. „Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!", a transmis Charlotte Năstase.

În urmă cu ceva vreme, fiica lui Nasty își deschisese un cont pe o platformă pentru adulți. Charlotte și Nicholas au rămas în grija Alexandrei King după ce actrița și fostul jucător de tenis au divorțat. Fiica lui Năstase susținea într-un interviu că nu a mai putut să ia legătura cu tatăl ei pentru că Ioana Năstase i-ar fi blocat numărul. Soția lui Nasty a negat însă. „Nu pot să dau de tatăl meu, pentru că actuala lui soție mi-a blocat numărul în telefonul lui! Am vrut să-l sun să-i spun La mulți ani!, dar nu am putut să dau de el", a declarat Charlotte. Ilie Năstase mai are o fată, Nathalie, din mariajul cu Dominique Grazia, prima sa soție, și două fete din căsnicia cu Amalia Năstase, Alessia și Emma.