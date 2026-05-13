Nicușor Dan preia discursul lui Donald Trump și cere aliaților din B9 să mărească cheltuielile pentru securitate
Postat la: 13.05.2026 |
Președintele Nicușor Dan a vorbit, miercuri, în deschiderea Formatului B9 de la bucurești, la care participă șefi de state, secretarul general al NATO și trimisul lui Donald Trump.
„Întâlnirea noastră se desfăşoară într-un climat internaţional dinamic şi se desfăşoară, ca de obicei, cu două luni înainte de Summitul NATO de la Ankara. Nu e lipsit de importanţă faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre şi suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este ameninţat.
Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianţei Nord-Atlantice şi pentru fiecare dintre ţările noastre există o prioritate pentru propria securitate. Există o prioritate pentru consolidarea relaţiei transatlantice. Există o prioritate pentru consolidarea Alianţei. De aceea, motto-ul acestei reuniuni este «Oferind mai mult pentru securitatea transatlantică»", a spus Nicuşor Dan.
Nicuşor Dan a precizat ce trebuie făcut pentru consolidarea Alianţei.
"În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate Apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilităţi. Trebuie să sporim contribuţia aliaţilor europeni la Alianţă şi trebuie să dezvoltăm toţi împreună o bază industrială militară transatlantică solidă. E o oportunitate această reuniune pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga", a punctat şeful statului.
Preşedintele României a adăugat că, „nu în ultimul rând", reuniunea de la Bucureşti este „o oportunitate pentru a reafirma sprijinul" pentru Ucraina şi Republica Moldova.
„E un sprijin pe care nu trebuie să îl facem doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră", a transmis Nicuşor Dan, în deschiderea summitului B9.
