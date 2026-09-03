Studiu: O pauză de la dietă te poate ajuta de fapt ca să slăbești. Beneficiile sunt similare cu cele ale postului intermitent
Postat la: 03.09.2026 |
Femeile care au planificat pauze de dietă au pierdut aceeași cantitate de grăsime ca femeile care și-au restricționat continuu caloriile, arată un studiu.
Mulți cercetători au lăudat beneficiile postului intermitent pentru pierderea în greutate, o practică popularizată de celebrități precum Kourtney Kardashian și Jennifer Aniston. Acum, un studiu randomizat controlat, realizat de cercetători americani, contribuie la discuție, descoperind că o pauză de la dietă nu sabotează de fapt eforturile de a pierde în greutate.
Studiul de 12 săptămâni a studiat sănătatea a 30 de femei care trăiesc cu obezitate, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.
În această perioadă, tuturor femeilor li s-a cerut să își reducă aportul zilnic de calorii cu un sfert și să consume aproximativ 1,2 grame de proteine.
Ceea ce a fost diferit între femei a fost metoda de pierdere în greutate. Unele dintre femei fie și-au restricționat caloriile folosind postul intermitent, în timp ce altele au planificat pauze în dietă și au consumat mai multe calorii în unele zile, scrie The Independent.
În cele din urmă, s-a constatat că femeile cu pauze planificate de dietă au pierdut în esență aceeași cantitate de grăsime ca și femeile care și-au restricționat continuu caloriile.
Masa de grăsime a scăzut cu 9,30 kilograme în grupul care a postit și cu 9,21 kilograme în grupul care a întrerupt dieta, ceea ce a reprezentat o diferență neglijabilă din punct de vedere statistic.
„Aceste rezultate sunt în concordanță cu ghidurile clinice actuale și cu un volum substanțial de literatură care demonstrează că deficitul energetic general, mai degrabă decât modelul temporal de restricție, este principalul determinant al pierderii de grăsime", au scris cercetătorii.
Concluziile se bazează pe cercetările din februarie ale Universității Rutgers, care au arătat că postul intermitent nu este nici mai bun, nici mai rău decât dieta obișnuită, după o analiză a zeci de studii clinice randomizate controlate anterioare.
„Diferențele pe care le-am găsit între diete au fost statistic imposibil de distins de zero", a explicat Diane Rigassio Radler, profesor de nutriție clinică la Școala de Profesii din Sănătate Rutgers, într-un comunicat.
Limitarea meselor la o anumită oră ajută la reducerea foamei și la scăderea tensiunii arteriale, spun cercetătorii de la Universitatea Harvard.
Deși femeile au răspunsuri reduse la post din cauza hormonilor lor, potrivit Clinicii Cleveland.
„Postul poate face ca estrogenul și progesteronul să scadă drastic", a declarat dieteticianul înregistrat Julia Zumpano.
Totuși, orice reducere a caloriilor poate duce la pierderea în greutate, au declarat experții pentru The Independent în iulie.
„Aceasta nu este diferită de nicio altă dietă", a spus lectorul Vassiliki Sinopoulou de la Universitatea din Lancashire.
Desigur, sănătatea fiecăruia este diferită.
Un studiu recent a sugerat că pauzele lungi dintre mese ar putea avea efecte diferite asupra adulților în vârstă - în special asupra celor din grupele de vârstă cele mai înaintate.
Respectivul studiu realizat pe aproape 3.000 de seniori suedezi cu vârsta peste 60 de ani a arătat că persoanele care au petrecut cel mai mult timp fără să mănânce au dezvoltat boli cronice mai rapid decât cele care au avut pauze mai scurte între mese.
„Acest lucru nu înseamnă că postul provoacă boli la bătrânețe și nici că fiecare persoană în vârstă ar trebui să evite intervalele lungi fără mâncare", a scris luna aceasta Adrián Carballo Casla, cercetător postdoctoral în epidemiologie geriatrică la Institutul German Karolinska.
„Dar ridică întrebări cu privire la faptul dacă sfaturile bazate pe studii efectuate pe adulți mai tineri și de vârstă mijlocie pot fi aplicate în siguranță grupelor de vârstă mai înaintate", a adăugat el.
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